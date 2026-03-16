Résultat de l'élection municipale 2026 à Amiens : Hubert De Jenlis face à Frédéric Fauvet , suivez le 2e tour en direct
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Amiens opposera Hubert De Jenlis à Frédéric Fauvet. Suivez le 2e tour en direct.
10:41 - Frédéric Fauvet (PS) refuse la fusion avec LFI pour le second tour
À Amiens, le candidat socialiste Frédéric Fauvet, arrivé deuxième avec 24% des voix au premier tour des élections municipales de 2026, a clairement rejeté la fusion avec La France Insoumise. Il prône une liste cohérente pour le second tour, insistant sur l'importance de respecter les électeurs. Fauvet souhaite aborder les préoccupations des Amiénois sans politique politicienne. Lire sur francebleu.fr
08:54 - Plus de 60% de participation pour le premier tour à Amiens
Les résultats du premier tour des élections municipales de 2026 à Amiens révèlent un taux de participation de 60,93%. Hubert de Jenlis (divers centre) est en tête avec 25,98% des voix, suivi de Frédéric Fauvet (23,97%). Des fusions de listes sont envisagées pour le second tour entre plusieurs candidats. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
08:01 - Le candidat divers droite est prêt à fusionner avec une liste pour le second tour
Lors des élections municipales de 2026 à Amiens, Aurélien Caron, candidat divers droite, a obtenu 5,35% des voix et ne se qualifie pas pour le second tour. Toutefois, il se dit prêt à fusionner avec une liste qualifiée, exprimant sa volonté de faire avancer la ville. Il appelle aux listes leaders à unifier leurs forces pour le second tour. Lire sur courrier-picard.fr
07:11 - Des résultats très serrés pour le premier tour des municipales à Amiens
Lors du premier tour des élections municipales de 2026 à Amiens, le maire sortant Hubert de Jenlis arrive en tête avec 25,98 % des voix, suivie de près par Frédéric Fauvet avec 24 %. La compétition se resserre entre quatre candidats, tandis que la participation des électeurs est de 49,40 % des inscrits. Lire sur francebleu.fr