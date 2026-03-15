Tendances de l'élection municipale 2026 : de premiers chiffres avant les résultats légaux

Ce dimanche 15 mars, à l'occasion du premier tour, les résultats officiels de l'élection municipale tombent à 20h. Mais bien avant, des chiffres clés dessinent ici et là les contours du scrutin et livrent des tendances importantes.

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La journée de ce dimanche 15 mars, jour du premier tour des élections municipales 2026, est rythmée par une règle stricte : interdiction formelle, pour les médias français, de diffuser le moindre résultat ou sondage avant 20 heures, heure de fermeture des derniers bureaux de vote dans les grandes villes. Toute infraction expose son auteur à une amende de 75 000 euros. Cette période de réserve commence le vendredi précédant le vote à minuit. Elle vise à préserver la sérénité du scrutin de ces municipales 2026, en évitant que les électeurs qui ne se sont pas encore prononcés soient influencés par des tendances partielles.

Pourtant, cette règle française ne s'applique évidemment pas partout dans le monde, ni même chez nos voisins européens. Les médias belges et suisses — La Libre Belgique, la RTBF, Le Soir ou encore La Tribune de Genève — ne sont pas soumis à cette contrainte légale. Que ce soit à la présidentielle ou aux scrutins locaux comme cette élection municipales 2026, ils ne se privent généralement pas de publier des tendances sur les scrutins français dès la fin de l'après-midi.

Lors du premier tour des dernières élections législatives françaises, en 2024, c'est La Libre Belgique qui avait dévoilé les premières estimations peu après 19 heures, des tendances proches de ce que le résultat définitif du scrutin révélera quelques minutes plus tard. Une pratique qui place régulièrement la presse hexagonale dans une position inconfortable face à ses propres lecteurs. En sera-t-il de même cette année ?

Une tendance forte des municipales : beaucoup de maires seront élus dès ce dimanche

Ce dimanche, de nombreux autres indicateurs permettront d'avoir déjà des tendances sur le résultat de l'élection municipale 2026. Le premier enseignement fort de ce premier tour des municipales est d'ailleurs inattendu pour la plupart des électeurs et n'a pas besoin d'attendre la publication des résultats : une grande partie des maires seront connus dès ce dimanche soir à l'issue du premier tour. Certains le sont même déjà avant même que le premier bulletin ait été déposé dans les urnes de leur commune.

Une bizarrerie ? Cela résulte du chiffre sans doute le plus révélateur de ce scrutin 2026 : 68 % des communes françaises, soit plus de 23 700, ne présentent qu'une seule liste au premier tour des municipales 2026 ce dimanche. Dans ces territoires, le nom du prochain maire est déjà connu avant même l'ouverture des bureaux de vote, car une liste unique, quel que soit son score, est mathématiquement assurée d'être élue dès le premier tour.

Si le vote blanc est comptabilisé depuis quelques années, il n'est pas pris en compte dans les résultats des élections. Dans les communes concernées, la seule liste candidate est donc assurée d'obtenir 100% des votes exprimés et d'être élue au premier tour. Ce phénomène est largement attribuable à la réforme du mode de scrutin adoptée en mai 2025, qui a généralisé le scrutin de liste paritaire à toutes les communes, supprimant le panachage qui permettait auparavant de présenter des listes incomplètes.