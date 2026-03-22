Résultat de l'élection municipale 2026 à Aix-en-Provence : ce que l'on sait déjà sur le 2e tour

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aix-en-Provence va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Aix-en-Provence est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.

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08:20 - Une quadrangulaire pour les élections municipales à Arles Ce 22 mars, les électeurs d'Arles élisent leur nouveau maire lors du second tour des élections municipales. Patrick de Carolis, maire sortant, fait face à une compétition intense dans une quadrangulaire incluant divers candidats de gauche et du RN. Cet événement fait partie d'un scrutin plus large pour 33 communes des Bouches-du-Rhône. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

07:46 - Pour rappel : le second tour est une quadrangulaire à Aix-en-Provence Le 15 mars 2026, les électeurs d'Aix-en-Provence ont voté pour le premier tour des élections municipales. La maire sortante, Sophie Joissains s'est placé largement en tête et en position favorable pour le second tour, qui a lieu ce dimanche 22 mars. Trois autres candidats, dont Marc Péna et Jean-Louis Geiger, ont également été qualifiés. Lire sur actu.fr

20/03/26 - 17:56 - Le syndicaliste François Canu appelle les travailleurs à voter contre l'extrême droite à Aix À Aix-en-Provence, lors d'une réunion publique pour la liste Aix Avenir menée par Marc Pena, François Canu, responsable syndical, souligne l'importance d'une politique sociale et environnementale pour les travailleurs. Il critique le désengagement financier de l'État et appelle à voter contre l'extrême droite, mettant en avant les urgences sociales de la ville. Lire sur lamarseillaise.fr

20/03/26 - 15:21 - Jean-Louis Geiger (RN) veut obtenir 7 à 8 sièges au conseil municipal Jean-Louis Geiger, candidat du RN, vise à obtenir 7 à 8 sièges au conseil municipal d'Aix lors des élections municipales de 2026. Après un premier tour réussi avec près de 16% des voix, il compte s'ancrer dans le paysage politique local et attirer les voix des abstentionnistes et d'autres électeurs. Sa stratégie inclut un travail intensif sur le terrain dans les quartiers clés de la ville. Lire sur laprovence.com

20/03/26 - 10:06 - Dernier meeting et dernières promesses de campagne pour la maire sortante À Aix, Sophie Joissains, candidate DVD, mène sa campagne pour le second tour des élections municipales, ayant obtenu 39,41 % des voix au premier tour. En meeting ce jeudi, elle a souligné l'importance de l'engagement citoyen et critiqué ses adversaires sur leurs propositions. Joissains promet de renforcer la sécurité de la ville avec un plan clair et des recrutements policiers. Lire sur lamarseillaise.fr

20/03/26 - 09:25 - Philippe Klein réunit ses colistiers avant le second tour À Aix-en-Provence, Philippe Klein, candidat Horizons, s'exprime à quelques heures du second tour des élections municipales de 2026. Après une campagne jugée réussie, il se félicite de son parcours et vise 15 à 20% des voix, s'appuyant sur des projets innovants pour séduire les abstentionnistes. Le candidat met en avant des idées audacieuses, notamment des télécabines pour relier le centre-ville aux Milles. Lire sur laprovence.com

20/03/26 - 07:06 - Marc Pena se présente comme la seule alternative à la maire sortante Marc Pena, candidat de la liste Aix Avenir, se prépare pour le second tour des élections municipales à Aix-en-Provence, après avoir obtenu 20,15% des voix au premier tour. Il appelle à mobiliser les abstentionnistes et se positionne comme la seule alternative à la maire sortante, Sophie Joissains. La lutte contre l'extrême droite est un enjeu central de sa campagne, particulièrement après la montée du RN. Lire sur lamarseillaise.fr

19/03/26 - 19:34 - Sophie Joissains termine sa campagne pour la mairie d'Aix-en-Provence Sophie Joissains termine sa campagne avant le second tour des élections municipales. Avec 39,41% des voix au premier tour, elle présente un programme centré sur la sécurité et la tranquillité publique, promettant le renforcement des effectifs de police et l'absence d'augmentation des impôts. Ce meeting final vise à partager ses engagements et répondre aux attentes des Aixois. Lire sur lamarseillaise.fr

19/03/26 - 18:43 - Marc Pena dénonce des actes de vandalisme à caractère nazi À Aix-en-Provence, des affiches du candidat de gauche, Marc Pena, ont été vandalisées avec des croix gammées à l'approche du second tour des élections municipales. Arrivé en seconde position lors du premier tour, le candidat dénonce la montée de l'extrême droite et son climat hostile aux militants de gauche. Il prévoit de porter plainte et critique la normalisation des discours racistes. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr