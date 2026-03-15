2e tour des municipales 2026 : quelles listes de candidats peuvent se maintenir ?

Qui sont les candidats qui peuvent se maintenir au 2e tour des municipales ? Les règles sont simples et elles induisent des stratégies pour des unions ou des désistements stratégiques.

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Le premier tour des élections municipales de 2026 livre son verdict ce dimanche 15 mars. Dès que les résultats seront connus, une phase de tractations intenses s'ouvrira pour le second tour prévu ce dimanche 22 mars, pour les communes qui en auront un. Les règles pour accéder à ce second tour sont strictes, comme le stipule le Code électoral. Seules les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour ont le droit de se maintenir de façon autonome. Cette barre fatidique des 10% constitue le premier sésame indispensable pour poursuivre la campagne et espérer siéger au sein de la future majorité ou de l'opposition.

Pour les listes qui n'ont pas atteint ce seuil mais qui ont tout de même recueilli au moins 5% des voix, une autre option s'offre à elles : la fusion. En vertu de l'article L264 du Code électoral, ces candidats peuvent choisir de s'allier à une liste qualifiée pour le second tour, à condition de trouver un accord politique et technique. Cette pratique de rassemblement permet à des courants minoritaires de peser sur le résultat final et d'obtenir des sièges au conseil municipal malgré un score initial modeste. En revanche, les listes ayant réalisé moins de 5% des voix sont définitivement éliminées et ne peuvent ni se maintenir, ni fusionner. Ce système vise à favoriser l'émergence de majorités stables tout en permettant une certaine représentativité des forces politiques locales lors du scrutin décisif.

Dans une large majorité de communes françaises, le suspense prend fin dès le soir du 15 mars. Près de 70% des municipalités n'organisent pas de second tour cette année, soit parce qu'il n'y a qu'une liste, soit parce qu'il n'y en a que deux. Dans le cas d'une liste unique, l'élection est acquise dès le premier tour, quel que soit le taux de participation, pourvu que les candidats obtiennent au moins une voix. Ce phénomène soulève régulièrement des interrogations sur la vitalité démocratique locale. En l'absence de listes d'opposition, le conseil municipal se retrouve sans contre-pouvoir immédiat, limitant la confrontation d'idées durant les six années du mandat.

La situation est plus critique dans les communes qui font face à une absence totale de candidats. Bien que rare, ce scénario s'est déjà produit lors des précédents scrutins, notamment en 2020 où une centaine de villages s'étaient retrouvés sans aucune liste déposée en préfecture. Pour les élections de 2026, si aucun candidat ne se manifeste pour le second tour dans les délais impartis, le préfet est contraint de nommer une délégation spéciale. Cette instance administrative, composée de trois à sept membres selon la taille de la commune, assure la gestion des affaires courantes et l'expédition des actes urgents en attendant l'organisation d'élections partielles dans un délai maximal de trois mois. Cette vacance du pouvoir illustre parfois une crise des vocations chez les élus locaux, confrontés à des responsabilités croissantes et des moyens financiers souvent limités.