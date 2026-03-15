Résultats des municipales : carte, estimations, scores... Le premier tour de l'élection en chiffres
Qui sont les candidats qui se qualifient pour le 2e tour des municipales ? Qui sont les maires déjà élus ce dimanche ? Retrouvez tous les résultats des municipales en temps réel, dans toutes les communes de France.
Le premier tour des élections municipales est marquée par une abstention très forte, la participation devrait s'élever aux alentours de 57,5% selon le sondeur Elabe, pour BFMTV. A 17h, la participation a été mesurée à 48,90% (38,77% en 2020; année du Covid, 54,72% en 2014 à la même heure.
Ce dimanche 15 mars 2026, comment consulter rapidement les résultats du premier tour des élections municipales ? Vous êtes au bon endroit. Pour vous permettre de suivre cette soirée électorale en temps réel, Linternaute.com a mis en place un dispositif exceptionnel : un grand live pour couvrir les résultats, les réactions, mais aussi une carte interactive couvrant l'ensemble du territoire et un moteur de recherche par commune.
Que vous habitiez une métropole ou un village, vous pouvez consulter ici les scores de chaque liste, les noms des maires élus dès le premier tour. De la gestion de la propreté à la sécurité, en passant par la transition écologique et l'urbanisme, les enjeux de ce scrutin n'ont jamais semblé aussi concrets, alors que le pays traverse une période de fortes tensions économiques et sociales.
Cherchez votre commune et trouvez la liste des candidats aux municipales 2026 :
Notre carte permet de consulter les résultats par départements, par commune. Elle donne un vision d'ensemble des résultats du premier tour des municipales 2026 à l'échelle du territoire français.
La carte des résultats des municipales
- Ain
- Aisne
- Allier
- Alpes-de-Haute-Provence
- Hautes-Alpes
- Alpes-Maritimes
- Ardèche
- Ardennes
- Ariège
- Aube
- Aude
- Aveyron
- Bouches-du-Rhône
- Calvados
- Cantal
- Charente
- Charente-Maritime
- Cher
- Corrèze
- Côte-d'Or
- Côtes-d'Armor
- Creuse
- Dordogne
- Doubs
- Drôme
- Eure
- Eure-et-Loir
- Finistère
- Corse-du-Sud
- Haute-Corse
- Gard
- Haute-Garonne
- Gers
- Gironde
- Hérault
- Ille-et-Vilaine
- Indre
- Indre-et-Loire
- Isère
- Jura
- Landes
- Loir-et-Cher
- Loire
- Haute-Loire
- Loire-Atlantique
- Loiret
- Lot
- Lot-et-Garonne
- Lozère
- Maine-et-Loire
- Manche
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- Haute-Marne
- Mayenne
- Meurthe-et-Moselle
- Meuse
- Morbihan
- Moselle
- Nièvre
- Nord
- Oise
- Orne
- Pas-de-Calais
- Puy-de-Dôme
- Pyrénées-Atlantiques
- Hautes-Pyrénées
- Pyrénées-Orientales
- Bas-Rhin
- Haut-Rhin
- Rhône
- Haute-Saône
- Saône-et-Loire
- Sarthe
- Savoie
- Haute-Savoie
- Paris
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- Seine-et-Marne
- Yvelines
- Deux-Sèvres
- Somme
- Tarn
- Tarn-et-Garonne
- Var
- Vaucluse
- Vendée
- Vienne
- Haute-Vienne
- Vosges
- Yonne
- Territoire de Belfort
- Essonne
- Hauts-de-Seine
- Seine-Saint-Denis
- Val-de-Marne
- Val-d'Oise
- Guadeloupe
- Martinique
- Guyane
- La Réunion
- Mayotte
Cette édition 2026 ne ressemble à aucune autre. Elle est d'abord celle du "grand saut" pour les habitants de Paris, Lyon et Marseille. Suite à la réforme de la loi PLM adoptée en 2025, le mode de scrutin a été radicalement transformé. Pour la première fois, les maires de ces trois métropoles sont élus au suffrage universel de liste direct. Ce changement met fin au système complexe des secteurs et arrondissements qui, selon ses détracteurs, brouillait la lisibilité démocratique. Ce soir, les électeurs parisiens, lyonnais et marseillais n'auront pas encore de certitudes sur la composition du conseil municipal ce soir - il faudra attendre la semaine prochaine -, mais sauront qui sera en capacité de se maintenir pour le 2e tour de ces municipales.
L'autre révolution, plus silencieuse mais tout aussi profonde, concerne les communes de moins de 1 000 habitants. Jusqu'en 2020, le "panachage" y était la règle. Désormais, pour ces élections 2026, le scrutin de liste paritaire s'est imposé partout, avec l'interdiction de rayer des noms ou de modifier l'ordre des candidats. Cette réforme vise à renforcer la parité homme-femme dans les conseils ruraux, tout en simplifiant le dépouillement. Les résultats que vous voyez s'afficher sur notre carte dans les zones rurales témoignent de cette nouvelle structuration de la vie politique locale.
19:08 - Des recours et contestations ? Ce que peut faire la justice après les résultats
Une fois les chiffres proclamés, s'ouvre la période des recours. Tout électeur ou candidat dispose de 5 jours pour contester les résultats devant le tribunal administratif. Le juge vérifie alors le PV, les bulletins nuls contestés et les listes d'émargement. L'abstention joue ici un rôle indirect : si l'écart de voix entre deux candidats est très faible (quelques voix) et que des irrégularités sont prouvées, le juge peut annuler l'élection. Plus la participation est faible, plus chaque voix compte et plus le risque juridique est élevé pour le vainqueur. L'élection n'est donc "certaine" qu'une fois les délais de recours épuisés.
18:46 - Un point sur la validation des résultats par le ministère de l'Intérieur
Le Ministère de l'Intérieur est le garant final du scrutin. C'est lui qui agrège les données transmises par les 101 préfectures. Cette centralisation permet d'offrir une vision globale de la France politique dès 20h00. Cependant, le Ministère ne valide "définitivement" les chiffres qu'après le passage des commissions de recensement des votes, qui siègent le lendemain du scrutin. Ce décalage entre les "résultats provisoires" de la nuit et les "résultats officiels" est parfois source de confusion, mais il est nécessaire pour corriger les erreurs matérielles (inversions de colonnes, fautes de frappe) commises par des agents épuisés en fin de nuit.
18:33 - L'abstention autour de 43%, le premier parti de France ce soir ?
L'abstention n'est pas qu'un chiffre ; c'est un message institutionnel puissant. Pour le premier tour de ces élections municipales 2026, si elle se confirme autour de 43% au niveau national, elle devient mathématiquement le premier groupe d'électeurs. Contrairement aux idées reçues, l'abstention n'annule pas une élection : quel que soit le nombre de votants, celui qui arrive en tête est élu. Cependant, une forte abstention fragilise la légitimité politique de l'élu. Un maire élu avec 50 % des voix mais sur une participation de seulement 30% ne représente en réalité que 15% des inscrits. Ce fossé entre légalité (être élu selon les règles) et légitimité (représenter la population) est le principal défi des conseils municipaux post-électoraux.
18:20 - La remontée préfectorale des résultats se fait par un canal sécurisé
Dès que les résultats du premier tour de ces municipales sont validés en mairie, ils sont saisis dans un système informatique sécurisé (souvent nommé "REPERE" ou interface similaire) géré par le ministère de l'Intérieur. Cette transmission est doublée par l'envoi physique du procès-verbal à la préfecture. Les services de l'État effectuent alors un contrôle de cohérence arithmétique. Si les chiffres ne "collent" pas, la préfecture appelle le maire pour vérification. Ce processus garantit que les données diffusées à la télévision et sur internet sont conformes à la réalité des urnes. La rapidité de cette remontée dépend de la taille de la commune, mais l'État privilégie toujours la certitude juridique sur la vitesse médiatique.
18:17 - Les scrutateurs prennent la main sur les résultats de l'élection, nous y sommes
Dans la plupart des communes, le vote est terminé, les bureaux de vote ont fermé à 18h. Dès la fermeture, le bureau doit désigner des scrutateurs. Ce sont des électeurs de la commune, souvent volontaires ou désignés par les candidats, chargés de procéder au dépouillement sous la surveillance des membres du bureau. Institutionnellement, ce système repose sur la méfiance mutuelle : chaque candidat a le droit d'avoir ses propres yeux sur chaque table de décompte. Si les volontaires manquent, le bureau peut désigner les électeurs présents les plus jeunes et les plus âgés. Ce contrôle citoyen est le pilier de la confiance dans le résultat : il garantit qu'aucune main administrative ne touche seule aux bulletins. C’est la transparence absolue qui empêche les soupçons de manipulation, chaque enveloppe étant ouverte devant une assistance qui peut, à tout moment, interpeller le président sur une irrégularité.
17:53 - A quelle heure tomberont les résultats ce dimanche pour le premier tour des municipales 2026 ?
Une grande partie des bureaux de vote s'apprête à fermer ses portes. Dès 18h, la très grande majorité des bureaux de vote de France métropolitaine vont fermer, laissant la place au dépouillement. Aura-t-on les résultats dans la foulée ? Non car les horaires des bureaux de vote diffèrent en fonction des villes. Certains bureaux de vote fermeront à 19h, ceux dans les grandes villes fermeront même à 20h. Il faudra donc attendre au moins 20h pour avoir de premiers résultats puisque la loi interdit de les diffuser avant la fermeture des derniers bureaux de vote.