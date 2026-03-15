RTBF : des fuites des résultats aux municipales 2026 à Lille, Paris, Lyon, Marseille et dans d'autres grandes villes ?

La RTBF a déjà mis en ligne des fuites sur les résultats des scrutins français par le passé. Pour les municipales, la situation est un peu différente car très locale, mes des fuites avant 20h sur le média belge restent possibles...

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Et si les résultats du premier tour des élections municipales étaient communiqués avant 20h ? Alors que les bureaux de vote s'apprêtent à fermer leurs portes pour ce scrutin, une question brûle les lèvres des électeurs connectés : la Radio Télévision Belge Francophone (RTBF) va-t-elle encore diffuser des estimations avant l'heure fatidique et légale de diffusion des résultats ? Le site de la RTBF est devenu une référence pour de nombreux Français qui cherchent à obtenir des fuites sur les résultats des élections avant la fin du scrutin.

Il faut dire que la mise en ligne des résultats sur la RTBF, qui nous a habitués à communiquer avant tout le monde sur la présidentielle, les européennes ou les législatives, repose sur une faille du droit électoral français. En France, la loi interdit strictement la diffusion de tout résultat ou sondage tant que le dernier bureau de vote n'est pas fermé, afin de ne pas influencer les électeurs tardifs. C'est ce qu'on appelle la période de réserve. Cependant, cette juridiction s'arrête aux frontières de l'Hexagone. La RTBF, média de service public étranger, n'est pas tenue de respecter le Code électoral français. Depuis 2007, elle profite de cette liberté pour publier des tendances dès la fin d'après-midi, créant souvent une effervescence numérique sur les réseaux sociaux.

Les résultats de la RTBF sont à prendre avec des pincettes

Il faut toutefois aborder les chiffres communiqués par la RTBF avec une grande prudence car leur fiabilité est loin d'être absolue. Lors des précédents scrutins nationaux, les estimations belges ont parfois annoncé des duels serrés qui se sont révélés être des victoires larges une fois les résultats officiels tombés. Le problème vient souvent de la source de ces données. Les grands instituts de sondage français s'engagent généralement auprès de la Commission des sondages à ne pas réaliser d'enquêtes à la sortie des urnes. Les chiffres qui circulent à Bruxelles sont donc parfois issus de sondages moins rigoureux ou de simples bruits de couloirs politiques.

La RTBF avait par exemple livré le 24 avril 2022, pour le second tour des élections, des estimations avant 20 heures, indiquant qu'elle provenaient de "deux instituts de sondages" aux identités non précisées. La radio télévision belge avait aussi publié dès le milieu d'après-midi des résultats présentés comme "définitifs" pour plusieurs départements et territoires d'outre-mer. La Guyane, Saint-Pierre-en-Miquelon, la Guadeloupe, la Polynésie Française en faisaient partie.

Lors des législatives de 2022 comme celles de 2024, la RTBF annonçait encore la couleur en promettant des sondages avant 19 heures, mais mettait tout de même en garde : "Les principaux instituts de sondage en France ont cependant conclu un accord cette année avec la commission des sondages pour ne plus effectuer ces coups de sonde. Le professionnalisme des sondages effectués cette année est donc sujet à caution." La RTBF rappelait aussi que ces sondages n'étaient qu'une "photographie à un temps t" du scrutin et que les écarts pouvaient alors être importants avec le score final.

La RTBF pourra-t-elle vraiment publier des estimations sur les municipales ?

Pour les résultats des municipales de 2026, l'exercice est encore plus périlleux que pour une élection présidentielle. Avec 35 000 communes et des enjeux locaux très spécifiques, il est techniquement presque impossible pour un média étranger d'obtenir des tendances fiables au niveau national, comme dans les grandes villes.

La RTBF se risquera peut être à donner des résultats à Lille, la ville la plus proche, ou à Paris, Lyon ou Marseille. Mais une fois encore, la complexité et la longueur du dépouillement rend les fuites précoces très risquées. Sans données solides, la RTBF pourrait se heurter à un silence radio forcé, laissant les électeurs dans l'attente des premières estimations des instituts de sondages à 20 heures. Chiffres que l'on retrouvera alors sur Linternaute.com.