Résultat de Serge Blanco aux municipales 2026 à Biarritz : un 2e tour plein de suspense ?

À Biarritz, l'ancienne gloire du rugby français, Serge Blanco, est engagé dans une triangulaire lors du deuxième tour des élections municipales 2026. Il fait face ce dimanche 22 mars à Maider Arosteguy (LR) et Ana Ezcurra (gauche et centre).

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"Il y a une deuxième mi-temps à jouer", confiait Serge Blanco cette semaine dans les colonnes de ICI Pays Basque. En effet, rien n'est fait avant le second tour des élections municipales 2026 à Biarritz. Si le premier tour a donné quelques indications en plaçant l'ex-star du ballon ovale Serge Blanco en tête (26,68% des suffrage) devant la maire sortante LR, Maider Arosteguy (26,60%), ce dimanche 22 mars pourrait réserver son lot de surprises, notamment en raison des alliances opérées durant l'entre deux-tours.

Serge Blanco a fusionné sa liste avec celle de Jean-Baptiste Dussaussois Larralde, divers centre, 13,11% des votes au premier tour. De son côté, Ana Ezcurra (3ème du premier tour avec 17,82% des voix), fusionne avec la liste conduite par Guillaume Barucq qui avait obtenu 12,15%. De quoi rebattre complètement les cartes pour ce dimanche et proposer aux Biarrots et Biarrotes une triangulaire indécise : Blanco, Ezcurra, Arosteguy.

Dans la semaine, Serge Blanco a déclaré forfait pour le grand débat de l'entre deux-tours à Biarritz, ce qui " n'est pas digne du débat démocratique et ce n'est pas digne des biarrots", pour la maire sortante dans la presse régionale. De son côté, l'entrepreneur et légende du rugby de 67 ans n'a qu'un seul objectif : "conquérir la mairie de Biarritz". "C'est la seule alliance qui nous permet d'avoir une cohérence de programme et de remettre les Biarrots au centre des discussions", explique enfin Jean-Baptiste Dussaussois-Larralde.​​​​​, comme pour justifier encore une fois l'alliance entre les deux hommes.

Serge Blanco candidat pour "redonner de l'élan" à Biarritz

L'ancienne légende du rugby a officialisé sa candidature en décembre 2025 pour les élections municipales de mars 2026. Il affirme vouloir répondre à une ville qu'il juge divisée et dont "le pacte de confiance entre les Biarrots et leur mairie s'est rompu". Il s'agit de sa première expérience électorale, après une carrière sportive et dirigeante (notamment au club local).

Selon des reportages de terrain, son quartier général de campagne est installé dans le quartier Saint-Martin, un lieu symbolique pour Serge Blanco à Biarritz. Cette implantation vise à montrer sa proximité avec les habitants et à incarner une campagne locale, fortement liée à son histoire personnelle avec la ville.