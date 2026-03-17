Résultat de Serge Blanco aux municipales 2026 à Biarritz : une triangulaire très ouverte au 2e tour

L'entrepreneur et figure emblématique du rugby français, Serge Blanco est engagé dans une triangulaire au second tour des élections municipales 2026 à Biarritz. Il fera face à la maire sortante Maider Arosteguy et Ana Ezcurra.

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La légende du rugby s'est imposée avec une légère avance au premier tour des élections municipales à Biarritz. L'ancien arrière du XV de France et du Biarritz olympique a recueilli 26,68% des suffrages, contre 26,60% pour la candidate et maire sortante LR, Maider Arosteguy. Selon les informations de Sud Ouest, Serge Blanco a déjà repoussé la fusion avec la liste d'Ana Ezcurra, arrivée troisième.

En revanche, il a fusionné avec Jean-Baptiste Dussaussois Larralde, divers centre, 13,11% des votes au premier tour. La candidate de gauche, Ana Ezcurra a récolté 17,82% des voix, elle fusionne avec la liste conduite par Guillaume Barucq qui avait obtenu 12,15%. Les Biarrots auront donc droit à une triangulaire lors du second tour, dimanche 22 mars entre : Serge Blanco, Ana Ezcurra et Maider Arosteguy.

Si la réputation du sportif et de l'homme d'affaires n'est plus à faire, une entrée en politique est toujours un défi audacieux qu'il compte bien relever. Une avance qu'il devra confirmer au second tour. L'homme de 67 ans conduit une liste sans étiquette sur laquelle prennent place plusieurs membres de l'opposition à la maire sortante LR Maider Arosteguy, tout comme un ex-député socialiste de Seine-et-Marne, un ancien responsable LREM ou encore un ex-parlementaire LR et des abertzale. Des personnalités issues du rugby, de la pelote basque, du surf sont aussi sur cette liste. À l'inverse, peu de salariés et d'ouvriers y figurent.

" Réunir, écouter, agir : c'est ainsi qu'il imagine l'avenir de la ville. Logement, mobilité, jeunesse, vitalité économique, avenir de l'Hôtel du Palais : Biarritz entre dans une période décisive. Face à ces enjeux, Serge Blanco défend une vision responsable et humaine, fondée sur le dialogue et la proximité, pour redonner du souffle à chaque quartier et renforcer le dynamisme du territoire", peut-on lire sur le site de campagne du candidat. " Ma démarche aujourd'hui n'est ni celle d'un homme isolé, ni celle d'un caprice ou d'un coup de tête. C'est d'abord celle d'un enfant de Biarritz", dit Serge Blanco.

Serge Blanco candidat pour "redonner de l'élan" à Biarritz

L'ancienne légende du rugby a officialisé sa candidature en décembre 2025 pour les élections municipales de mars 2026. Il affirme vouloir répondre à une ville qu'il juge divisée et dont "le pacte de confiance entre les Biarrots et leur mairie s'est rompu". Il s'agit de sa première expérience électorale, après une carrière sportive et dirigeante (notamment au club local).

Selon des reportages de terrain, son quartier général de campagne est installé dans le quartier Saint-Martin, un lieu symbolique pour Serge Blanco à Biarritz. Cette implantation vise à montrer sa proximité avec les habitants et à incarner une campagne locale, fortement liée à son histoire personnelle avec la ville.