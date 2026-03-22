Résultat de Damien Girard aux municipales 2026 à Lorient : quel score pour le candidat écologiste ?

L'élection municipale 2026 à Lorient représentait un grand enjeu pour le candidat écologiste Damien Girard. Découvrez son résultat.

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Le député écologiste Damien Girard s'est incliné face à Fabrice Loher pour l'élection municipale à Lorient. Le maire sortant divers centre est réélu à 45,29% des suffrages exprimés selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur ce dimanche 22 mars. Damien Girard arrive en seconde position du scrutin avec 42,65% des voix exprimés, devant Théo Thomas (RN), qui obtient 12,06% du scrutin.

La ville de Lorient est passée à droite lors de la dernière élection municipale en 2020, une configuration que la commune de près de 60 000 habitants n'avait connue qu'une fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Le député de la 5ème circonscription du Morbihan et conseiller départemental avait déjà tenté sa chance lors du dernier scrutin à la tête d'une liste rose-verte-citoyenne et avait récolté 32,83 % des voix, échouant de peu.

Le programme Océan de Damien Girard

Ville portuaire par excellence, Lorient inspire à Damien Girard un programme résolument tourné vers la mer. Il entend créer une piscine extérieure et racheter l'ancien centre de loisirs de Fort Surville pour en faire un lieu dédié aux classes mer et colonies. Il propose également "des bus gratuits pour aller à la plage et un passe-mer permettant aux jeunes jusqu'à 20 ans d'accéder à des loisirs liés à l'océan".

Pour lui, l'enjeu dépasse le simple loisir : "On crée ainsi un lien intime entre l'océan et nos jeunes et c'est aussi une possibilité de projection vers des métiers demain pour eux... C'est bon pour l'activité économique du territoire, et pour tous ces jeunes qui n'imaginent pas que demain cela peut être une activité professionnelle", a-t-il déclaré sur Hit West.

Un tacle au bilan du maire sortant

Invité d'ICI Breizh Izel le 18 mars, Damien Girard n'a pas ménagé Fabrice Loher. Il a notamment attaqué son bilan en matière de logement social : "il a fait décroître le logement social puisque nous avons perdu 90 logements sociaux nets, c'est un spécialiste de la décroissance".

Sur les transports, il a dénoncé le choix de l'hydrogène pour les bus de la ville : "C'est une gabegie financière. Le seul bus à hydrogène que nous avons sur le territoire ne fonctionne pas".

Il lui oppose une vision alternative : "On propose la mobilité gratuite, les transports en commun gratuits le week-end, comme ça peut se faire à Nantes".

La reconquête de la gauche

Le résultat du premier tour a provoqué ce que des pétitions de militants réclamaient depuis des semaines : l'union à gauche. Elle est d'autant plus symbolique que c'est précisément la division de la gauche qui avait permis à Fabrice Loher de conquérir la ville en 2020, à seulement 342 voix près, mettant fin à plus de cinquante ans de maires socialistes. "Dimanche, la parenthèse Loher doit se refermer parce que Lorient est une ville de gauche", a martelé Damien Girard devant quelque 300 personnes réunies au stade du Moustoir pour son meeting de fin de campagne mercredi 18 mars.

Un axe fort sur le logement dans le programme du candidat écologiste

La question du logement fait partie des priorités de Damien Girard. Il veut construire du logement accessible et en quantité. "Il faut une stratégie foncière à l'échelle de l'agglomération, de façon à acquérir du foncier et le remettre à disposition des bailleurs sociaux, notamment pour construire des logements sociaux de bon marché et en quantité. Ce qui est exactement l'inverse de ce qu'a fait Fabrice Loher", a-t-il déclaré. Cela passerait par la mise en place d'une caution municipale pour les personnes n'ayant pas de garant ou de revenus suffisants pour louer.

Il souhaite également permettre un meilleur accès à la mer et aux loisirs. Sur l'onglet de la sécurité, Damien Girard veut privilégier la prévention auprès des jeunes publics. Pour la santé, le candidat propose la création d'un centre de santé municipal avec des professionnels salariés de la mairie, ainsi qu'une mutuelle communale.

Un grand soutien des anciens élus

Quatorze anciens élus de gauche, tous adjoints au maire ou vice-présidents d'agglomération sous Norbert Métairie, ont apporté leur soutien à Damien Girard. "Que Lorient passe à droite a été un traumatisme. Il faut que cela reste une parenthèse malheureuse. Car Lorient a toujours eu le cœur à gauche", a estimé l'ancienne vice-présidente à Lorient Agglomération Marie-Christine Detraz.

Ces élus se réjouissent également de la fusion des listes et balaient l'idée d'une union de pure circonstance. "Ce sont les retrouvailles d'une grande famille, avec des gens qui se connaissent et qui ont déjà travaillé ensemble", a, pour sa part, glissé Jean-Paul Solaro, vice président de Fondalor, fond de dotation pour les arts sur le pays de Lorient .