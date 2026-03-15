Résultat de Damien Girard aux municipales 2026 à Lorient : la ville bretonne sur le point de rebasculer à gauche ?

Damien Girard est candidat à l'élection municipale 2026 à Lorient. Il espère faire revenir la ville du Morbihan à gauche.

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Lors de l'élection municipale de 2020, Lorient est passé à droite, une configuration que la commune de près de 60 000 habitants n'avait connue qu'une fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Fabrice Loher, ancien UDI et classé "divers droite", avait brigué la mairie. Ce 15 mars, les électeurs se rendent dans les bureaux de vote pour élire leur nouveau maire. Si le maire sortant se représente sans étiquette, Damien Girard, tête de la liste écologiste, compte bien que la ville bretonne redevienne un bastion de gauche. Le député de la 5ème circonscription du Morbihan et conseiller départemental avait déjà tenté sa chance lors du dernier scrutin à la tête d'une liste rose-verte-citoyenne. L'homme politique de 52 ans se présente à l'élection 2026 avec sa liste "Lorient en commun" qui représente onze partis et organisations, allant des écologistes au NPA. Sur 47 colistiers, 50% sont issus de la société civile avec une moyenne d'âge de 47 ans.

Pour ce premier tour, la gauche ne s'est pas unie, comptabilisant quatre listes sur les six. En plus de Damien Girard, Gaëlle Le Stradic représente les socialistes et Vincent Le Tertre LFI. Blandine Pierron mène aussi une liste Lutte ouvrière. De l'autre côté, Théo Thomas, candidat RN, espère bien se qualifier au second tour, ce qui n'avait pas été le cas en 2020 pour son parti.

Les résultats de Damien Girard dans les sondages pour les municipales 2026

Damien Girard aurait toutes ses chances lors de l'élection municipale à Lorient selon les sondages publiés avant la date butoir du vendredi 13 mars. Fabrice Loher arriverait, selon ses derniers, en première position au premier tour avec autour de 30% des intentions de vote, mais suivi de près par Damien Girard. Gaëlle Le Stradic aurait une dizaine de point de retard, tout comme le candidat RN. Vincent Le Tertre pourrait tout juste se qualifier pour le second tour.

Un jeu d'alliances est possible au second tour dans la ville aux six ports et pourrait changer la donne pour le résultat de l'élection municipale à Lorient. En cas d'union des gauches menée par Damien Girard, il pourrait sortir victorieux selon les sondages publiés avant le vendredi 13 mars. A quelques jours du scrutin, dans une "lettre ouverte", Damien Girard s'est ainsi engagé à soutenir le candidat qui arrivera en tête de la gauche et il a demandé à ses homologues d'en faire autant. "Nous avons confirmé que nos projets étaient proches, qu'en termes de programme rien n'était insurmontable, et que nous avions un adversaire commun : Fabrice Loher et son ancien colistier, le candidat du Rassemblement national, Théo Thomas", a-t-il écrit, comme le rapporte Ouest-France. Vincent Le Tertre a répondu partager cette volonté de se rassembler autour de la liste arrivée en tête, mais il propose "une répartition de la liste à la proportionnelle intégrale". Gaëlle Le Stradic, quant à elle, reste opposée à une union avec LFI. " Avec l'équipe de Lorient Ensemble (qui compte quatre organisations politiques), nous portons un objectif politique clair : faire élire une majorité de gauche cohérente et responsable pour diriger la ville de Lorient", a-t-elle assuré.

Un axe fort sur le logement dans le programme du candidat écologiste

La question du logement fait partie des priorités de Damien Girard. Il veut construire du logement accessible et en quantité. "Il faut une stratégie foncière à l'échelle de l'agglomération, de façon à acquérir du foncier et le remettre à disposition des bailleurs sociaux, notamment pour construire des logements sociaux de bon marché et en quantité. Ce qui est exactement l'inverse de ce qu'a fait Fabrice Loher", a-t-il déclaré. Cela passerait par la mise en place d'une caution municipale pour les personnes n'ayant pas de garant ou de revenus suffisants pour louer.

Il souhaite également permettre un meilleur accès à la mer et aux loisirs. Sur l'onglet de la sécurité, Damien Girard veut privilégier la prévention auprès des jeunes publics. Pour la santé, le candidat propose la création d'un centre de santé municipal avec des professionnels salariés de la mairie, ainsi qu'une mutuelle communale.