Résultat des élections municipales sur X : des fuites sur les scores ?

Pourra-t-on consulter les résultats des municipales 2026 sur X avant l'heure ? Cela s'est déjà produit par le passé, mais avec une subtilité.

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Lors des élections municipales 2026, les électeurs les plus impatients pourront-ils retrouver des indices sur les résultats sur les réseaux sociaux, et particulièrement X ? Les réseaux social d'Elon Musk sera sans doute au centre de l'attention à la fin de la journée. Lors des précédents scrutins, alors qu'il s'appelait encore Twitter et qu'il n'était pas encore tombé entre les mains du sulfureux milliardaire, ce lieu d'échange était déjà scruté lors des élections.

Le hashtag #RadioLondres, crée en 2012 à l'occasion des présidentielles, permettait de diffuser des messages codés souvent amusant pour dévoiler le résultat des élections en faisant semblant de contourner la loi. Ces publications, relayées sur un compte éponyme crée par deux étudiants, indiquaient la tendance finale de l'élection en utilisant des surnoms ou des sous-entendus. Par exemple, on pouvait lire à 18h34 en 2012 "les nouvelles troupes déployées sur le territoire ne viendraient pas de la Marine", en référence au score de Marine Le Pen.