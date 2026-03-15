Résultat de Sébastien Lecornu à la municipale 2026 à Vernon : le Premier ministre réélu au conseil municipal ?

Le Premier ministre Sébastien Lecornu est candidat aux élections municipales 2026 à Vernon. Ancien maire de la commune et conseiller municipal depuis 2020, il espère rempiler à ce poste sur la liste de la majorité sortante.

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"Je serai candidat aux élections municipales à Vernon, parce que c'est chez moi, tout simplement", avait annoncé Sébastien Lecornu dès le 30 janvier lors d'un déplacement en tant que Premier ministre. Le chef du gouvernement est effectivement en course pour les scrutins locaux des dimanches 15 et 22 mars 2026 dans la commune de l'Eure, dont il a été élu maire en 2014 et où il siège en tant que conseiller municipal depuis 2020. Il n'est cependant pas tête de liste, sa fonction à Matignon oblige. Son nom apparaît en troisième position sur la liste de la majorité sortante de Vernon portée par l'édile François Ouzilleau, étiqueté "divers droite", qui brigue un troisième mandat consécutif à Vernon.

Sébastien Lecornu se trouve donc en position éligible, c'est-à-dire avec des bonnes chances d'être réélu au conseil municipal de Vernon, à condition que la liste "Générations Vernon" obtienne plus de 10% des voix ce dimanche 15 mars et un bon score une semaine plus tard. Le Premier ministre a joué de tout son poids dans la campagne de l'élection municipale : son nom, et sa fonction à Matignon, ont été mis en avant sur les tracts de la majorité sortante, il s'est aussi rendu à Vernon pour assister à la cérémonie tardive des voeux du maire François Ouzilleau, le 31 janvier, et a rappelé l'importance qu'à l'ancrage local à ses yeux, y compris pour les membres du gouvernement. "Je suis heureux que les ministres aillent devant les électeurs. À la fin des fins, faire de la politique, c'est quand même se soumettre au suffrage universel. J'encourage les ministres en leur disant 'soyez conseillers municipaux, engagez-vous'", déclarait-il le jour de l'annonce de sa candidature à la municipale de Vernon.

Son rôle de Premier ministre est-il un atout ou un handicap pour la municipale à Vernon ?

François Ouzilleau, estime que la présence de Sébastien Lecornu sur sa liste n'est pas une nouveauté. Quant à fait de pouvoir accoler la menton "Premier ministre" sur l'un de ses premiers colistiers, il le voit comme un "honneur". Il rappelle la capacité de Sébastien Lecornu "à démerder des choses indémerdables" et à rendre "souvent service à son territoire" en le faisant.

Le discours est cependant moins élogieux chez les candidats de l'opposition, lesquels estiment, et espèrent, que l'image du Premier ministre jouera sur le scrutin en leur faveur. Le candidat socialiste Philippe Nguyen Thahn, qui avait été battu par Sébastien Lecornu en 2014, interroge l'intérêt de la présence de ce dernier sur les listes municipales estimant qu'il joue plus le rôle "d'étendard" en soutien du maire sortant que pour "pratiquer une politique de terrain" à Vernon. L'autre candidate de la gauche, la communiste Amandine Liard à la tête d'une liste d'union entre le PCF, les Ecologistes et LFI, croit que la présence du "meilleur représentant de M. Emmanuel Macron" sur la liste pourra détourner les Vernonais de la majorité sortante.

"Sébastien Lecornu a toute sa place" dans l'élection municipale a estimé pour sa part Josselin Launay, le candidat du RN à Vernon auprès d'Ici Normandie. Il voit cependant dans sa présence la preuve que la majorité sortante défend la même politique que le gouvernement "qui génère plus de dettes, plus d'immigration et plus d'insécurité". Reste à savoir l'avis qu'en auront les électeurs.