Bureau de vote : à quelle heure ça ouvre et ça ferme aux municipales ? Tous les horaires ville par ville
Ce dimanche 22 mars, les bureaux de vote ouvrent à nouveau leurs portes pour le 2e tour de l'élection municipale. Quels sont les horaires, l'heure d'ouverture et de fermeture ? Retrouvez toutes les infos et l'adresse de votre bureau de vote grâce à notre moteur de recherche gratuit.
Retour dans les bureaux de vote ce dimanche 22 mars pour le deuxième tour des élections municipales 2026. Si de nombreux maires ont été élus dès le premier tour dimanche dernier, il reste environ 1600 maires à élire à l'issue du second tour. Les bureaux de vote vont donc rouvrir leurs portes partout en France. Si les bureaux de vote ouvrent sans interruption toute la journée, les horaires ne sont toutefois pas les mêmes en fonction de votre lieu de résidence.
Sachez que tous les bureaux de vote ouvriront leurs portes à 8 heures ce dimanche 22 mars. La majeure partie des bureaux de vote fermera à 18 heures alors que les horaires diffèrent dans les grandes villes. Ce sera parfois dès 18 heures comme au Havre ou à Nîmes, à 19 heures comme à Toulon ou Lille ou à 20 heures comme à Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Strasbourg ou bien sûr à Paris, Lyon et Marseille.
Pour voter, encore faut-il savoir où aller et se diriger dans le bon bureau de vote, celui qui correspond à votre adresse. Il est généralement renseigné sur votre carte d'électeur. Vous pouvez toutefois vérifier l'adresse de votre bureau de vote directement via notre moteur de recherche ci-dessus.
Pour trouver son bureau de vote, il existe trois moyens principaux. Tout d'abord, vous pouvez consulter votre carte électorale où l'adresse du bureau de vote est inscrite directement. Même si celle-ci n'est pas obligatoire pour voter, elle reste l'indicateur le plus simple. Ensuite, le site officiel service-public propose un service en ligne intitulé "Interroger sa situation électorale" qui vous donne l'adresse exacte et votre numéro d'électeur en quelques clics. Enfin, et c'est le plus simple et le plus rapide, c'est d'utiliser le moteur de recherche ci-dessous, en entrant le nom d'un candidat.
Comment voter aux élections municipales ? Trouvez l'adresse et les horaires de votre bureau de vote.
Sachez si vous avez déménagé récemment, même au sein de la même commune, votre bureau de vote peut avoir changé avant ces élections municipales. Même sans déménagement, il est prudent de vérifier votre affectation car un redécoupage des bureaux a pu avoir lieu depuis le dernier scrutin. En revanche, l'adresse est forcément la même entre le premier tour et le 2e tour ce dimanche de l'élection municipale 2026. Les heures d'ouverture des bureaux de vote ont un poids dans le fonctionnement du processus démocratique. Pour permettre au plus grand nombre de participer et lutter contre l'abstention, les plages horaires sont larges et elles varient selon la taille de votre ville.
A quelle heure ouvrent et ferment les bureaux de vote ?
Concernant l'ouverture du bureau de vote le plus proche, la règle est la même pour tous : tous les bureaux de vote de France ouvrent leurs portes à 8 heures précises les dimanches d'élections. Inutile de vous présenter plus tôt, car les membres du bureau doivent procéder aux vérifications d'usage et à l'ouverture officielle de l'urne avant d'accueillir le premier votant.
Pour la fermeture du bureau de vote, l'heure dépend de décisions préfectorales et municipales. Elle est fixée à 18 heures dans la grande majorité des communes rurales et des petites villes. Dans de nombreuses villes moyennes et préfectures, le scrutin est prolongé jusqu'à 19 heures. Enfin, les très grandes agglomérations comme Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux ou Toulouse ferment leurs bureaux à 20 heures.
Quelles sont les règles dans le bureau de vote ?
Une fois dans le bureau de vote, le processus suit des étapes rituelles immuables garantissant la sincérité du scrutin. La première étape consiste en la vérification de votre identité. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, la présentation d'une pièce d'identité est obligatoire. Vous prenez ensuite au moins deux bulletins différents et une enveloppe avant de vous rendre dans l'isoloir, passage qui reste obligatoire pour préserver le secret du vote. Enfin, le président du bureau de vote vérifie votre identité, vous annonce "A voté" au moment où vous glissez l'enveloppe dans l'urne, et vous signez la liste d'émargement.
Pour justifier de votre identité, plusieurs documents sont acceptés comme la carte nationale d'identité, le passeport, le permis de conduire ou encore la carte vitale avec photo. Notez que la carte d'identité et le passeport peuvent être présentés même s'ils sont périmés, à condition que la date de fin de validité remonte à moins de cinq ans.
09:45 - Montpellier : voici les horaires des bureaux de vote pour les élections municipales
Pour les élections municipales 2026 ce dimanche 22 mars, à l'occasion du 2e tour, les bureaux de vote de Montpellier sont ouverts de 8h à 20h. Pour éviter les temps d'attente, la ville conseille aux électeurs de privilégier les heures creuses, notamment entre 10h et 13h30 ou entre 15h30 et 18h. Comme dans toutes les grandes villes françaises ayant obtenu une dérogation préfectorale, les Montpelliérains disposent ainsi de plus de temps pour se rendre aux urnes que dans la majorité des communes du pays.
09:37 - Comment et où trouver son bureau de vote ?
La référence et l’adresse d’un bureau de vote sont inscrites sur la carte électorale du citoyen concerné. Il est possible de le trouver à côté de la mention "lieu de vote". Il est aussi possible de retrouver son bureau de vote et de vérifier si l’on est bien inscrit sur les listes électorales via un téléservice. Il faut ensuite accéder au service en ligne et indiquer la commune dans laquelle on est inscrit, son ou ses nom(s) et prénom(s), son sexe et sa date de naissance. Le téléservice communiquera le numéro du bureau de vote et son adresse. Enfin, vous pouvez encore plus facilement trouver les adresses des bureaux de vote de votre commune en utilisant le moteur de recherche présent en haut de la page.
09:23 - A Paris, deux votes distincts ce dimanche dans les 900 bureaux de vote de la capitale
Pour le deuxième tour de l'élection municipale 2026 ce dimanche 22 mars, 903 bureaux de vote seront ouverts dans toute la capitale, de 8 heures à 20 heures. Rappelons que les Parisiens sont invités à voter deux fois ce dimanche dans leur bureau de vote attitré : un premier vote pour le conseil d'arrondissement et un autre pour le conseil de Paris.
09:10 - Comment est agencé un bureau de vote ?
Entrer dans un bureau de vote le jour des élections municipales 2026, c'est pénétrer dans un espace rigoureusement organisé. Dès l'entrée, une table de décharge permet à l'électeur de faire constater son identité et d'y trouver enveloppes et bulletins. Les murs doivent comporter une série d'affichages obligatoires : pièces d'identité acceptées, règles de secret du vote, cas de nullité des bulletins. Plus loin, les isoloirs — au moins un pour 300 électeurs inscrits — garantissent la confidentialité du vote. La table de vote, où siègent les membres du bureau, accueille l'urne, dont "quatre faces au moins sont transparentes", ainsi que la liste d'émargement, le code électoral et l'ensemble des documents officiels du scrutin. À la clôture, les tables de dépouillement entrent en action, en nombre ne dépassant pas celui des isoloirs.
08:45 - Que font les scrutateurs ?
Les scrutateurs effectuent le dépouillement des votes. Ils font partie des électeurs de la commune présents, sachant lire et écrire. Ils peuvent être désignés par chacun des candidats ou des représentants de listes en présence, ou chacun des délégués des candidats. Leur nom, prénom et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin.
08:31 - A Rennes et en Bretagne, quels horaires des bureaux de vote ce dimanche 22 mars ?
Pour les élections municipales 2026, les bureaux de vote de Rennes sont ouverts de 8h à 19h. Dans le reste de la Bretagne, les horaires varient : les bureaux de Brest ferment également à 19h, tandis que ceux de Lorient ferment à 18h, conformément à l'horaire de droit commun appliqué dans la grande majorité des communes françaises.
08:20 - Des règles strictes dans chaque bureau de vote : deux symboles sont très surveillés
Au cœur de chaque bureau de vote, deux éléments symbolisent la transparence démocratique pour les élections municipales 2026 : l'urne et la liste d'émargement. L'urne n'est pas un simple récipient : elle doit comporter "quatre faces au moins transparentes" et être "munie de deux serrures différentes". Impossible donc de dissimuler quoi que ce soit à l'intérieur. La liste d'émargement, quant à elle, est le registre sur lequel chaque électeur appose sa signature après avoir voté — une traçabilité indispensable pour comptabiliser le nombre de votants. C'est l'un des assesseurs qui veille à ce que chaque passage dans le bureau de vote et chaque bulletin glissé dans l'urn soient bien enregistrés. Ces deux dispositifs forment ensemble le socle de la sincérité du scrutin, pilier fondamental de toute élection démocratique.
08:15 - Fauteuil roulant : des aménagements obligatoires dans les bureaux de vote
Pour les élections municipales 2026, les personnes se déplaçant en fauteuil roulant bénéficient de protections légales précises. Selon l'article D. 56-1 du Code électoral, les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent permettre aux personnes handicapées "d'y pénétrer, y circuler et en sortir, le cas échéant au moyen d'aménagements provisoires ou permanents". La loi va encore plus loin : chaque bureau de vote doit obligatoirement être équipé "d'au moins un isoloir permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants" (article D. 56-2). De même, les urnes elles-mêmes doivent être placées de façon à être accessibles aux personnes en fauteuils roulants (article D. 56-3). Ces dispositions ne sont pas optionnelles : elles s'imposent à toutes les communes de France, quelle que soit leur taille, leur nombre d'habitants ou la configuration des locaux.
08:03 - C'est l'ouverture des bureaux de vote
Le 2e tour des élections municipales 2026 est lancé. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8h00 ce dimanche matin. Pour trouver le bon bureau de vote, vous pouvez vous rendre sur notre moteur de recherche en haut de la page. Il vous permettra grâce à votre adresse de trouver votre bureau de vote attitré.
07:31 - Les horaires de mon bureau de vote peuvent-ils changer ?
Comme pour les adresses, les bureaux de vote devraient conserver les mêmes horaires d'ouverture que lors des précédentes élections... Mais attention, la préfecture et la mairie peuvent encore une fois avoir changé les règles du jeu depuis la dernière consultation par le biais d'arrêté préfectoral. En cas de doute, il est possible de connaître immédiatement l'heure de fermeture de chaque bureau de vote grâce au moteur de recherche en tête d'article en renseignant le nom de la ville concernée.