Résultat de Serge Blanco aux municipales 2026 à Biarritz : l'ancienne star du rugby en tête au premier tour ?

Entrepreneur et figure emblématique du rugby français, Serge Blanco s'est présenté comme candidat aux élections municipales 2026 à Biarritz. Quel est son score au premier tour ?

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Quel score pour Serge Blanco au premier tour de l'élection municipale de Biarritz ?

La légende du rugby s'impose avec une légère avance, en tête devant la maire sortante Maider Arosteguy. L'ancien arrière du XV de France et du Biarritz olympique a recueilli 26,68% des suffrages, contre 26,60% à la candidate LR. Trois autres listes sont susceptibles de se maintenir au second tour dans cette ville balnéaire.

Souvent évoqué, mais jamais vraiment positionné en politique. Le légendaire arrière du XV de France et du Biarritz Olympique, Serge Blanco, espère toujours prendre l'Hôtel de Ville de sa commune de cœur lors du second tour de ces élections municipales 2026. Si la réputation du sportif et de l'homme d'affaires n'est plus à faire, une entrée en politique est toujours un défi audacieux qu'il compte bien relever. Une avance qu'il devra confirmer au second tour.

L'homme de 67 ans conduit une liste sans étiquette sur laquelle prennent place plusieurs membres de l'opposition à la maire sortante LR Maider Arosteguy, tout comme un ex-député socialiste de Seine-et-Marne, un ancien responsable LREM ou encore un ex-parlementaire LR et des abertzale. Des personnalités issues du rugby, de la pelote basque, du surf sont aussi sur cette liste. À l'inverse, peu de salariés et d'ouvriers y figurent.

Face à lui, se dressent quatre listes de la droite et du centre : Maider Arosteguy, maire sortante (LR) et première femme à diriger la ville ; Guillaume Barucq, médecin et candidat pour la troisième fois ; Jean-Baptiste Dussaussois-Larralde, conseiller municipal d'opposition Horizons et Richard Tardits, ancien adjoint au tourisme. À gauche, une liste apparentée Les Ecologistes est menée par Ana Ezcurra, avocate de 39 ans.

" Réunir, écouter, agir : c'est ainsi qu'il imagine l'avenir de la ville. Logement, mobilité, jeunesse, vitalité économique, avenir de l'Hôtel du Palais : Biarritz entre dans une période décisive. Face à ces enjeux, Serge Blanco défend une vision responsable et humaine, fondée sur le dialogue et la proximité, pour redonner du souffle à chaque quartier et renforcer le dynamisme du territoire", peut-on lire sur le site de campagne du candidat. " Ma démarche aujourd'hui n'est ni celle d'un homme isolé, ni celle d'un caprice ou d'un coup de tête. C'est d'abord celle d'un enfant de Biarritz", dit Serge Blanco.

Serge Blanco candidat pour "redonner de l'élan" à Biarritz

L'ancienne légende du rugby a officialisé sa candidature en décembre 2025 pour les élections municipales de mars 2026. Il affirme vouloir répondre à une ville qu'il juge divisée et dont " le pacte de confiance entre les Biarrots et leur mairie s'est rompu ". Il s'agit de sa première expérience électorale, après une carrière sportive et dirigeante (notamment au club local).

Une campagne sans étiquette partisane pour Serge Blanco

Serge Blanco se présente sans affiliation officielle à un parti, même si certains observateurs notent que ses soutiens se situent plutôt dans la sphère centre-droit. Sa stratégie consiste à mettre en avant une liste locale centrée sur Biarritz et les habitants, plutôt qu'un programme strictement partisan.

Des critiques de la gestion municipale actuelle

Dans ses prises de parole, Serge Blanco a plusieurs fois attaqué le bilan de la maire sortante, Maider Arosteguy. Il critique notamment certains projets urbains, comme des constructions immobilières autour du site sportif d'Aguilera, qu'il juge contestables pour l'avenir de la ville.

Une campagne ancrée dans les quartiers de la ville pour Serge Blanco

Selon des reportages de terrain, son quartier général de campagne est installé dans le quartier Saint-Martin, un lieu symbolique pour Serge Blanco à Biarritz. Cette implantation vise à montrer sa proximité avec les habitants et à incarner une campagne locale, fortement liée à son histoire personnelle avec la ville.