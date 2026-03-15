Résultat de Damien Girard aux municipales 2026 à Lorient : battu au premier tour, tous les scores

Candidat à l'élection municipale 2026 à Lorient, Damien Girard espère faire revenir la ville du Morbihan à gauche mais arrive distancé après le premier tour ce dimanche 15 mars.

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Après le premier tour des élections municipales, on se dirige vers une quadrangulaire à Lorient où Fabrice Loher arrive en tête selon les premiers résultats. Le candidat Divers Centre est crédité de 35,44 % des voix. Damien Girard, le député écologiste, est crédité de 23,19% des voix devant la candidate Divers gauche Gaëlle Le Stradic en troisième position à 19 %. Le candidat du Rassemblement National Théo Thomas obtient 15,8 % et sera donc présent aussi au second tour.

Damien Girard aura donc un gros challenge au second tour puisque lors de l'élection municipale de 2020, Lorient était passé à droite, une configuration que la commune de près de 60 000 habitants n'avait connue qu'une fois depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le député de la 5ème circonscription du Morbihan et conseiller départemental avait déjà tenté sa chance lors du dernier scrutin à la tête d'une liste rose-verte-citoyenne. L'homme politique de 52 ans se présente à l'élection 2026 avec sa liste "Lorient en commun" qui représente onze partis et organisations, allant des écologistes au NPA. Sur 47 colistiers, 50% sont issus de la société civile avec une moyenne d'âge de 47 ans.

Pour ce premier tour, la gauche ne s'était pas unie, comptabilisant quatre listes sur les six. En plus de Damien Girard, Gaëlle Le Stradic représentait les socialistes et Vincent Le Tertre LFI. Blandine Pierron menait aussi une liste Lutte ouvrière. Autant de possibles reports de voix au second tour ?

Les leçons (pas vraiment) tirées de 2020

Il y a six ans, la gauche avait perdu Lorient à cause de sa division. Fabrice Loher l'avait emporté avec seulement 342 voix d'avance sur Damien Girard, alors que quatre listes issues de la majorité sortante se disputaient les suffrages. En réponse, les forces progressistes avaient créé l'association Lorient en commun et organisé des Assises de la gauche et de l'écologie pour désigner une tête de liste commune. Mais en mars 2025, le PS s'est retiré de la primaire interne, accusant Damien Girard d'avoir rompu un accord.

Une liste, onze mouvements

Malgré la désunion, Damien Girard a tenté de bâtir la coalition la plus large possible autour de sa liste "Lorient en commun". Présentée le 17 janvier dernier, elle rassemble pas moins de onze mouvements et organisations politiques : Les Écologistes, le PCF, Debout !, L'Après, NPA, Génération.s, Nouvelle Donne, l'Assemblée des quartiers 56, le Parti pirate, Pays de Lorient en transition et Breizh Emren ha Disuj.

Pour composer cette équipe de 47 candidats, un comité éthique a défini des critères précis de diversité sociale. "Nous sommes la biodiversité de la gauche", a résumé Damien Girard.

Un axe fort sur le logement dans le programme du candidat écologiste

La question du logement fait partie des priorités de Damien Girard. Il veut construire du logement accessible et en quantité. "Il faut une stratégie foncière à l'échelle de l'agglomération, de façon à acquérir du foncier et le remettre à disposition des bailleurs sociaux, notamment pour construire des logements sociaux de bon marché et en quantité. Ce qui est exactement l'inverse de ce qu'a fait Fabrice Loher", a-t-il déclaré. Cela passerait par la mise en place d'une caution municipale pour les personnes n'ayant pas de garant ou de revenus suffisants pour louer.

Il souhaite également permettre un meilleur accès à la mer et aux loisirs. Sur l'onglet de la sécurité, Damien Girard veut privilégier la prévention auprès des jeunes publics. Pour la santé, le candidat propose la création d'un centre de santé municipal avec des professionnels salariés de la mairie, ainsi qu'une mutuelle communale.

Le programme Océan de Damien Girard

Ville portuaire par excellence, Lorient inspire à Damien Girard un programme résolument tourné vers la mer. Il entend créer une piscine extérieure et racheter l'ancien centre de loisirs de Fort Surville pour en faire un lieu dédié aux classes mer et colonies. Il propose également "des bus gratuits pour aller à la plage et un passe-mer permettant aux jeunes jusqu'à 20 ans d'accéder à des loisirs liés à l'océan".

Pour lui, l'enjeu dépasse le simple loisir : "On crée ainsi un lien intime entre l'océan et nos jeunes et c'est aussi une possibilité de projection vers des métiers demain pour eux... C'est bon pour l'activité économique du territoire, et pour tous ces jeunes qui n'imaginent pas que demain cela peut être une activité professionnelle", a-t-il déclaré sur Hit West.

Le soutien de Marine Tondelier

À deux semaines du premier tour, Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes, était venue prêter main-forte à Damien Girard pour sa troisième visite à Lorient. Après une rencontre avec des acteurs de l'agriculture et de l'alimentation du pays lorientais, elle a participé à un débat sur l'accès à une alimentation de qualité à l'échelle d'une ville.

Son verdict sur la campagne était enthousiaste : "Je suis cette campagne avec beaucoup d'attention et c'est enthousiasmant de voir que le pari de Damien Girard et son équipe, celui de faire basculer Lorient à gauche est en passe d'être tenu : question programme, créativité et enthousiasme, il n'y a pas photo !", rapporte Ouest-France.

Une campagne sous tension

La campagne lorientaise n'a pas été un long fleuve tranquille. L'équipe du maire sortant Fabrice Loher a publié une vidéo sur les réseaux sociaux reprochant à Damien Girard d'avoir été soutenu par le groupuscule d'extrême gauche la Jeune Garde lors des législatives de 2024, rapporte Le Télégramme. Le député a dénoncé des "manipulations mensongères" et a assuré ne pas avoir connu ce groupuscule à l'époque.

Mais les tensions ne sont pas venues uniquement du camp d'en face : entre "Lorient en commun" et la liste socialiste "Lorient ensemble", les accusations publiques ont également fusé. Par ailleurs, début mars, trois organismes ont publié sur les réseaux sociaux un post pointant du doigt le "cas de transphobie et d'homophobie" de Gael Briand, conseiller municipal et présent sur la liste de Lorient ensemble. L'élu a dénoncé de "propos diffamatoires".

Un contexte difficile pour les écologistes

S'il vise Lorient, Damien Girard s'inscrit aussi dans une dynamique nationale : les Écologistes se concentrent sur plusieurs villes de taille moyenne en 2026. Lorient figure explicitement dans la liste dressée par le sénateur Thomas Dossus, rapporte Public Sénat. "Nous voulons gagner des villes un peu plus petites avec des candidats implantés, comme Lorient, Auxerre, Mulhouse ou Caen", a-t-il déclaré.

Mais le contexte a changé depuis la "vague verte" de 2020. Un sondage en date du 5 mars de l'Institut Terram et de l'Ifop révèle que 30 % des électeurs ayant voté pour un maire écologiste le regrettent, contre 13 % en moyenne. Les priorités des Français ont évolué vers la sécurité et la santé, des terrains moins favorables aux Verts.