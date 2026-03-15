Résultat de l'élection municipale 2026 à Albi : Stéphanie Guiraud-Chaumeil face à Nathalie Ferrand-Lefranc , suivez le 2e tour en direct
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Albi opposera Stéphanie Guiraud-Chaumeil à Nathalie Ferrand-Lefranc. Suivez le 2e tour en direct.
15/03/26 - 23:40 - Triangulaire ou quadrangulaire, le second tour à Albi s'annonce incertain
Les élections municipales de 2026 à Albi ont débuté avec le premier tour, où Stéphanie Guiraud-Chaumeil, la maire sortante, a obtenu 36,13 % des voix. La compétition s'annonce serrée pour le second tour, avec une possible triangulaire entre Guiraud-Chaumeil, Nathalie Ferrand-Lefranc et Frédéric Cabrolier. D'autres discussions en cours pourraient également mener à une quadrangulaire, y compris le candidat socialiste Jean-Luc Suarez. Lire sur ladepeche.fr
15/03/26 - 23:20 - Stéphanie Guiraud-Chaumeil arrive en tête au premier tour
Lors du premier tour des élections municipales à Albi, Stéphanie Guiraud-Chaumeil se positionne largement en tête avec 36,13 % des voix. Nathalie Ferrand-Lefranc, bien qu'en deuxième position, subit une baisse significative à 18,13 %. La participation a notablement augmenté par rapport aux élections de 2020, marquées par l'abstention due à la pandémie. Lire sur letarnlibre.com
15/03/26 - 23:11 - Nathalie Ferrand-Lefranc se qualifie pour le second tour à Albi
À Albi, Nathalie Ferrand-Lefranc, candidate aux élections municipales, espère un retournement lors du second tour face à la maire sortante Stéphanie Guiraud-Chaumeil. Les discussions s'ouvrent avec la liste de Jean-Luc Suarez, alors que les deux listes de gauche font face à un défi après avoir totalisé 32,69 % des voix. Ferrand-Lefranc reste optimiste sur les possibilités restantes pour le second tour. Lire sur letarnlibre.com
15/03/26 - 19:42 - Tendances démographiques et électorales à Albi : ce qu'il faut retenir
Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Albi montrent des tendances évidentes susceptibles d'influencer les résultats des municipales. Dans la ville, 35% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 30,39% de plus de 60 ans. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'éducation et de santé. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (30,71%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 22845 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 8,19% et d'une population immigrée de 10,46% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 9,20% à Albi, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux mesures relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.