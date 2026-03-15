Résultats des municipales : carte, estimations, scores... Le premier tour de l'élection en chiffres

Qui sont les candidats qui se qualifient pour le 2e tour des municipales ? Qui sont les maires déjà élus ce dimanche ? Retrouvez tous les résultats des municipales en temps réel, dans toutes les communes de France.

Le premier tour des élections municipales est marquée par une abstention très forte, la participation devrait s'élever aux alentours de 57,5% selon le sondeur Elabe, pour BFMTV. A 17h, la participation a été mesurée à 48,90% (38,77% en 2020; année du Covid, 54,72% en 2014 à la même heure.

Ce dimanche 15 mars 2026, comment consulter rapidement les résultats du premier tour des élections municipales ? Vous êtes au bon endroit. Pour vous permettre de suivre cette soirée électorale en temps réel, Linternaute.com a mis en place un dispositif exceptionnel : un grand live pour couvrir les résultats, les réactions, mais aussi une carte interactive couvrant l'ensemble du territoire et un moteur de recherche par commune.

Que vous habitiez une métropole ou un village, vous pouvez consulter ici les scores de chaque liste, les noms des maires élus dès le premier tour. De la gestion de la propreté à la sécurité, en passant par la transition écologique et l'urbanisme, les enjeux de ce scrutin n'ont jamais semblé aussi concrets, alors que le pays traverse une période de fortes tensions économiques et sociales.

Cherchez votre commune et trouvez la liste des candidats aux municipales 2026 :

Notre carte permet de consulter les résultats par départements, par commune. Elle donne un vision d'ensemble des résultats du premier tour des municipales 2026 à l'échelle du territoire français.

Cette édition 2026 ne ressemble à aucune autre. Elle est d'abord celle du "grand saut" pour les habitants de Paris, Lyon et Marseille. Suite à la réforme de la loi PLM adoptée en 2025, le mode de scrutin a été radicalement transformé. Pour la première fois, les maires de ces trois métropoles sont élus au suffrage universel de liste direct. Ce changement met fin au système complexe des secteurs et arrondissements qui, selon ses détracteurs, brouillait la lisibilité démocratique. Ce soir, les électeurs parisiens, lyonnais et marseillais n'auront pas encore de certitudes sur la composition du conseil municipal ce soir - il faudra attendre la semaine prochaine -, mais sauront qui sera en capacité de se maintenir pour le 2e tour de ces municipales.

L'autre révolution, plus silencieuse mais tout aussi profonde, concerne les communes de moins de 1 000 habitants. Jusqu'en 2020, le "panachage" y était la règle. Désormais, pour ces élections 2026, le scrutin de liste paritaire s'est imposé partout, avec l'interdiction de rayer des noms ou de modifier l'ordre des candidats. Cette réforme vise à renforcer la parité homme-femme dans les conseils ruraux, tout en simplifiant le dépouillement. Les résultats que vous voyez s'afficher sur notre carte dans les zones rurales témoignent de cette nouvelle structuration de la vie politique locale.