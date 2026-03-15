Résultat de Serge Blanco aux municipales 2026 à Biarritz : quelles chances pour l'ex-star du rugby ?

Entrepreneur et figure emblématique du rugby français, Serge Blanco est candidat aux élections municipales 2026 à Biarritz. Il fera notamment face à quatre listes de droite dont celle menée par la maire sortante, Maider Arosteguy.

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Souvent évoqué, mais jamais vraiment positionné en politique. Cette fois semble être la bonne pour le légendaire arrière du XV de France et du Biarritz Olympique, Serge Blanco, qui va tenter de prendre l'Hôtel de Ville de sa commune de cœur lors de ces élections municipales 2026. Si la réputation du sportif et de l'homme d'affaires n'est plus à faire, une entrée en politique est toujours un défi audacieux qu'il compte bien relever.

L'homme de 67 ans conduit une liste sans étiquette sur laquelle prennent place plusieurs membres de l'opposition à la maire sortante LR Maider Arosteguy, tout comme un ex-député socialiste de Seine-et-Marne, un ancien responsable LREM ou encore un ex-parlementaire LR et des abertzale. Des personnalités issues du rugby, de la pelote basque, du surf sont aussi sur cette liste. À l'inverse, peu de salariés et d'ouvriers y figurent.

Pas de sondage à Biarritz, une rude concurrence à droite

Selon Sébastien Michon, directeur de recherche au CNRS, le profil de Serge Blanco va de pair avec un "rejet de la politique qui est assez général" et une tentation de "renverser la table", a-t-il expliqué à l'AFP. L'expérience professionnelle hors politique peut donc "mettre à distance l'accusation de déconnexion" formulée contre les personnalités politiques et servir son manque d'expérience, plutôt que de lui être reproché. En revanche, l'élection promet d'être indécise jusqu'au bout : à ce jour, aucun sondage n'a été commandé pour la ville de Biarritz avant le premier tour de l'élection municipale 2026.

Face à lui, se dressent quatre listes de la droite et du centre : Maider Arosteguy, maire sortante (LR) et première femme à diriger la ville ; Guillaume Barucq, médecin et candidat pour la troisième fois ; Jean-Baptiste Dussaussois-Larralde, conseiller municipal d'opposition Horizons et Richard Tardits, ancien adjoint au tourisme. À gauche, une liste apparentée Les Ecologistes est menée par Ana Ezcurra, avocate de 39 ans.

" Réunir, écouter, agir : c'est ainsi qu'il imagine l'avenir de la ville. Logement, mobilité, jeunesse, vitalité économique, avenir de l'Hôtel du Palais : Biarritz entre dans une période décisive. Face à ces enjeux, Serge Blanco défend une vision responsable et humaine, fondée sur le dialogue et la proximité, pour redonner du souffle à chaque quartier et renforcer le dynamisme du territoire", peut-on lire sur le site de campagne du candidat. " Ma démarche aujourd'hui n'est ni celle d'un homme isolé, ni celle d'un caprice ou d'un coup de tête. C'est d'abord celle d'un enfant de Biarritz", dit Serge Blanco.