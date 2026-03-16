Résultat de l'élection municipale 2026 à Alençon : Sophie Douvry face à Oscar Piloquet , suivez le 2e tour en direct
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Alençon opposera Sophie Douvry à Oscar Piloquet. Suivez le 2e tour en direct.
08:20 - Olivier Toussaint déçu après sa défaite à Alençon
Olivier Toussaint a exprimé sa déception après sa défaite au premier tour des élections municipales à Alençon, obtenant seulement 9 % des voix. Il a admis être parti tard dans la campagne, limitant ses actions de terrain. Malgré le soutien de Gabriel Attal, il n'a pas encore décidé de sa position concernant ses électeurs. Lire sur ouest-france.fr
08:04 - Lafresnaye envisage une alliance avec Alain Gallerand
Lors des élections municipales de 2026 à Alençon, Johnny Lafresnaye, représentant de la Gauche Unie, a obtenu 15,20 % des voix et se classe quatrième. Il souligne la forte abstention et la polarisation de la campagne sur des thématiques éloignées de son parti. Lafresnaye envisage une alliance avec Alain Gallerand pour le second tour. Lire sur ouest-france.fr
07:54 - Alain Gallerand cherche à rassembler pour la suite des municipales à Alençon
Alain Gallerand, candidat à Alençon pour les municipales de 2026, se retrouve en troisième position avec 17,53 % des voix au premier tour. Il soutient le bilan du maire sortant et propose des initiatives comme la création de logements. Gallerand cherche à rassembler d'autres listes pour le second tour. Lire sur ouest-france.fr
07:41 - Sophie Douvry en tête des municipales à Alençon
Sophie Douvry, candidate de droite, a remporté le premier tour des élections municipales à Alençon avec 31,46% des voix, devançant Oscar Piloquet du Rassemblement National, qui a obtenu 18,94%. Quatre candidats se qualifient pour le second tour du 22 mars, y compris deux candidats de gauche. La participation s'élève à 49,68%. Lire sur francebleu.fr