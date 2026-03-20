Résultat de l'élection municipale 2026 Aix-en-Provence : Trois candidats sont en meeting avant la fin de la campagne

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Aix-en-Provence oppose Sophie Joissains, Marc Pena, Philippe Klein et Jean-Louis Geiger. Suivez le 2e tour en direct.

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07:06 - Marc Pena se présente comme la seule alternative à la maire sortante Marc Pena, candidat de la liste Aix Avenir, se prépare pour le second tour des élections municipales à Aix-en-Provence, après avoir obtenu 20,15% des voix au premier tour. Il appelle à mobiliser les abstentionnistes et se positionne comme la seule alternative à la maire sortante, Sophie Joissains. La lutte contre l'extrême droite est un enjeu central de sa campagne, particulièrement après la montée du RN. Lire sur lamarseillaise.fr

19/03/26 - 19:34 - Sophie Joissains termine sa campagne pour la mairie d'Aix-en-Provence Sophie Joissains termine sa campagne avant le second tour des élections municipales. Avec 39,41% des voix au premier tour, elle présente un programme centré sur la sécurité et la tranquillité publique, promettant le renforcement des effectifs de police et l'absence d'augmentation des impôts. Ce meeting final vise à partager ses engagements et répondre aux attentes des Aixois. Lire sur lamarseillaise.fr

19/03/26 - 18:43 - Marc Pena dénonce des actes de vandalisme à caractère nazi À Aix-en-Provence, des affiches du candidat de gauche, Marc Pena, ont été vandalisées avec des croix gammées à l'approche du second tour des élections municipales. Arrivé en seconde position lors du premier tour, le candidat dénonce la montée de l'extrême droite et son climat hostile aux militants de gauche. Il prévoit de porter plainte et critique la normalisation des discours racistes. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

19/03/26 - 17:05 - Trois candidats sont en meeting avant la fin de la campagne À la veille de la fin officielle de la campagne du second tour des municipales à Aix-en-Provence, les candidats multiplient les évènements pour tenter de convaincre de nouveaux électeurs et renforcer leur candidature auprès de leurs soutiens. Ce 19 mars, trois d'entre eux sont en meeting. Le socialiste Marc Pena donne rendez-vous aux Aixois au Cèdre pour une réunion publique. La maire sortante Sophie Joissains organise également une rencontre avec les électeurs, dans sa permanence de campagne tout comme Philippe Klein, tête de liste Horizons, qui réunit ses sympathisants ainsi que les membres de sa liste dans son local de campagne.

19/03/26 - 09:51 - Les candidats abordent le logement à Aix-en-Provence Les élections municipales de 2026 à Aix-en-Provence ont mis en lumière les défis du logement. Les quatre candidats discutent de la nécessité de réhabiliter les logements vacants, de construire davantage de logements neufs et d'améliorer le logement social. Leurs propositions divergent sur la manière d'aborder la crise du logement dans la ville. Lire sur laprovence.com

19/03/26 - 08:51 - Les candidats échangent Les élections municipales de 2026 à Aix s'intensifient avec Sophie Joissains, maire sortante, et ses adversaires, dont Marc Pena et Philippe Klein, qui s'affrontent au second tour. Un débat politique a eu lieu, révélant les divergences sur l'avenir de la commune. Les candidats échangent sur la participation électorale et les dynamiques de campagne. Lire sur laprovence.com

19/03/26 - 07:06 - Un débat sur les futurs aménagements urbains pour 2026 Les élections municipales de 2026 à Aix-en-Provence entrent dans leur phase décisive avec un débat entre les quatre candidats qualifiés pour le second tour, dont le maire sortant Sophie Joissains. Les principaux sujets abordés sont les projets d'aménagement urbain, notamment le développement du quartier de la Constance. Les divergences d'opinion sur ce projet reflètent les priorités diverses des candidats pour l'avenir de la ville. Lire sur laprovence.com

19/03/26 - 02:06 - Les quatre candidats affichent des divergences lors du débat À Aix-en-Provence, quatre candidats se disputent le second tour des élections municipales de 2026 après une première phase où six étaient en lice. Sophie Joissains (UDI), Marc Pena (PS), Jean-Louis Geiger (RN) et Philippe Klein (Horizons) affichent des divergences claires sur leurs projets pour la ville. Le débat du 18 mars 2026 a mis en lumière leurs visions pour l'avenir d'Aix. Lire sur laprovence.com

18/03/26 - 19:29 - Sophie Joissains, Marc Pena, Philippe Klein et Jean-Louis Geiger officiellement en lice Pas de surprise à Aix pour le 2e tour des municipales dimanche prochain : les listes de Sophie Joissains, Marc Pena, Philippe Klein et Jean-Louis Geiger seront bien toutes les quatre affichées dans les bureaux de vote. Le ministère de l'Intérieur vient de dévoiler l'ensemble des candidatures officielles de ce second tour. Voir les listes à Aix-en-Provence