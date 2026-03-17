Résultats des municipales : scores par partis, élus par ville, chiffres... Le 1er tour décrypté

Qui sont les maires déjà élus ? Qui du RN, de LFI, de la gauche ou de la droite a obtenu le plus de voix ? Découvrez les chiffres et résultats détaillés des municipales dans toutes les communes de France.

Le premier tour des élections municipales 2026 a été marqué par une abstention significative. Le ministre de l'Intérieur a fourni le taux de participation définitif lundi 16 mars au lendemain du premier tour. Il s'élève à 57,17% soit près de 43% d'abstention. Le taux de participation est certes supérieur à 202 2020 (44,66%), année durant laquelle les élections avaient été bouleversées par la pandémie du Covid-19, mais c'est nettement moins qu'en 2014 (62,14%). Les élections municipales sont pourtant considérées comme les élections préférées des Français avec un de taux de participation les plus élevés.

Malgré une participation en berne, les résultats des élections municipales ont parlé. Le RN et LFI affichent des mines réjouies. Les partis ont remporté des villes dès le premier tour des municipales, que ce soit en rempilant de nouveau mandat ou en battant le maire sortant. Ils progressent aussi dans plusieurs grandes villes, au point de rivaliser avec le maire sortant comme à Marseille pour le RN ou à Toulouse pour LFI. Le bilan est plus mitigé pour la gauche traditionnel du PS qui en tête dans plusieurs grandes villes comme Paris, Marseille ou Montpellier, mais rencontre des difficultés dans des villes historiquement socialistes à l'instar de Nantes ou Lilles. Même constat pour EELV qui reste en tête d'une partie des villes emportées par la vague verte de 2020 dont Bordeaux et Lyon malgré un combat compliqué entre Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas, mais ne parvient pas à réitérer l'exploit partout notamment à Strasbourg.

Les résultats du 1er tour par grands groupes politiques

La droite de LR, elle, conforte un ancrage local mais se voit largement distancées dans les grandes villes y compris celle marquée à droite : Rachida Dati accuse une dizaine de points de retard sur le candidat en tête à Paris et Martine Vassal est à plus de 20 points du favori. Pour ce qui est du parti présidentiel peu ancré au niveau local, les municipales ont réservé de bonnes surprises et quelques déceptions comme à Lyon où Jean-Michel Aulas ne survole pas l'élection comme annoncé. Quant au parti Horzions d'Edouard Philippe, qui mise sur les municipales pour se donner une dynamique à la présidentielle, le soulagement est de mise au Havre où l'ancien Premier ministre reste favori, une casse limitée à Paris où Pierre-Yves Bournazel peut influencer l'issue du scrutin, mais une déception à Nice où Christian Estrosi se fait devancer par Eric Ciotti.

Les résultats du 1er tour des municipales par nuances

Cherchez votre commune et trouvez la liste des résultats aux municipales 2026 :

Tous les résultats des élections municipales sont à retrouver sur Linternaute.com grâce à un dispositif exceptionnel mis en place pour couvrir les résultats et les scrutins dans toute la France. Un direct est dédié aux résultats et aux réactions des politiques et principaux partis, une carte des résultats est disponible et un moteur de recherche est mis à disposition pour retrouver les résultats commune par commune. Voici déjà les résultats dans les dix plus grandes villes de France :

Résultat à Paris : 37,98% pour le PS Emmanuel Grégoire, 25,46% pour la LR Rachida Dati, 11,72% pour la LFI Sophie Chikirou, 11,34% pour Pierre-Yves Bournazel. La candidate Reconquête Sarah Knafo, a réussi à se qualifier sur le fil avec 10,40% des suffrages.

: 37,98% pour le PS Emmanuel Grégoire, 25,46% pour la LR Rachida Dati, 11,72% pour la LFI Sophie Chikirou, 11,34% pour Pierre-Yves Bournazel. La candidate Reconquête Sarah Knafo, a réussi à se qualifier sur le fil avec 10,40% des suffrages. Résultat à Marseille : 36,70% pour Benoît Payan devant Franck Allisio (RN, 35,02%), Martine Vassal (LR, 12,41%) et Sébastien Delogu (LFI, 11,94%)

: 36,70% pour Benoît Payan devant Franck Allisio (RN, 35,02%), Martine Vassal (LR, 12,41%) et Sébastien Delogu (LFI, 11,94%) Résultat à Lyon : 37,36% pour Grégory Doucet est arrivé avec une légère avance sur Jean-Michel Aulas (36,78%), devant l'insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi (10,41%)

: 37,36% pour Grégory Doucet est arrivé avec une légère avance sur Jean-Michel Aulas (36,78%), devant l'insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi (10,41%) Résultat à Toulouse : 37,23% pour Jean-Louis Moudenc, devant François Piquemal (LFI, 27,56%) et François Briançon (PS, 24,99%).

: 37,23% pour Jean-Louis Moudenc, devant François Piquemal (LFI, 27,56%) et François Briançon (PS, 24,99%). Résultat à Nice : 43,43% pour Eric Ciotti (RN-UDR) devant Christian Estrosi (HOR, 30,92%) et Juliette Chesnel-Le Roux (PS,11,93%)

: 43,43% pour Eric Ciotti (RN-UDR) devant Christian Estrosi (HOR, 30,92%) et Juliette Chesnel-Le Roux (PS,11,93%) Résultat à Montpellier : 33,29% pour Michael Delafosse devant Nathalie Oziol (LFI, 15,34%), Mohed Altrad (Divers Centre,11,37%).

: 33,29% pour Michael Delafosse devant Nathalie Oziol (LFI, 15,34%), Mohed Altrad (Divers Centre,11,37%). Résultat à Nantes : 35,24% pour Johanna Rolland, devant Foulques Chombart de Lauwe (33,77%) et William Aucant (11,20%).

: 35,24% pour Johanna Rolland, devant Foulques Chombart de Lauwe (33,77%) et William Aucant (11,20%). Résultat à Strasbourg : 25,93% pour Catherine Trautman devant Jean-Philippe Vetter (24,23%), Jeanne Barseghian (19,72%) et Florian Kobryn (12,03%)

: 25,93% pour Catherine Trautman devant Jean-Philippe Vetter (24,23%), Jeanne Barseghian (19,72%) et Florian Kobryn (12,03%) Résultat à Bordeaux : 27,68% pour Pierre Hurmic (Ecologiste) devant Thomas Cazenave (25,58%).

: 27,68% pour Pierre Hurmic (Ecologiste) devant Thomas Cazenave (25,58%). Résultat à Lille : 26,26% pour Arnaud Deslandes (PS), devant Lahouria Addouche (LFI) : 23,36%, Stéphane Baly (Ecologistes) : 17,75%, Violette Spillebout (Ren) : 11,14%, Matthieu Valet (RN) : 10,92%

Que vous habitiez une métropole ou un village, vous pouvez consulter ici les scores de chaque liste, les noms des maires élus dès le premier tour. De la gestion de la propreté à la sécurité, en passant par la transition écologique et l'urbanisme, les enjeux de ce scrutin n'ont jamais semblé aussi concrets, alors que le pays traverse une période de fortes tensions économiques et sociales.

Notre carte permet de consulter les résultats par départements, par commune. Elle donne un vision d'ensemble des résultats du premier tour des municipales 2026 à l'échelle du territoire français.

Cette édition 2026 ne ressemble à aucune autre. Elle est d'abord celle du "grand saut" pour les habitants de Paris, Lyon et Marseille. Suite à la réforme de la loi PLM adoptée en 2025, le mode de scrutin a été radicalement transformé. Pour la première fois, les maires de ces trois métropoles sont élus au suffrage universel de liste direct. Ce changement met fin au système complexe des secteurs et arrondissements qui, selon ses détracteurs, brouillait la lisibilité démocratique. Ce soir, les électeurs parisiens, lyonnais et marseillais n'auront pas encore de certitudes sur la composition du conseil municipal ce soir - il faudra attendre la semaine prochaine -, mais sauront qui sera en capacité de se maintenir pour le 2e tour de ces municipales.

L'autre révolution, plus silencieuse mais tout aussi profonde, concerne les communes de moins de 1 000 habitants. Jusqu'en 2020, le "panachage" y était la règle. Désormais, pour ces élections 2026, le scrutin de liste paritaire s'est imposé partout, avec l'interdiction de rayer des noms ou de modifier l'ordre des candidats. Cette réforme vise à renforcer la parité homme-femme dans les conseils ruraux, tout en simplifiant le dépouillement. Les résultats que vous voyez s'afficher sur notre carte dans les zones rurales témoignent de cette nouvelle structuration de la vie politique locale.