Résultat de Damien Girard aux municipales 2026 à Lorient : gros challenge au second tour, peut-il ramener la ville bretonne à gauche ?

Lors du premier tour de l'élection municipale 2026 à Lorient, Damien Girard, qui espère faire revenir la ville du Morbihan à gauche, a été distancé. Le résultat du second tour s'annonce incertain, malgré son alliance nouée à gauche.

Cherchez votre commune et trouvez les résultats aux municipales 2026 :

Lors du premier tour de l'élection municipale à Lorient, c'est la douche froide pour Damien Girard, le député écologiste. Fabrice Loher, candidat divers centre, est arrivé en tête avec 35,44 % des voix. Damien Girard a été crédité de 23,19% des voix devant la candidate divers gauche Gaëlle Le Stradic en troisième position à 19 %. Le candidat du Rassemblement National Théo Thomas obtient 15,81 % et est donc aussi présent au second tour. C'est finalement une triangulaire puisque Damien Girard a fusionné sa liste avec celle de Gaëlle Le Stradic.

Damien Girard a un gros challenge pour ce second tour puisque lors de l'élection municipale de 2020, Lorient était passé à droite, une configuration que la commune de près de 60 000 habitants n'avait connue qu'une fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Le député de la 5ème circonscription du Morbihan et conseiller départemental avait déjà tenté sa chance lors du dernier scrutin à la tête d'une liste rose-verte-citoyenne et avait récolté 32,83 % des voix, échouant de peu.

Quelles chances pour la nouvelle liste de Damien Girard aux municipales ?

Pour le second tour, il mène sa nouvelle liste "Union des forces de gauche, écologistes et citoyennes", avec Gaëlle Le Stradic en numéro 2. Elle est composée de 30 colistiers de "Lorient en commun", la liste écologiste, et 15 de "Lorient ensemble", la liste divers gauche.

Pour le premier tour, la gauche ne s'était pas unie, comptabilisant quatre listes sur les six. En plus de Damien Girard et Gaëlle Le Stradic, Vincent Le Tertre représentait LFI et Blandine Pierron menait une liste Lutte ouvrière. Autant de possibles reports de voix au second tour ?

Un axe fort sur le logement dans le programme du candidat écologiste

La question du logement fait partie des priorités de Damien Girard. Il veut construire du logement accessible et en quantité. "Il faut une stratégie foncière à l'échelle de l'agglomération, de façon à acquérir du foncier et le remettre à disposition des bailleurs sociaux, notamment pour construire des logements sociaux de bon marché et en quantité. Ce qui est exactement l'inverse de ce qu'a fait Fabrice Loher", a-t-il déclaré. Cela passerait par la mise en place d'une caution municipale pour les personnes n'ayant pas de garant ou de revenus suffisants pour louer.

Il souhaite également permettre un meilleur accès à la mer et aux loisirs. Sur l'onglet de la sécurité, Damien Girard veut privilégier la prévention auprès des jeunes publics. Pour la santé, le candidat propose la création d'un centre de santé municipal avec des professionnels salariés de la mairie, ainsi qu'une mutuelle communale.