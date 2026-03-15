Libre Belgique, Le Soir : des résultats aux municipales avant l'heure ?

Faut-il s'attendre à voir les médias belges divulguer les résultats des municipales avant 20 heures ? La question se pose, tant ils ont pris l'habitude de s'affranchir du calendrier français pour dévoiler les tendances de précédents scrutins bien avant l'heure.

À 20 heures, ce dimanche 15 mars 2026, des millions de citoyens seront rivés devant leur écran pour découvrir les résultats des municipales 2026, les visages de leurs futurs maires ou les candidats qualifiés pour le second tour. Mais des estimations devraient circuler bien plus tôt. Chez nos voisins, le journal La Libre Belgique, qui n'est pas soumis à la loi Française, a déjà annoncé la couleur ce samedi sur son site Internet, assurant qu'il "vous fera vivre en direct ce scrutin perçu comme un test en France, à un an de la présidentielle. Nous vous communiquerons les premières résultats en primeur".

La diffusion des résultats des élections, municipales ou autres, est, en France, très encadré. L'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 impose une "période de réserve" interdisant toute publication, diffusion ou commentaire de sondage électoral la veille et le jour du scrutin. Cette interdiction vise à ne pas influencer les électeurs qui se rendent toujours aux urnes à la fin de la journée. Toutefois, cette règle s'applique uniquement aux médias, blogs ou réseaux sociaux français. Nos voisins belges, qui ne sont pas tenus de respecter le Code électoral français, profitent de cette faille pour publier des tendances des élections dès la fin d'après-midi, sans risquer l'amende de 75 000 euros qui pend au nez des médias nationaux.

Le Soir ou La Libre Belgique relaient les résultats des élections françaises depuis 2007

Pour Le Soir ou La Libre Belgique, l'enjeu est aussi d'attirer une audience venue de l'Hexagone et en quête d'exclusivité : en 2007, certains sites suisses pratiquant la même méthode avaient littéralement crashé sous l'affluence massive d'internautes français. Mais publier des résultats en avance est loin d'être un gage de fiabilité. Bien au contraire, ces rédactions s'appuient souvent sur des bruits de couloirs politiques ou des sondages moins rigoureux, les grands instituts français s'engageant auprès de la Commission des sondages à ne pas réaliser d'enquêtes à la sortie des urnes.

Ainsi, lors des précédents élections présidentielles, La Libre avait publié avant 18 heures des chiffres qui s'étaient finalement révélés assez éloignés des résultats officiels. Cela ne l'a pas empêché de récidiver lors des élections suivantes. Lors du premier tour des dernières élections législatives françaises, en 2024, La Libre Belgique avait encore dévoilé de premières estimations peu après 19 heures, des tendances proches cette fois de ce que le résultat définitif du scrutin révélera quelques minutes plus tard.

Des résultats aussi pour les municipales sur La Libre Belgique ou Le Soir ?

La Libre Belgique ou Le Soir seront-ils en mesure de dévoiler des chiffres fiables pour ces élections municipales 2026 ? Récolter des chiffres précis pour chacune des 35 000 communes françaises rend en effet l'exercice techniquement compliqué. Si le résultat de ces municipales 2026 sera rapidement assuré dans de nombreuses communes, au niveau national et dans les grandes villes a fortiori, il faudra d'abord se contenter d'estimations le temps que tous les bulletins soient dépouillés.

Les premières estimations sont en réalité réalisées par des instituts d'opinion tout au long de la journée et ne peuvent être légalement diffusées qu'à la fermeture des derniers bureaux de vote. Si les scrutins nationaux leur permettent généralement de dégager assez facilement des tendances globales, la tâche est bien différente pour ce scrutin local, le plus éclaté.

Même pour les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille ou encore Lille la capitale du Nord toute proche de la frontière belge, le découpage en secteurs et la complexité des dépouillements peuvent augmenter le risque d'erreur. Sans données solides, une fuite de résultats trop tôt pourrait entacher la crédibilité des médias belges. Alors pour obtenir des estimations vérifiées et réellement représentatives, le rendez-vous reste fixé à 20 heures sur L'Internaute.com.