Résultat de l'élection municipale 2026 Alençon : La participation dans l'Orne dévoilée à midi

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Alençon opposera Sophie Douvry à Oscar Piloquet. Suivez le 2e tour en direct.

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10:42 - Sophie Douvry domine avant le second tour Les élections municipales de 2026 à Alençon ont marqué un tournant, avec Sophie Douvry en tête du premier tour, récoltant 31,46 % des votes. Son adversaire du RN, Oscar Piloquet, a obtenu 18,94 %, tandis qu'Alain Gallerand, candidat social-démocrate, a terminé 3e avec 17,53 %. Cette dynamique soulève des interrogations sur l'impact de 18 ans de gouvernance socialiste. Lire sur actu.fr

17/03/26 - 22:42 - Alençon : un débat sur l'avenir lors des municipales 2026 À Alençon, les quatre candidats aux élections municipales de 2026 ont débattu sur des sujets clés tels que le logement, l'écologie et la jeunesse. Les participants incluent Sophie Douvry, Oscar Piloquet, Alain Gallerand et Johnny Lafresnaye, chacun présentant sa vision. Une soirée électorale en direct est prévue le 22 mars. Lire sur tendanceouest.com

16/03/26 - 23:27 - Sophie Douvry remporte le soutien à Alençon À Alençon, les élections municipales de 2026 se profilent avec une quadrangulaire au second tour, Sophie Douvry, en tête, excluant toute fusion. Michel Génois, éliminé, a décidé de voter pour Douvry, tandis que Johnny Lafresnaye et d'autres candidats se maintiennent sans modification de leurs listes. Les tensions sont palpables pour un futur mandat incertain. Lire sur actu.fr

16/03/26 - 23:27 - Alençon : l'ancien maire ne donne pas de consignes de votes pour le second tour Michel Génois, ancien maire et candidat aux élections municipales d'Alençon, ne donne pas de consigne de vote après son élimination au premier tour. Malgré un score faible, il exprime son soutien personnel à Sophie Douvry, candidate divers droite, soulignant des enjeux importants pour la ville. La liberté de choix des électeurs demeure sa priorité. Lire sur ouest-france.fr

16/03/26 - 19:50 - Oscar Piloquet dépasse la majorité à Alençon À Alençon, Oscar Piloquet du Rassemblement national a réalisé une performance notable lors des élections municipales de 2026, obtenant 19,98 % des voix au premier tour. Il se dit fier d'avoir dépassé la liste de la majorité sortante. Son programme met l'accent sur la sécurité et des mesures fiscales avantageuses pour les habitants. Lire sur ouest-france.fr

16/03/26 - 08:20 - Olivier Toussaint déçu après sa défaite à Alençon Olivier Toussaint a exprimé sa déception après sa défaite au premier tour des élections municipales à Alençon, obtenant seulement 9 % des voix. Il a admis être parti tard dans la campagne, limitant ses actions de terrain. Malgré le soutien de Gabriel Attal, il n'a pas encore décidé de sa position concernant ses électeurs. Lire sur ouest-france.fr

16/03/26 - 08:04 - Lafresnaye envisage une alliance avec Alain Gallerand Lors des élections municipales de 2026 à Alençon, Johnny Lafresnaye, représentant de la Gauche Unie, a obtenu 15,20 % des voix et se classe quatrième. Il souligne la forte abstention et la polarisation de la campagne sur des thématiques éloignées de son parti. Lafresnaye envisage une alliance avec Alain Gallerand pour le second tour. Lire sur ouest-france.fr

16/03/26 - 07:54 - Alain Gallerand cherche à rassembler pour la suite des municipales à Alençon Alain Gallerand, candidat à Alençon pour les municipales de 2026, se retrouve en troisième position avec 17,53 % des voix au premier tour. Il soutient le bilan du maire sortant et propose des initiatives comme la création de logements. Gallerand cherche à rassembler d'autres listes pour le second tour. Lire sur ouest-france.fr

16/03/26 - 07:41 - Sophie Douvry en tête des municipales à Alençon Sophie Douvry, candidate de droite, a remporté le premier tour des élections municipales à Alençon avec 31,46% des voix, devançant Oscar Piloquet du Rassemblement National, qui a obtenu 18,94%. Quatre candidats se qualifient pour le second tour du 22 mars, y compris deux candidats de gauche. La participation s'élève à 49,68%. Lire sur francebleu.fr