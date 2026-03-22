Résultat de l'élection municipale 2026 à Amiens : les résultats dévoilés, suivez l'élection dans notre direct
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Amiens sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Amiens et la liste complète des élus.
21:42 - Nouveaux résultats à Amiens
Les résultats du ministère à Amiens sur une base de 81,75% d’inscrits pour ce 2e tour des Municipales : Frédéric Fauvet (LUG) 37,22%, Hubert de Jenlis 35,77%, Damien Toumi 14,61%, Julia Bellina 12,40%
21:21 - F. Fauvet élu avec 37,2 % des voix
À Amiens, F. Fauvet est élu avec 37,2 % des suffrages ce dimanche 22 mars selon l'IFOP.
20:35 - Résultats partiels à Amiens
Des premiers résultats partiels pour ce second tour des Municipales du côté d'Amiens avec 27,59% d’inscrits : Frédéric Fauvet (LUG) 38,64%, Hubert de Jenlis 32,95%, Damien Toumi 16,01%, Julia Bellina 12,40%.
17:16 - La participation à 17h dans le département
La participation à 17h dans le département de la Somme, bon indicateur pour la ville d'Amiens a été communiquée par le ministère. Elle s'élève à 52,67% pour ce 2e tour des Municipales 2026. Un chiffre à comparer aux 62,49% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 41,13% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 61,72%.
15:59 - Comment Brigitte Fouré s'est imposée à Amiens en 2020
Au soir du premier scrutin, Brigitte Fouré (Union du centre) avait coiffé ses concurrents au poteau en récoltant 6 776 voix (29,89%). Julien Pradat (Divers gauche) avait rassemblé 25,50% des votes. Renaud Deschamps (Divers) complétait le trio de tête, glanant 2 508 bulletins (11,06%). Au second tour, Brigitte Fouré l'avait finalement emporté avec 45,79% des bulletins, face à Julien Pradat qui avait séduit 7 676 électeurs (35,95%) et Renaud Deschamps, obtenant 3 897 votants (18,25%).
14:11 - Les chiffres de la participation à 12h
Voici un premier résultat du 2e tour des Municipales à midi du côté d'Amiens, la participation dans le département de Somme s'élève à 22,7%. Un chiffre à comparer aux 28,34% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 16,92% des municipales 2020, organisées en plein Covid (27,92% en 2014).
08:42 - Amiens attend les résultats du second tour des municipales 2026
Le second tour des élections municipales se déroule à Amiens et dans d'autres villes de Picardie ce 22 mars 2026. Les électeurs devront se prononcer lors de duels et autres formats électoraux qui promettent un suspense notable. Les résultats seront dévoilés en direct dès 20 heures. Lire sur courrier-picard.fr
07:55 - 73 bureaux de votes à Amiens
Le tour final des élections municipales se déroulent aujourd'hui. Les électeurs d'Amiens peuvent se rendre dans les 73 bureaux de votes que compte la ville. Ils sont ouverts de 8h à 18h. Une première estimation des résultats sera connue dès 20h.
21/03/26 - 16:33 - Pour rappel : quatre candidats se présentent pour le 2e tour des municipales
Après les résultats du premier tour, ce sont bien quatre candidats et quatre listes qui se présenteront aux municipales à Amiens pour le second tour ce dimanche. Damien Toumi, Frédéric Fauvet, Hubert de Jenlis, Julia Bellina font partie des têtes de listes dévoilées officiellement par le ministère de l'Intérieur. Voir tous les candidats à Amiens
19/03/26 - 16:56 - Les quatre candidats qualifiés invités à débattre dans l'entre-deux-tours
À Amiens, les candidats au second tour des élections municipales, Hubert de Jenlis, Frédéric Fauvet, Damien Toumi et Julia Bellina, participeront à un débat organisé par le Courrier picard le 19 mars. Cet événement est crucial pour mobiliser les électeurs, alors que près de la moitié des habitants se sont abstenus au premier tour. Les candidats y présenteront leurs programmes pour convaincre les Amiénois. Lire sur courrier-picard.fr