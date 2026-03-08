Municipales à Paris : que révèle le dernier sondage à une semaine du scrutin ?

Un sondage Elabe/Berger-Levrault pour BFMTV, Le Figaro et La Tribune Dimanche, publié samedi 7 mars, place toujours Emmanuel Grégoire en tête des élections municipales de 2026 à Paris.

La maire de Paris va-t-elle rester aux mains de la gauche ? C'est en tout cas ce que prévoit le dernier sondage Elabe/Berger-Levrault des élections municipales de 2026, pour BFMTV, Le Figaro et La Tribune Dimanche.

Le sondage, publié samedi 8 mars, révèle qu'Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie hors LFI, est toujours en tête des intentions de vote (32%) parmi les personnes interrogées, devant Rachida Dati, candidature soutenue par les Républicains, le Modem et l'UDI (26,5%). Ces chiffres montrent une stabilité des deux favoris, à la différence de Sarah Knafo. La candidate Reconquête est dans une bonne dynamique avec désormais 13,5% d'intentions de vote. Un sondage récent pour Le Parisien l'a créditée de 12%.

Enfin, deux autres candidats parviennent à dépasser les 10%, seuil minimum pour accéder au second tour des élections municipales : Pierre-Yves Bournazel, soutenu par Horizons et Renaissance (12%) et l'insoumise Sophia Chikirou (10,5%). Thierry Mariani (RN), Mahel Pierot-Guimbaud (extrême gauche), Blandine Chauvel (NPA) et Marielle Saulnier (LO) sont à moins de 5% d'intentions de vote.

La configuration du second tour des élections municipales à Paris pourrait tout changer

Cette quinquangulaire au second tour des élections municipales pourrait ainsi décider du sort de la mairie. Si la candidate LFI Sophia Chikirou, Pierre-Yves Bournazel et Sarah Knafo se maintiennent, Emmanuel Grégoire s'imposerait devant Rachida Dati avec 47,5% des intentions de vote contre 37,5%.

Dans la configuration inverse qui verrait le maintien de Sophia Chikirou et les retraits de Sarah Knafo et Pierre-Yves Bournazel, l'ancienne ministre de la Culture deviendrait maire de Paris avec 47% des voix, contre 40% pour l'ancien adjoint d'Anne Hidalgo.

Quatre électeurs de Sophia Chikirou sur cinq se tourneraient vers Emmanuel Grégoire au second tour des élections municipales de 2026, en l'absence de la candidate LFI. Même constat de l'autre côté de l'échiquier politique : la proportion des électeurs de Sarah Knafo qui voterait Rachida Dati en cas de retrait de la députée européenne Reconquête est similaire. En revanche, si tous les candidats décident de se retirer, le résultat serait très indécis : Emmanuel Grégoire obtiendrait 51% des suffrages exprimés tandis que Rachida Dati récolterait 49% des voix.

La sécurité, sujet plébiscité par les électeurs à l'aube des élections municipales de 2026

Ce sondage montre toujours un avantage certain pour le socialiste, même si Rachida Dati jouit d'une notoriété importante. Près de neuf Parisiens sur dix (88%) disent "très bien" ou "assez bien" la connaître, contre 60% pour Sarah Knafo et 57% pour Emmanuel Grégoire, qui a une bonne image pour 45% des interrogés contre 44% pour la maire du VIIe arrondissement de Paris.



Concernant les sujets importants, 47% des Parisiens ont cité "la sécurité" parmi les trois "priorités d'action" pour le prochain maire de Paris, suivi de "la propreté et l'entretien de la ville" (42%) et "le logement" (35%).