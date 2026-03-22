Bureau de vote : à quelle heure ça ouvre et ça ferme aux municipales ? Tous les horaires ville par ville

Cherchez votre commune et trouvez votre bureau de vote pour les municipales 2026 :

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Retour dans les bureaux de vote ce dimanche 22 mars pour le deuxième tour des élections municipales 2026. Si de nombreux maires ont été élus dès le premier tour dimanche dernier, il reste environ 1600 maires à élire à l'issue du second tour. Les bureaux de vote vont donc rouvrir leurs portes partout en France. Si les bureaux de vote ouvrent sans interruption toute la journée, les horaires ne sont toutefois pas les mêmes en fonction de votre lieu de résidence.

Sachez que tous les bureaux de vote ouvriront leurs portes à 8 heures ce dimanche 22 mars. La majeure partie des bureaux de vote fermera à 18 heures alors que les horaires diffèrent dans les grandes villes. Ce sera parfois dès 18 heures comme au Havre ou à Nîmes, à 19 heures comme à Toulon ou Lille ou à 20 heures comme à Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Strasbourg ou bien sûr à Paris, Lyon et Marseille.

Pour voter, encore faut-il savoir où aller et se diriger dans le bon bureau de vote, celui qui correspond à votre adresse. Il est généralement renseigné sur votre carte d'électeur. Vous pouvez toutefois vérifier l'adresse de votre bureau de vote directement via notre moteur de recherche ci-dessus.

Pour trouver son bureau de vote, il existe trois moyens principaux. Tout d'abord, vous pouvez consulter votre carte électorale où l'adresse du bureau de vote est inscrite directement. Même si celle-ci n'est pas obligatoire pour voter, elle reste l'indicateur le plus simple. Ensuite, le site officiel service-public propose un service en ligne intitulé "Interroger sa situation électorale" qui vous donne l'adresse exacte et votre numéro d'électeur en quelques clics. Enfin, et c'est le plus simple et le plus rapide, c'est d'utiliser le moteur de recherche ci-dessous, en entrant le nom d'un candidat.

Comment voter aux élections municipales ? Trouvez l'adresse et les horaires de votre bureau de vote.

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Sachez si vous avez déménagé récemment, même au sein de la même commune, votre bureau de vote peut avoir changé avant ces élections municipales. Même sans déménagement, il est prudent de vérifier votre affectation car un redécoupage des bureaux a pu avoir lieu depuis le dernier scrutin. En revanche, l'adresse est forcément la même entre le premier tour et le 2e tour ce dimanche de l'élection municipale 2026. Les heures d'ouverture des bureaux de vote ont un poids dans le fonctionnement du processus démocratique. Pour permettre au plus grand nombre de participer et lutter contre l'abstention, les plages horaires sont larges et elles varient selon la taille de votre ville.

A quelle heure ouvrent et ferment les bureaux de vote ?

Concernant l'ouverture du bureau de vote le plus proche, la règle est la même pour tous : tous les bureaux de vote de France ouvrent leurs portes à 8 heures précises les dimanches d'élections. Inutile de vous présenter plus tôt, car les membres du bureau doivent procéder aux vérifications d'usage et à l'ouverture officielle de l'urne avant d'accueillir le premier votant.

Pour la fermeture du bureau de vote, l'heure dépend de décisions préfectorales et municipales. Elle est fixée à 18 heures dans la grande majorité des communes rurales et des petites villes. Dans de nombreuses villes moyennes et préfectures, le scrutin est prolongé jusqu'à 19 heures. Enfin, les très grandes agglomérations comme Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux ou Toulouse ferment leurs bureaux à 20 heures.

Quelles sont les règles dans le bureau de vote ?

Une fois dans le bureau de vote, le processus suit des étapes rituelles immuables garantissant la sincérité du scrutin. La première étape consiste en la vérification de votre identité. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, la présentation d'une pièce d'identité est obligatoire. Vous prenez ensuite au moins deux bulletins différents et une enveloppe avant de vous rendre dans l'isoloir, passage qui reste obligatoire pour préserver le secret du vote. Enfin, le président du bureau de vote vérifie votre identité, vous annonce "A voté" au moment où vous glissez l'enveloppe dans l'urne, et vous signez la liste d'émargement.

Pour justifier de votre identité, plusieurs documents sont acceptés comme la carte nationale d'identité, le passeport, le permis de conduire ou encore la carte vitale avec photo. Notez que la carte d'identité et le passeport peuvent être présentés même s'ils sont périmés, à condition que la date de fin de validité remonte à moins de cinq ans.