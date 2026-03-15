Résultats des municipales avant 20 heures : que trouve-t-on exactement en ligne sur le premier tour des élections ?

Si la loi française stipule qu'aucun résultat ne peut être communiqué au public avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain, à 20 heures, certaines fuites devraient bien être observées ce dimanche.

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La loi française est claire : il est impossible pour un média de diffuser des résultats de l' élection municipale - même partiels - avant 20 heures et la fermeture du dernier bureau de vote en France métropolitaine. C'est écrit noir sur blanc dans l'article L. 52-2 du code électoral : "Aucun résultat d'élection, partiel ou définitif ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique (...) Il en est de même dans chaque département ou collectivité d'outre-mer avant la fermeture de son dernier bureau de vote", peut-on lire.

Même si le dépouillement est terminé à 18h30 ou 19 heures dans votre commune et que vous avez pu y assister, il faudra donc attendre 20 heures avant de pouvoir publier le résultat des municipales ce dimanche 15 mars 2026, notamment sur les réseaux sociaux. En cas de manquement avéré à cette règle, vous vous exposez à une amende allant de 3 750 euros à 75 000 euros. Il convient donc de prendre avec la plus grande précaution les informations qui fuitent avant 20 heures sur les résultats du scrutin lors de ces élections municipales 2026. En plus d'être partielles, il est à noter qu'elles ne sont ni vérifiées, ni certifiées, à la différence des résultats définitifs.

Des résultats des municipales avant 20 heures sur certains sites

Il faut donc avoir à l'esprit, en particulier pour les indications relayées sur les réseaux et dans des boucles partisanes, que des militants peuvent être à l'origine des publications. On se souvient notamment du phénomène "RadioLondres" qui, à l'aide de messages codés et de métaphores souvent humoristiques, a pu donner des indications plus ou moins fiables sur les résultats des scrutins lors des précédentes échéances.

Si le hashtag #RadioLondres a vécu et si les posts des réseaux sociaux ne convainquent plus grand monde en 2024, il y a des sources bien plus reconnues encore qui se laissent aller au jeu des fuites avant 20 heures depuis près de dix ans désormais et qui devraient continuer pour ces municipales : les médias belges et suisses. S'ils sont tenus de respecter la charte journalistique et l'exigence d'objectivité, ils ne sont pas soumis au même embargo que les médias français. Ils peuvent donc publier avant 20 heures des résultats en ligne.

Lors du premier tour des législatives en 2022, La Libre Belgique avait ainsi diffusé des chiffres vers 17h45, présentés comme des estimations fiables, mais non sourcées. Ils donnaient le Rassemblement national à 34% des voix pour le premier tour de scrutin, devant le Nouveau front populaire à 28,5%, la majorité présidentielle à 20,5% et Les Républicains à 10%. Des résultats très proches de ce qui sera annoncé à 20 heures sur les chaines de télévisions françaises. Lors des élections de 2012, par exemple, la radio-télévision belge francophone, la RTBF, avait même programmé une émission sur la présidentielle française dès 18h30.

D'où viennent les estimations de résultats d'élections diffusées avant 20h ?

La Libre Belgique a déjà indiqué sur son site Internet ce samedi 14 mars qu'elle "fera vivre en direct ce scrutin perçu comme un test en France, à un an de la présidentielle (avec) les premières résultats en primeur". Reste que les sources de ces estimations de résultats avant 20 heures sont généralement gardées secrètes par les médias qui les publient et qui ont pourtant pour beaucoup le statut d'institution, comme la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF, un média public), le Soir, ou la Tribune de Genève pour ne citer qu'eux.

Il faut pourtant bien comprendre comment sont élaborés ces chiffres. Les "sondages sorties des urnes", qui revenaient à interroger les votants toute la journée à la sortie des bureaux de vote, n'ont plus la côte auprès des sondeurs, cette méthode basée sur du déclaratif, étant porteuse de biais. Les instituts utilisent depuis des années un comptage "réel" des bulletins dépouillés dans un échantillon jugé représentatif de plusieurs centaines de bureaux de vote en France, dans les petites communes et les villes moyennes, où le scrutin s'achève dès 18 heures ou 19 heures et où les dépouillements sont bien plus précoces et bien plus rapides que dans les grandes métropoles.

Plusieurs vagues pour consolider les estimations avant les vrais résultats

Lors des dernières élections en date, Le Monde indiquait ainsi que l'institut Ipsos, son partenaire, disposait d'enquêteurs dans un échantillon d'environ 600 bureaux de vote. Au moment de la fermeture, chacun transmettait à l'institut le nombre de votants qui permettrait d'établir une estimation de la participation. Les résultats basés sur les 200 premiers bulletins dépouillés faisaient partie d'une deuxième vague de données, des résultats partiels déjà précieux qui étaient immédiatement traités par un modèle statistique, tenant compte des particularités du bureau (taille de la commune, habitudes de vote du bureau notamment).

Une troisième vague de données arrivait enfin avec l'ensemble des résultats à la fin du dépouillement, pour consolider les estimations en cours de soirée. C'est à partir de cette masse de données que les sondeurs élaborent les scores que vous verrez apparaitre à 20 heures sur les écrans de télévision (et non pas des sondages donc). Le tout avant que les résultats, partiels, puis définitifs du ministère de l'Intérieur prennent le relais.

Ces estimations seront-elle établies avec une méthode similaire pour ces municipales ? Arriveront-elles dans les rédactions belges et suisses d'une manière ou d'une autre avant l'heure officielle ? Difficile de l'affirmer. Ce qui est certain, c'est que la législation française s'arrête à nos frontières et ne peut empêcher la diffusion des résultats du scrutin avant 20 heures dans d'autres pays.