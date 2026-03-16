"Eric Ciotti alias Benito" : la séquence polémique, Nathalie Saint-Cricq et France Info s'excusent à l'antenne

La soirée électorale du premier tour des élections municipales a été marquée par une polémique après des propos sur France Info, ciblant le candidat UDR à Nice Eric Ciotti, le surnommant Benito.

La séquence promet de faire parler dans l'entre deux tours des élections municipales. Elle agitait déjà les réseaux sociaux dimanche soir, en plein coeur de la soirée électorale faisant suite au premier tour disputé dimanche 15 mars. Premières estimations, résultats, réactions... La soirée battait son plein sur France Info quand une polémique a éclaté suite aux propos d'une journaliste sur le plateau.

Le discours d'Eric Ciotti, candidat de l'UDR arrivé nettement en tête à Nice ce dimanche soir avec 43% des voix selon les premiers résultats publiés, allait débuter et être retransmis à l'antenne. "On écoute Eric Ciotti, en tête à Nice" entend-on d'abord, suivi à voix basse "alias Benito" pour désigner l'ancien président des Républicains, visiblement en le comparant à Benito Mussolini. La scène a immédiatement fait le buzz sur les réseaux sociaux en étant abondamment partagée, notamment sur la plateforme X.

"Eric Ciotti alias Benito" : la vidéo de la séquence sur France Info

La chaîne a réagi dans la foulée via une publication sur le même réseau social. "Nous présentons nos excuses à @eciotti pour un propos inapproprié et déplacé prononcé sur notre antenne par une journaliste de la rédaction de France Télévisions." Ce message a été suivi des excuses de la journaliste Nathalie Saint-Cricq à l'antenne. "Je voulais présenter mes excuses à M. Ciotti. J'ai tenu tout à l'heure des propos qui étaient inappropriés et déplacés, qui relèvent d'un manque de discernement", a-t-elle confié à l'antenne.