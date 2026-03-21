Résultat de l'élection municipale 2026 Alençon : Les candidats du 2e tour officiellement dévoilés

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Alençon oppose Johnny Lafresnaye, Oscar Piloquet, Sophie Douvry et Alain Gallerand. Suivez le 2e tour en direct.

En direct

14:47 - Après près de vingt ans de mandat à gauche, la mairie d'Alençon pourrait-elle basculer à droite ? Après deux décennies de gouvernance à gauche, la ville-préfecture de l'Orne s'apprête à vivre un second tour sous haute tension ce dimanche 22 mars. Sophie Douvry, candidate divers droite, a créé la surprise en arrivant en tête du premier tour avec 31,46 % des suffrages, plaçant son camp en position de force pour mettre fin à l'ère socialiste. Elle devra toutefois confirmer cette avance lors d'une quadrangulaire. Face à elle se maintiennent Oscar Piloquet pour le Rassemblement national, la liste de la majorité sortante divers gauche portée par Alain Gallerand, ainsi que Johnny Lafresnaye représentant l'union de la gauche. Ainsi, le report des voix et la capacité de chaque bloc à mobiliser ses électeurs détermineront si Alençon bascule effectivement dans le camp de la droite modérée ou si la gauche parvient à conserver son bastion historique malgré sa division. A lire sur Ouest-France.fr

18/03/26 - 19:23 - Les candidats du 2e tour officiellement dévoilés La quadrangulaire est confirmée à Alençon dimanche prochain, quatre listes étant maintenue au second tour des municipales : Johnny Lafresnaye, Oscar Piloquet, Sophie Douvry et Alain Gallerand sont en lice pour ce 2e tour. Voir tous les noms des candidats à Alençon

18/03/26 - 14:22 - Alençon : débat pour les élections municipales de 2026 Les élections municipales de 2026 à Alençon sont marquées par un débat intense entre quatre candidats. Sophie Douvry, en tête avec 31,46 % des voix, affronte Oscar Piloquet, Alain Gallerand et Johnny Lafresnaye, chacun discutant des enjeux comme le sport, l'écologie et la culture. Cet échange a permis de mettre en lumière leurs visions pour l'avenir de la ville. Lire sur ouest-france.fr

18/03/26 - 10:42 - Sophie Douvry domine avant le second tour Les élections municipales de 2026 à Alençon ont marqué un tournant, avec Sophie Douvry en tête du premier tour, récoltant 31,46 % des votes. Son adversaire du RN, Oscar Piloquet, a obtenu 18,94 %, tandis qu'Alain Gallerand, candidat social-démocrate, a terminé 3e avec 17,53 %. Cette dynamique soulève des interrogations sur l'impact de 18 ans de gouvernance socialiste. Lire sur actu.fr

17/03/26 - 22:42 - Alençon : un débat sur l'avenir lors des municipales 2026 À Alençon, les quatre candidats aux élections municipales de 2026 ont débattu sur des sujets clés tels que le logement, l'écologie et la jeunesse. Les participants incluent Sophie Douvry, Oscar Piloquet, Alain Gallerand et Johnny Lafresnaye, chacun présentant sa vision. Une soirée électorale en direct est prévue le 22 mars. Lire sur tendanceouest.com

16/03/26 - 23:27 - Sophie Douvry remporte le soutien à Alençon À Alençon, les élections municipales de 2026 se profilent avec une quadrangulaire au second tour, Sophie Douvry, en tête, excluant toute fusion. Michel Génois, éliminé, a décidé de voter pour Douvry, tandis que Johnny Lafresnaye et d'autres candidats se maintiennent sans modification de leurs listes. Les tensions sont palpables pour un futur mandat incertain. Lire sur actu.fr

16/03/26 - 23:27 - Alençon : l'ancien maire ne donne pas de consignes de votes pour le second tour Michel Génois, ancien maire et candidat aux élections municipales d'Alençon, ne donne pas de consigne de vote après son élimination au premier tour. Malgré un score faible, il exprime son soutien personnel à Sophie Douvry, candidate divers droite, soulignant des enjeux importants pour la ville. La liberté de choix des électeurs demeure sa priorité. Lire sur ouest-france.fr

16/03/26 - 19:50 - Oscar Piloquet dépasse la majorité à Alençon À Alençon, Oscar Piloquet du Rassemblement national a réalisé une performance notable lors des élections municipales de 2026, obtenant 19,98 % des voix au premier tour. Il se dit fier d'avoir dépassé la liste de la majorité sortante. Son programme met l'accent sur la sécurité et des mesures fiscales avantageuses pour les habitants. Lire sur ouest-france.fr

16/03/26 - 08:20 - Olivier Toussaint déçu après sa défaite à Alençon Olivier Toussaint a exprimé sa déception après sa défaite au premier tour des élections municipales à Alençon, obtenant seulement 9 % des voix. Il a admis être parti tard dans la campagne, limitant ses actions de terrain. Malgré le soutien de Gabriel Attal, il n'a pas encore décidé de sa position concernant ses électeurs. Lire sur ouest-france.fr