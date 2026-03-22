Résultat de l'élection municipale 2026 à Amiens : les résultats du 2e tour révélés ce dimanche, toute l'actu
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Amiens va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Amiens est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.
08:42 - Amiens attend les résultats du second tour des municipales 2026
Le second tour des élections municipales se déroule à Amiens et dans d'autres villes de Picardie ce 22 mars 2026. Les électeurs devront se prononcer lors de duels et autres formats électoraux qui promettent un suspense notable. Les résultats seront dévoilés en direct dès 20 heures. Lire sur courrier-picard.fr
07:55 - 73 bureaux de votes à Amiens
Le tour final des élections municipales se déroulent aujourd'hui. Les électeurs d'Amiens peuvent se rendre dans les 73 bureaux de votes que compte la ville. Ils sont ouverts de 8h à 18h. Une première estimation des résultats sera connue dès 20h.
21/03/26 - 16:33 - Pour rappel : quatre candidats se présentent pour le 2e tour des municipales
Après les résultats du premier tour, ce sont bien quatre candidats et quatre listes qui se présenteront aux municipales à Amiens pour le second tour ce dimanche. Damien Toumi, Frédéric Fauvet, Hubert de Jenlis, Julia Bellina font partie des têtes de listes dévoilées officiellement par le ministère de l'Intérieur. Voir tous les candidats à Amiens
19/03/26 - 16:56 - Les quatre candidats qualifiés invités à débattre dans l'entre-deux-tours
À Amiens, les candidats au second tour des élections municipales, Hubert de Jenlis, Frédéric Fauvet, Damien Toumi et Julia Bellina, participeront à un débat organisé par le Courrier picard le 19 mars. Cet événement est crucial pour mobiliser les électeurs, alors que près de la moitié des habitants se sont abstenus au premier tour. Les candidats y présenteront leurs programmes pour convaincre les Amiénois. Lire sur courrier-picard.fr
19/03/26 - 15:56 - Frédéric Fauvet appelle à la mobilisation pour le second tour
À Amiens, Frédéric Fauvet, candidat de l'union de la gauche, mobilise ses soutiens après un premier tour prometteur avec 24 % des voix. Lors d'un meeting, il a évoqué un désir de changement à la mairie, soutenu par des figures locales qui critiquent le maire sortant. Les prochaines élections municipales s'annoncent comme un tournant pour la ville. Lire sur courrier-picard.fr
18/03/26 - 09:36 - Les quatre candidats réunis pour un débat
Les élections municipales de 2026 à Amiens ont vu un débat entre les quatre candidats qualifiés pour le deuxième tour, abordant des enjeux cruciaux tels que le pouvoir d'achat. Le maire sortant, Hubert de Jenlis, a défendu son bilan tandis que ses adversaires ont proposé des alternatives axées sur l'amélioration des services publics. Les propositions des candidats reflètent les préoccupations d'une population exposée à la pauvreté. Lire sur francebleu.fr
18/03/26 - 09:26 - Quatre candidats dont le maire sortant se maintiennent
À Amiens, le deuxième tour des municipales de 2026 voit quatre candidats en lice, dont le maire sortant Hubert de Jenlis, avec 26% des voix. Les candidats tentent de convaincre les abstentionnistes et d'attirer les voix des autres listes pour l'emporter. Les alliances s'avèrent compliquées, notamment à droite, tandis que la gauche mise sur une alternance. Lire sur francebleu.fr
18/03/26 - 03:36 - Hubert de Jenlis fait face à Frédéric Fauvet
À Amiens, les élections municipales de 2026 suscitent des tensions entre Hubert de Jenlis, le maire sortant, et Frédéric Fauvet. Un mail d'un administré concernant le stationnement a déclenché des accusations sur l'utilisation des moyens municipaux pour la campagne. La situation s'est intensifiée avec des accusations d'agressions verbales et des débats autour de la communication politique. Lire sur courrier-picard.fr
17/03/26 - 18:00 - Quelles postures adoptent les candidats éliminés pour le second tour ?
À Amiens, Paul-Eric Dècle ne donne pas de consignes de vote pour le second tour des élections municipales, respectant la souveraineté des électeurs. Benoît Mercuzot exprime un soutien implicite à Frédéric Fauvet tout en appelant à la liberté d'analyse. Aurélien Caron déplore l'absence d'accord avec le maire sortant Hubert de Jenlis pour un rassemblement de la droite. Lire sur courrier-picard.fr
16/03/26 - 19:48 - Amiens : refus d'alliance du PS avec LFI
À Amiens, les élections municipales de 2026 voient Frédéric Fauvet, socialiste, refuser toute fusion avec la France Insoumise. Samy Olivier, tête de liste LFI, critique cette décision, soulignant l'importance d'une union pour vaincre la droite. Les électeurs auront un choix libre le 22 mars, sans consigne de vote. Lire sur francebleu.fr