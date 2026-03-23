Résultat de l'élection municipale 2026 à Aix-en-Provence : Sophie Joissains réélue, tous les résultats

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aix-en-Provence ont été dévoilés ce dimanche 22 mars. Découvrez tous les résultats.

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07:29 - Sophie Joissains réélue à l'issue du second tour Sophie Joissains est réélue maire d'Aix-en-Provence avec 47,35% des voix lors des élections municipales de 2026. Elle rend hommage à sa mère, Maryse Joissains, ancienne maire, tout en faisant face aux critiques sur la dynastie familiale. Son adversaire à gauche, Marc Pena, constate une amélioration de son score, mais reste frustré par le manque de soutien électoral pour une nouvelle politique. Lire sur francebleu.fr

07:27 - Marc Pena échoue à Aix, le report des voix de la gauche n'a pas suffi Lors des élections municipales de 2026 à Aix-en-Provence, Sophie Joissains (UDI) a remporté le second tour avec 47,35% des voix, devançant Marc Pena de 16 points. Malgré un taux de participation de 46,24%, l'écart entre les candidats a permis à Joissains de conserver son poste de maire. Le report de voix de la gauche n'a pas suffi à renverser la tendance. Lire sur laprovence.com

22/03/26 - 22:24 - Les résultats complets des municipales à Aix-en-Provence révélés par le ministère Le ministère de l'Intérieur a révélé les résultats complets de l'élection municipale à Aix-en-Provence : Sophie Joissains (LDVD) arrive en tête avec 47,35% des voix, devant Marc Pena (31,03%), Jean-Louis Geiger (13,66%) et Philippe Klein (7,96%).

22/03/26 - 20:00 - Les résultats des municipales 2026 dévoilés Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés à ce dimanche soir. Qui a remporté l'élection ? Les résultats seront diffusés dans notre direct dès les premières estimations ou les premiers résultats partiels du ministère de l'Intérieur. Restez sur ce live jusqu'à la publication des résultats.

22/03/26 - 18:35 - À Aix-en-Provence, l'abstention s'annonce forte aux municipales L'absence ou non de votants dans les isoloirs à Aix-en-Provence constituera l'un des tournants de cette élection municipale. Lors des municipales de 2020, l'abstention était montée à 64,40 % au premier tour, au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale. C'étaient 32 014 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que l'événement était incertain, dans un contexte de pandémie de coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est cependant fixé à 25,28 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 47,76 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 32,13 %, loin des 53,91 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville assez abstentionniste.

22/03/26 - 17:10 - Le taux de participation aux municipales à 17h dans les Bouches-du-Rhône Dans les Bouches-du-Rhône, 50,88% des électeurs ont voté aux élections municipales à 17 heures selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Un chiffre à comparer aux 64,1% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 33,46% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 53,65%.

22/03/26 - 16:14 - Les résultats du second tour de la dernière élection municipale à Aix-en-Provence Les résultats des élections municipales il y a six ans à Aix-en-Provence avaient placé Maryse Joissains-Masini (Union de la droite) devant ses adversaires avec 9 507 suffrages (30,28%). Deuxième, Anne-Laurence Petel (La République en marche) avait recueilli 20,45% des votes. Une troisième force s'est dégagée derrière Marc Pena (Union de la gauche), rassemblant 4 986 électeurs (15,88%). Maryse Joissains-Masini l'avait finalement emporté avec 12 963 voix (43,53%), face à Anne-Laurence Petel s'adjugeant 32,12% des électeurs et Marc Pena réunissant 7 250 électeurs (24,34%).

22/03/26 - 15:31 - La participation diminue aux élections à Aix-en-Provence À Aix-en-Provence, le taux de participation pour le second tour des élections municipales 2026 était de 21,65% à 12h, en légère baisse par rapport à la précédente élection. En 2020, la participation s'était élevée à 33,85% et à 58,99% en 2014. La tendance générale est donc à la baisse depuis 2001. Les grandes villes comme Aix-en-Provence affichent une mobilisation des électeurs plus faible comparée aux petites communes. Lire sur laprovence.com

22/03/26 - 12:14 - Un premier indicateur sur les municipales à Aix Les résultats du 2e tour des élections municipales à Aix-en-Provence ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département des Bouches-du-Rhône s'élève à 24,85%. Un chiffre à comparer aux 34,59% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 15,99% des municipales 2020, organisées en plein Covid (22,01% en 2014).