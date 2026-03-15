Résultat des élections municipales sur X : des fuites sur les scores ?
Pourra-t-on consulter les résultats des municipales 2026 sur X avant l'heure ? Cela s'est déjà produit par le passé, mais avec une subtilité.
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Lors des élections municipales 2026, les électeurs les plus impatients pourront-ils retrouver des indices sur les résultats sur les réseaux sociaux, et particulièrement X ? Les réseaux social d'Elon Musk sera sans doute au centre de l'attention à la fin de la journée. Lors des précédents scrutins, alors qu'il s'appelait encore Twitter et qu'il n'était pas encore tombé entre les mains du sulfureux milliardaire, ce lieu d'échange était déjà scruté lors des élections.
Le hashtag #RadioLondres, crée en 2012 à l'occasion des présidentielles, permettait de diffuser des messages codés souvent amusant pour dévoiler le résultat des élections en faisant semblant de contourner la loi. Ces publications, relayées sur un compte éponyme crée par deux étudiants, indiquaient la tendance finale de l'élection en utilisant des surnoms ou des sous-entendus. Par exemple, on pouvait lire à 18h34 en 2012 "les nouvelles troupes déployées sur le territoire ne viendraient pas de la Marine", en référence au score de Marine Le Pen.
RadioLondres a un peu perdu de sa superbe au fil des élections, l'utilisation de ces jeux de mots permet encore à certains de s'amuser, à d'autres de contourner l'interdiction de diffuser des informations avant l'heure légale et aux derniers, peut-être, de glisser quelques messages partisans susceptibles d'influencer la fin scrutin.
Lors des élections générales et des référendums, la loi précise qu'aucun résultat électoral ne peut faire l'objet d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire la veille et le jour du scrutin. Cette règle, qui concerne aussi bien les candidats et les médias que les simples citoyens, s'applique à n'importe quel moyen de communication et reste valable jusqu'à la fermeture des derniers bureaux de vote à 20 heures. En effet, l'objectif est de ne pas perturber les derniers électeurs en route pour aller voter.
Alors où les utilisateurs de X trouvent-ils leur estimation ? L'un des créateurs du compte RadioLondres expliquait à 20 minutes en 2017 qu'ils écartaient les chiffres des militants et privilégiaient les informations des médias étrangers, notamment suisses ou belges. Ces dernières ne sont pas soumis à la loi française. Pour autant, les estimations données ne sont pas toujours précises. Elles reposent souvent sur des sources nébuleuses, alors que les grands instituts de sondage s'engagent auprès de la Commission des sondages à ne pas réaliser d'enquêtes avant la fermeture des derniers bureaux de vote.
Des estimations sur les résultats des municipales sur X ce dimanche ?
Le risque de voir le hashtag #RadioLondres revenir pour les municipales de 2026 est bien réel, surtout depuis que de nouveaux comptes ont été créés après la fermeture de l'original. Le concept a déjà été utilisé pour les régionales de 2015, les présidentielles de 2017 et les législatives de 2022. Par exemple, @RadioLondres_Of est actif depuis 2017 et se revendique comme le compte officiel de #RadioLondres. Il comptabilise plus de 21 000 abonnées et poste très souvent sur l'actualité politique française et internationale.
je sens que je vais devoir me remettre au boulot.— Radio Londres (@RadioLondres_Of) October 6, 2025
Je répète,
je sens que je vais devoir me remettre au boulot.#dissolution
Il est donc possible que ce compte ou ce hashtag s'activent pour les municipales. Il faut pourtant rappeler qu'en France, diffuser des estimations avant la fin du vote est risqué. Pour un média comme pour un particulier, l'amende peut s'élever à 75 000 euros. Cela fait cher le simple tweet, d'autant plus que le partage d'un tel message est aussi considéré comme une infraction.