Municipales 2026 : que deviennent les candidats d'une liste gagnante, ces "suivants de liste" non élus ?

La victoire d'une liste ne signifie pas que tous ses membres siègeront à la mairie. Mais les candidats dit "suivants de listes" peuvent être élus malgré tout.

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C'est un fait qui peut paraître dérisoire lors des élections municipales, mais c'est un fait important : la victoire d'une liste ne signifie pas que tous ses membres siègeront à la mairie. Dans toutes les communes de France, l'attribution des sièges suit une règle proportionnelle stricte. La liste qui remporte l'élection municipale - au premier ou au second tour - reçoit une prime majoritaire, tandis que le reste des sièges est réparti entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. Ceux qui ne sont pas appelés à siéger dès le début de la mandature ne disparaissent pas pour autant de la vie institutionnelle car ils deviennent officiellement des "suivants de liste".

D'après l'article L. 270 du Code électoral, le suivant de liste est le remplaçant automatique en cas de vacance. Si un élu démissionne, décède ou est déchu de son mandat, c'est le premier candidat non élu de la même liste qui est appelé à siéger. Ce mécanisme est extrêmement rigide pour garantir la stabilité démocratique. Le maire n'a aucune marge de manœuvre pour choisir son nouveau conseiller puisque l'ordre de la liste déposée en préfecture avant le scrutin fait foi. Une particularité importante concerne la parité. Si la loi impose l'alternance entre hommes et femmes pour constituer la liste candidate, cette règle ne s'applique plus lors du remplacement. Si une femme quitte ses fonctions, c'est la personne suivante sur la liste qui prend sa place, quel que soit son sexe.

Cette gestion de la réserve de candidats prend une dimension stratégique lors des fusions de listes entre les deux tours. Lorsque deux équipes s'allient pour le 2e tours des élections municipales, elles créent une nouvelle liste qui mélange leurs candidats respectifs selon un accord négocié. Si cette liste fusionnée l'emporte, les suivants de liste appartiennent désormais à cette nouvelle entité unifiée. Il peut donc arriver qu'un élu démissionnaire issu d'une sensibilité politique soit remplacé par un candidat issu de l'autre camp de l'alliance, ce qui peut modifier l'équilibre interne d'une majorité au fil des années.

Le jeu de chaises musicales est encore plus fréquent à cause de la loi sur le non-cumul des mandats. En 2026, de nombreux candidats de premier plan occupent déjà des fonctions de député, de sénateur ou de président de région. Si une tête de liste est élue maire mais souhaite conserver son mandat parlementaire, elle est légalement contrainte de démissionner de l'une de ses fonctions. Dans ce cas, elle quitte souvent le conseil municipal quelques jours seulement après le scrutin, laissant sa place au premier suivant de liste. Ce mécanisme permet à des personnalités nationales de porter une liste sans pour autant siéger sur la durée, propulsant ainsi des colistiers de l'ombre sur le devant de la scène locale.