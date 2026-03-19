Résultat de l'élection municipale 2026 Aix-en-Provence : Marc Pena dénonce des actes fascistes avant le 2e tour

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aix-en-Provence oppose Sophie Joissains, Marc Pena, Philippe Klein et Jean-Louis Geiger. Suivez le 2e tour en direct.

En direct

09:51 - Les candidats abordent le logement à Aix-en-Provence Les élections municipales de 2026 à Aix-en-Provence ont mis en lumière les défis du logement. Les quatre candidats discutent de la nécessité de réhabiliter les logements vacants, de construire davantage de logements neufs et d'améliorer le logement social. Leurs propositions divergent sur la manière d'aborder la crise du logement dans la ville. Lire sur laprovence.com

08:51 - Les candidats échangent Les élections municipales de 2026 à Aix s'intensifient avec Sophie Joissains, maire sortante, et ses adversaires, dont Marc Pena et Philippe Klein, qui s'affrontent au second tour. Un débat politique a eu lieu, révélant les divergences sur l'avenir de la commune. Les candidats échangent sur la participation électorale et les dynamiques de campagne. Lire sur laprovence.com

07:06 - Un débat sur les futurs aménagements urbains pour 2026 Les élections municipales de 2026 à Aix-en-Provence entrent dans leur phase décisive avec un débat entre les quatre candidats qualifiés pour le second tour, dont le maire sortant Sophie Joissains. Les principaux sujets abordés sont les projets d'aménagement urbain, notamment le développement du quartier de la Constance. Les divergences d'opinion sur ce projet reflètent les priorités diverses des candidats pour l'avenir de la ville. Lire sur laprovence.com

02:06 - Les quatre candidats affichent des divergences lors du débat À Aix-en-Provence, quatre candidats se disputent le second tour des élections municipales de 2026 après une première phase où six étaient en lice. Sophie Joissains (UDI), Marc Pena (PS), Jean-Louis Geiger (RN) et Philippe Klein (Horizons) affichent des divergences claires sur leurs projets pour la ville. Le débat du 18 mars 2026 a mis en lumière leurs visions pour l'avenir d'Aix. Lire sur laprovence.com

18/03/26 - 19:29 - Sophie Joissains, Marc Pena, Philippe Klein et Jean-Louis Geiger officiellement en lice Pas de surprise à Aix pour le 2e tour des municipales dimanche prochain : les listes de Sophie Joissains, Marc Pena, Philippe Klein et Jean-Louis Geiger seront bien toutes les quatre affichées dans les bureaux de vote. Le ministère de l'Intérieur vient de dévoiler l'ensemble des candidatures officielles de ce second tour. Voir les listes à Aix-en-Provence

18/03/26 - 19:13 - Marc Pena dénonce des actes fascistes avant le 2e tour À Aix-en-Provence, des croix gammées ont été taguées sur les affiches de Marc Pena, candidat de la gauche, qui dénonce une dérive fasciste. Il alerte sur la banalisation de ces symboles comme une menace pour la démocratie en pleine campagne des municipales. Marc Pena prévoit d'engager des poursuites pour ces actes "inacceptables". Lire sur francebleu.fr

18/03/26 - 12:20 - Le Rassemblement national déchante dans le pays d'Aix À Aix-en-Provence, le Rassemblement national, après avoir remporté des sièges lors des élections législatives, fait face à une réalité difficile pour les municipales de 2026. Les candidats peinent à se positionner et les ambitions du parti s'effritent, renforcées par des échecs au premier tour des élections locales. L'optimisme initial s'estompe alors que la victoire semble de moins en moins réalisable. Lire sur laprovence.com

18/03/26 - 11:09 - Un électeur sur deux n'a pas voté au premier tour à Aix À Aix-en-Provence, les élections municipales de 2026 se déroulent dans un contexte d'abstention record, avec seulement 49,83 % de participation. Les candidats restants, dont Sophie Joissains et Marc Pena, doivent convaincre les électeurs de l'importance de voter. Dans certains quartiers, comme Encagnane, le taux est encore plus faible, suscitant des préoccupations quant à l'engagement civique. Lire sur laprovence.com

18/03/26 - 10:31 - Marc Pena veut mobiliser les électeurs contre la maire sortante et le RN À Aix, Marc Pena organise des meetings pour mobiliser les électeurs avant le second tour des élections municipales de 2026, visant à contrer la maire sortante Sophie Joissains et le RN. Il espère rassembler un maximum de voix abstentionnistes pour créer un front uni contre ces candidatures. Pena souligne l'importance d'inclure les quartiers populaires dans le débat électoral. Lire sur lamarseillaise.fr