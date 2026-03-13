Municipales 2026 : ce geste banal, que des millions d'électeurs faisaient dans l'isoloir, annulera votre bulletin dimanche

Une pratique électorale vieille de 100 ans et très utilisée dans les petites communes et les villages de France n'est plus valable pour les élections municipales 2026.

Les élections municipales 2026 marquent un changement significatif du mode de scrutin. L'obligation de former des listes paritaires dans toutes les communes de France a rebattu les cartes pour beaucoup de candidats. C'est d'autant plus vrai dans les villages et dans les villes les plus petites, où domine encore aujourd'hui une très forte représentation masculine dans les conseils municipaux. Dorénavant, comme tout le monde l'a vu en consultant les professions de foi, les prétendants au fauteuil de maire doivent donc composer leur liste en intégrant autant d'hommes que de femmes et avec une alternance stricte.

Ce n'est pas la seule modification qui est apportée au mode de scrutin des villages et petite villes de France. Jusqu'à présent, les communes de moins 1 000 habitants élisaient leurs conseillers municipaux par un scrutin majoritaire plurinominal, mais c'est terminé. La loi du 21 mai 2025 a étendu à ces communes le mode de scrutin de liste paritaire. Et avec l'arrivée de ce dernier, c'est donc la fin du "panachage" : une pratique vieille de 100 ans, encore très prisée lors du dernier scrutin municipal en 2020. Ce système permettait même de barrer le nom d'un ou de plusieurs candidats sur une liste, tout en votant pour cette même liste.

Concrètement avec le passage à un scrutin de liste paritaire proportionnelle pour toutes les communes, à compter des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, il ne sera plus possible de rayer un nom sur une liste ou d'en inscrire un autre à la place. Il faudra donc mettre dans l'enveloppe un bulletin ne présentant aucune rature, au risque de voir son vote annulé. Celui-ci serait considéré comme nul. Une mesure qui, bien que globalement soutenue par les élus, interroge sur le risque de voir émerger un très grand nombre de bulletins blancs ou nuls dimanche soir.

Pour rappel, 25 000 communes sont concernées, soit près de 70% des villes ou villages français. Les élus craignent aussi un impact sur les taux de participation, car si le panachage permettait aux électeurs de voter pour des personnalités qu'ils appréciaient ou de se prononcer contre certaines, ils doivent maintenant voter pour une liste complète et immodifiable.

C'est d'ailleurs l'un des objectifs de ce changement de mode de scrutin. Ce dernier permettra, d'après les élus qui l'ont soutenu, non seulement de rendre le vote plus facile et de garantir une démocratie paritaire dans les communes — à ce jour les femmes ne représentent qu'un tiers des conseilleurs municipaux dans les petites communes rurales — mais aussi de favoriser un vote pour des programmes et des idées plutôt que pour des personnes et des affects. Après les élections, il sera d'autant plus intéressant de comparer le nombre de bulletins nuls ou blancs recensés à celui des précédentes élections municipales car il dira aussi si ces nouvelles mesures ont été comprises et acceptées par les Français.