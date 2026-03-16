Résultat de l'élection municipale 2026 à Aix-en-Provence : Sophie Joissains face à Marc Pena, suivez le 2e tour en direct
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aix-en-Provence opposera Sophie Joissains à Marc Pena. Suivez le 2e tour en direct.
08:46 - Une quadrangulaire pour le second tour à Aix-en-Provence
Le 15 mars 2026, les électeurs d'Aix-en-Provence ont voté pour le premier tour des élections municipales. La maire sortante, Sophie Joissains s'est placé largement en tête et en position favorable pour le second tour, qui aura lieu le 22 mars. Trois autres candidats, dont Marc Péna et Jean-Louis Geiger, ont également été qualifiés. Lire sur actu.fr
07:46 - Sophie Joissains en tête du premier tour des municipales à Aix-en-Provence
À Aix-en-Provence, le premier tour des élections municipales de 2026 a vu la maire sortante, Sophie Joissains (UDI), remporter 39,41% des voix, devançant largement Marc Pena (PS) avec 20,15%. Jean-Louis Geiger (RN) se classe troisième avec 15,91%. Le taux de participation atteint 49,68%, supérieur à celui de 2020 mais inférieur à 2014. Lire sur laprovence.com
15/03/26 - 19:42 - La participation à Aix-en-Provence
Selon les informations du quotidien La Provence, le taux de participation à Aix-en-Provence pour ce premier tour des élections municipales est de 59,68%.
15/03/26 - 17:27 - Le taux de participation des Bouches-du-Rhône à 17h s'élève à 46,80%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 46,80% dans les Bouches-du-Rhône.