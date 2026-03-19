Résultat de l'élection municipale 2026 Albi : La quadrangulaire confirmée pour le 2e tour
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Albi oppose Nathalie Ferrand-Lefranc, Frédéric Cabrolier, Marie-Louise At et Stéphanie Guiraud-Chaumeil. Suivez le 2e tour en direct.
16:11 - Frédéric Cabrolier reçoit du soutien à Albi
À Albi, Frédéric Cabrolier, candidat du RN pour les élections municipales de 2026, bénéficie du soutien de Louis Aliot et Jean-Philippe Tanguy, figures importantes de son parti. Cabrolier a exprimé sa fierté d'avoir ces soutiens lors d'une conférence de presse. Lors du premier tour, il avait obtenu 17,34 % des voix. Lire sur lejournaldici.com
16:11 - Les électeurs de Lescure-d’Albigeois appelés à rester mobilisés
À Lescure-d’Albigeois, Ghislain Pellieux, tête de liste de Lescure Autrement, appelle les électeurs à rester mobilisés pour le second tour des élections municipales de 2026. Avec 35,34 % des voix au premier tour, il se positionne comme une alternative face à la majorité actuelle. Son programme, basé sur une gestion responsable, vise à répondre aux attentes des Lescuriens. Lire sur ladepeche.fr
15:11 - Les débats municipaux d'Albi tournent autour du pouvoir d'achat
Les élections municipales de 2026 à Albi voient les candidats débattre de sujets cruciaux tels que le pouvoir d'achat et la vacance commerciale. Marie-Louise At (DVD) et Frédéric Cabrolier (RN) proposent de ne pas augmenter les impôts et d'améliorer l'attractivité du centre-ville, tandis que Stéphanie Guiraud-Chaumeil (DVD), la maire sortante, défend son bilan et des investissements significatifs. Lire sur ladepeche.fr
11:41 - Stéphanie Guiraud-Chaumeil appelle les électeurs à rejeter les autres candidats
À Albi, Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire sortante, s'exprime fermement en faveur de sa liste 'Albi ensemble' à l'approche du second tour des élections municipales de 2026. Elle affirme représenter la seule équipe modérée et appelle les électeurs à rejeter ses adversaires, qualifiés d'extrémistes. Le vote se déroulera le 22 mars. Lire sur lejournaldici.com
18/03/26 - 23:41 - Les communistes soutiennent Ferrand à Albi
À Albi, lors des élections municipales de 2026, les communistes albigeois appellent à voter pour Nathalie Ferrand-Lefranc, se dissociant de la liste principale dirigée par Jean-Luc Suarez. Ils estiment que ses propositions pourraient mener à une union des listes. Les communistes regrettent le manque de collaboration avec les autres partis pour répondre aux préoccupations locales. Lire sur ladepeche.fr
18/03/26 - 23:41 - Débat électoral à Albi
À Albi, le débat préélectoral pour les municipales de 2026 a révélé des lignes de fracture claires entre les candidats, malgré des échanges généralement mesurés. La maire sortante Stéphanie Guiraud-Chaumeil est confrontée à Nathalie Ferrand-Lefranc, Frédéric Cabrolier et Marie-Louise At, qui défendent des positions divergentes sur des sujets comme la sécurité et l'économie. Les divergences sur les transports et le développement urbain se sont également intensifiées, rendant la campagne électorale particulièrement dynamique. Lire sur ladepeche.fr
18/03/26 - 23:41 - Stéphanie Guiraud-Chaumeil
À Albi, les élections municipales de 2026 s'annoncent avec la maire sortante Stéphanie Guiraud-Chaumeil en tête avec 36,13% des voix au premier tour, soulignant son succès. Néanmoins, l'abstention reste un point préoccupant pour d'autres candidats et analystes. Le contexte politique s'intensifie alors que la campagne démarre. Lire sur lejournaldici.com
18/03/26 - 23:41 - Les candidats proposent des solutions pour Albi
À Albi, les élections municipales de 2026 mettent la sécurité au premier plan du débat. Les candidates proposent des solutions variées, allant de la médiation à l'augmentation des effectifs policiers et l'utilisation de nouvelles technologies. Chacune présente un plan pour améliorer la sécurité tout en tenant compte des contraintes techniques. Lire sur ladepeche.fr
18/03/26 - 19:15 - La quadrangulaire confirmée pour le 2e tour
Les candidatures à Albi ont été dévoilées par le ministère de l'Intérieur ce mercredi soir. Comme prévu, une quadrangulaire aura lieu ce dimanche avec les listes de Nathalie Ferrand-Lefranc, Frédéric Cabrolier, Marie-Louise At et Stéphanie Guiraud-Chaumeil. Voir tous les candidats.
18/03/26 - 10:11 - La maire sortant souligne son bilan pour gagner des voix
À Albi, Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire sortante, souligne son bilan pour attirer les électeurs lors des municipales de 2026. Son équipe, Albi Ensemble, se positionne comme le seul rempart contre l'extrême, avec une certaine stabilité. Elle appelle à la mobilisation pour le second tour, mettant en avant un programme en phase avec les attentes des Albigeois. Lire sur ladepeche.fr