Résultat de l'élection municipale 2026 à Albi : les infos à ne pas rater sur l'élection

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Albi va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Albi est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.

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07:51 - Les horaires des bureaux de votes à Albi Le dernier tour des élections municipales se déroulent ce dimanche 22 mars. Les électeurs d'Albi pourront aller se rendre aux urnes de leur bureau de vote de 8h à 18h. Une première ébauche de résultat sera connue à partir de 20h.

21/03/26 - 16:35 - Pour rappel, le second tour est une quadrangulaire à Albi Les candidatures à Albi ont été dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Comme prévu, une quadrangulaire a lieu ce dimanche avec les listes de Nathalie Ferrand-Lefranc, Frédéric Cabrolier, Marie-Louise At et Stéphanie Guiraud-Chaumeil. Voir tous les candidats.

20/03/26 - 14:56 - Après un débat, voici les propositions des candidats sur l'économie locale Les candidats aux municipales de 2026 à Albi ont débattu sur l'économie locale et l'attractivité. Frédéric Cabrolier, du RN, propose des aides à l'immobilier et une baisse de la CFE, tandis que Marie-Louise At plaide pour un manager de centre-ville et un développement touristique. Tous s'accordent sur la nécessité de revitaliser le commerce et d'attirer les entreprises. Lire sur letarnlibre.com

20/03/26 - 11:56 - Frédéric Cabrolier (RN) mise sur ses soutiens nationaux pour conquérir Albi Frédéric Cabrolier, candidat du RN à Albi pour les municipales de 2026, bénéficie du soutien de Louis Aliot, maire de Perpignan, et Jean-Philippe Tanguy, membre du RN à l'Assemblée. Lors d'une conférence, il a mis en avant cette alliance politique qui reflète son engagement local. Au premier tour, il avait obtenu 17,34 % des voix. Lire sur lejournaldici.com

19/03/26 - 16:11 - Frédéric Cabrolier reçoit du soutien à Albi À Albi, Frédéric Cabrolier, candidat du RN pour les élections municipales de 2026, bénéficie du soutien de Louis Aliot et Jean-Philippe Tanguy, figures importantes de son parti. Cabrolier a exprimé sa fierté d'avoir ces soutiens lors d'une conférence de presse. Lors du premier tour, il avait obtenu 17,34 % des voix. Lire sur lejournaldici.com

19/03/26 - 16:11 - Les électeurs de Lescure-d’Albigeois appelés à rester mobilisés À Lescure-d’Albigeois, Ghislain Pellieux, tête de liste de Lescure Autrement, appelle les électeurs à rester mobilisés pour le second tour des élections municipales de 2026. Avec 35,34 % des voix au premier tour, il se positionne comme une alternative face à la majorité actuelle. Son programme, basé sur une gestion responsable, vise à répondre aux attentes des Lescuriens. Lire sur ladepeche.fr

19/03/26 - 15:11 - Les débats municipaux d'Albi tournent autour du pouvoir d'achat Les élections municipales de 2026 à Albi voient les candidats débattre de sujets cruciaux tels que le pouvoir d'achat et la vacance commerciale. Marie-Louise At (DVD) et Frédéric Cabrolier (RN) proposent de ne pas augmenter les impôts et d'améliorer l'attractivité du centre-ville, tandis que Stéphanie Guiraud-Chaumeil (DVD), la maire sortante, défend son bilan et des investissements significatifs. Lire sur ladepeche.fr

19/03/26 - 11:41 - Stéphanie Guiraud-Chaumeil appelle les électeurs à rejeter les autres candidats À Albi, Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire sortante, s'exprime fermement en faveur de sa liste 'Albi ensemble' à l'approche du second tour des élections municipales de 2026. Elle affirme représenter la seule équipe modérée et appelle les électeurs à rejeter ses adversaires, qualifiés d'extrémistes. Le vote se déroulera le 22 mars. Lire sur lejournaldici.com

18/03/26 - 23:41 - Les communistes soutiennent Ferrand à Albi À Albi, lors des élections municipales de 2026, les communistes albigeois appellent à voter pour Nathalie Ferrand-Lefranc, se dissociant de la liste principale dirigée par Jean-Luc Suarez. Ils estiment que ses propositions pourraient mener à une union des listes. Les communistes regrettent le manque de collaboration avec les autres partis pour répondre aux préoccupations locales. Lire sur ladepeche.fr