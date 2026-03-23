Résultat de l'élection municipale 2026 à Albi : Stéphanie Guiraud-Chaumeil élue, tous les résultats
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Albi ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.
09:05 - "Plus 300 voix" : Frédéric Cabrolier a salué la progression du RN à Albi
Malgré la victoire de la majorité sortante, Frédéric Cabrolier a affiché une satisfaction en atteignant 16,32 % des suffrages. Le candidat du Rassemblement national a souligné qu'il "améliore son score d'à peu près 300 voix" par rapport au premier tour. Cette progression permet au mouvement de renforcer son poids politique local, puisque le RN passe d'un seul siège à quatre au sein de la nouvelle assemblée. L'élu a estimé qu'"il y a eu un phénomène de vote utile pour essayer de battre madame Guiraud-Chaumeil", ce qui aurait pu limiter son propre plafond de verre. Frédéric Cabrolier a également regretté la stabilité du taux d'abstention, soulignant qu'il n'y a "pas une augmentation de participation, donc il n'y a pas eu une dynamique entre les deux tours" pour mobiliser les électeurs au-delà des socles partisans. Lire sur letarnlibre.com
08:26 - La maire d'Albi, Stéphanie Guiraud-Chaumeil, est réélue
À Albi, Stéphanie Guiraud-Chaumeil (DVD) a été largement réélue lors du second tour des élections municipales 2026, remportant 44,14 % des voix. Malgré une candidature de la gauche et du Rassemblement national, aucun concurrent n'a réussi à établir une dynamique significative. Lire sur letarnlibre.com
22/03/26 - 21:04 - Stéphanie Guiraud-Chaumeil réélue à Albi
D'après l'IFOP, Stéphanie Guiraud-Chaumeil est réélue à la mairie d'Albi avec 44,14% des voix.
22/03/26 - 20:56 - Stéphanie Guiraud-Chaumeil est réélue à Albi
Stéphanie Guiraud-Chaumeil a été largement réélue maire d'Albi lors du second tour des élections municipales de 2026. Avec 44,14 % des voix, elle devance ses concurrents, dont Nathalie Ferrand-Lefranc et Frédéric Cabrolier, permettant ainsi la continuation de sa politique dans la commune. Ce scrutin a été marqué par des débats intenses et une campagne disputée. Lire sur ladepeche.fr
22/03/26 - 20:45 - Stéphanie Guiraud-Chaumeil élu
Les résultats complets du côté d'Albi pour ce second tour des élections municipales, Stéphanie Guiraud-Chaumeil(LDVD) 44,14%, Nathalie Ferrand-Lefranc (LDVG) 28,16%, Frédéric Cabrolier 16,32%, Marie-Louis AT 11,38%
22/03/26 - 20:01 - Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés à ce dimanche soir. Qui a remporté l'élection ? Les résultats seront diffusés dans notre direct dès les premières estimations ou les premiers résultats partiels du ministère de l'Intérieur. Restez sur ce live jusqu'à la publication des résultats.
22/03/26 - 15:59 - Les résultats du 2e tour il y a six ans à Albi
Au soir du premier tour en 2020, Stéphanie Guiraud-Chaumeil (Divers centre) avait pris l'ascendant sur ses rivaux en obtenant 39,10% des suffrages. Derrière, Nathalie Ferrand-Lefranc (Divers gauche) avait obtenu 22,01% des bulletins valides. La troisième place était revenue à Muriel Roques Etienne (La République en marche), s'adjugeant 1 813 bulletins (14,69%). La semaine suivante, Stéphanie Guiraud-Chaumeil l'avait finalement emporté avec 6 117 voix (49,94%), face à Nathalie Ferrand-Lefranc s'adjugeant 4 885 votants (39,88%) et Frédéric Cabrolier avec 1 245 suffrages (10,16%). Nathalie Ferrand-Lefranc avait notamment réalisé la meilleure progression en ajoutant 2 168 suffrages à son total, mais le matelas d'avance de la vainqueure a résisté.
22/03/26 - 07:51 - Les horaires des bureaux de votes à Albi
Le dernier tour des élections municipales se déroulent ce dimanche 22 mars. Les électeurs d'Albi pourront aller se rendre aux urnes de leur bureau de vote de 8h à 18h. Une première ébauche de résultat sera connue à partir de 20h.
21/03/26 - 16:35 - Pour rappel, le second tour est une quadrangulaire à Albi
Les candidatures à Albi ont été dévoilées par le ministère de l'Intérieur. Comme prévu, une quadrangulaire a lieu ce dimanche avec les listes de Nathalie Ferrand-Lefranc, Frédéric Cabrolier, Marie-Louise At et Stéphanie Guiraud-Chaumeil. Voir tous les candidats.
20/03/26 - 14:56 - Après un débat, voici les propositions des candidats sur l'économie locale
Les candidats aux municipales de 2026 à Albi ont débattu sur l'économie locale et l'attractivité. Frédéric Cabrolier, du RN, propose des aides à l'immobilier et une baisse de la CFE, tandis que Marie-Louise At plaide pour un manager de centre-ville et un développement touristique. Tous s'accordent sur la nécessité de revitaliser le commerce et d'attirer les entreprises. Lire sur letarnlibre.com