Résultat de l'élection municipale 2026 Aix-en-Provence : Marc Pena veut mobiliser les électeurs contre la maire sortante et le RN
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aix-en-Provence opposera Sophie Joissains à Marc Pena. Suivez le 2e tour en direct.
12:20 - Le Rassemblement national déchante dans le pays d'Aix
À Aix-en-Provence, le Rassemblement national, après avoir remporté des sièges lors des élections législatives, fait face à une réalité difficile pour les municipales de 2026. Les candidats peinent à se positionner et les ambitions du parti s'effritent, renforcées par des échecs au premier tour des élections locales. L'optimisme initial s'estompe alors que la victoire semble de moins en moins réalisable. Lire sur laprovence.com
11:09 - Un électeur sur deux n'a pas voté au premier tour à Aix
À Aix-en-Provence, les élections municipales de 2026 se déroulent dans un contexte d'abstention record, avec seulement 49,83 % de participation. Les candidats restants, dont Sophie Joissains et Marc Pena, doivent convaincre les électeurs de l'importance de voter. Dans certains quartiers, comme Encagnane, le taux est encore plus faible, suscitant des préoccupations quant à l'engagement civique. Lire sur laprovence.com
10:31 - Marc Pena veut mobiliser les électeurs contre la maire sortante et le RN
À Aix, Marc Pena organise des meetings pour mobiliser les électeurs avant le second tour des élections municipales de 2026, visant à contrer la maire sortante Sophie Joissains et le RN. Il espère rassembler un maximum de voix abstentionnistes pour créer un front uni contre ces candidatures. Pena souligne l'importance d'inclure les quartiers populaires dans le débat électoral. Lire sur lamarseillaise.fr
05:41 - Marc Pena reçoit le soutien de Mounir Ben Ammar
Mounir Ben Ammar, candidat des municipales 2026 à Aix, appelle à soutenir Marc Pena pour faire barrage à l'extrême droite. Malgré un score de 4,72% qui l'empêche d'accéder au second tour, il insiste sur la nécessité de s'unir pour tourner la page du passé. Son mouvement continuera à défendre les intérêts d'Aix et des enjeux écologiques. Lire sur laprovence.com
17/03/26 - 11:36 - Le second tour des municipales à Aix prend forme
À Aix, les élections municipales se précisent après le premier tour avec Sophie Joissains, la maire sortante, en tête avec 39,41% des voix. Marc Pena, représentant une union de gauche, a obtenu 20,15%, mais n'envisage aucune fusion, discutant d'un accord technique avec LFI. Les tentatives de convergence se poursuivent alors que d'autres listes, comme celles de Philippe Klein, restent en lice sans coalition annoncée. Lire sur lamarseillaise.fr
16/03/26 - 19:36 - Sophie Joissains domine les municipales à Aix
Lors du premier tour des élections municipales de 2026 à Aix, le maire sortant Sophie Joissains a obtenu 39,41% des voix, devançant Marc Pena avec une différence de plus de 19 points. Elle a remporté 100 des 101 bureaux de vote, affichant des scores impressionnants, notamment dans les quartiers populaires. Malgré la forte participation, Marc Pena n'a réussi à obtenir la première place que dans un seul bureau. Lire sur laprovence.com
16/03/26 - 08:46 - Une quadrangulaire pour le second tour à Aix-en-Provence
Le 15 mars 2026, les électeurs d'Aix-en-Provence ont voté pour le premier tour des élections municipales. La maire sortante, Sophie Joissains s'est placé largement en tête et en position favorable pour le second tour, qui aura lieu le 22 mars. Trois autres candidats, dont Marc Péna et Jean-Louis Geiger, ont également été qualifiés. Lire sur actu.fr
16/03/26 - 07:46 - Sophie Joissains en tête du premier tour des municipales à Aix-en-Provence
À Aix-en-Provence, le premier tour des élections municipales de 2026 a vu la maire sortante, Sophie Joissains (UDI), remporter 39,41% des voix, devançant largement Marc Pena (PS) avec 20,15%. Jean-Louis Geiger (RN) se classe troisième avec 15,91%. Le taux de participation atteint 49,68%, supérieur à celui de 2020 mais inférieur à 2014. Lire sur laprovence.com
15/03/26 - 19:42 - La participation à Aix-en-Provence
Selon les informations du quotidien La Provence, le taux de participation à Aix-en-Provence pour ce premier tour des élections municipales est de 59,68%.
15/03/26 - 17:27 - Le taux de participation des Bouches-du-Rhône à 17h s'élève à 46,80%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 46,80% dans les Bouches-du-Rhône.