Résultat de l'élection municipale 2026 à Amiens : Frédéric Fauvet élu, tous les résultats
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Amiens ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.
08:36 - Le Rassemblement national confirme son ancrage à Amiens
Damien Toumi du RN a confirmé sa troisième place lors des élections municipales à Amiens, avec 14,33% des voix au second tour. Bien qu'il n'ait pas été élu maire, il a célébré le retour de son parti au conseil municipal comme un signe de dynamisme. Il a invité ses opposants à se rassembler contre la gauche pour construire une alternative politique. Lire sur courrier-picard.fr
22/03/26 - 22:14 - Hubert de Jenlis reconnaît sa défaite face à Frédéric Fauvet
Hubert de Jenlis, maire sortant d'Amiens, a reconnu sa défaite face à Frédéric Fauvet lors du second tour des élections municipales. Il a exprimé sa déception concernant les divisions du premier tour tout en exhortant à apprendre de cette expérience pour les futures élections. De Jenlis a également souhaité le meilleur pour la ville d'Amiens. Lire sur courrier-picard.fr
22/03/26 - 22:13 - Le maire sortant Hubert de Jenlis est battu à Amiens
Frédéric Fauvet de l'Union de gauche a remporté les élections municipales de 2026 à Amiens avec 37,71 % des voix, devançant le maire sortant Hubert de Jenlis qui a obtenu 35,71 %. La candidature de Fauvet a été soutenue par une dynamique de gauche forte, face à des adversaires divers. Ces résultats marquent un changement significatif à la tête de la ville. Lire sur courrier-picard.fr
22/03/26 - 21:42 - Nouveaux résultats à Amiens
Les résultats du ministère à Amiens sur une base de 81,75% d’inscrits pour ce 2e tour des Municipales : Frédéric Fauvet (LUG) 37,22%, Hubert de Jenlis 35,77%, Damien Toumi 14,61%, Julia Bellina 12,40%
22/03/26 - 21:21 - F. Fauvet élu avec 37,2 % des voix
À Amiens, F. Fauvet est élu avec 37,2 % des suffrages ce dimanche 22 mars selon l'IFOP.
22/03/26 - 20:35 - Résultats partiels à Amiens
Des premiers résultats partiels pour ce second tour des Municipales du côté d'Amiens avec 27,59% d’inscrits : Frédéric Fauvet (LUG) 38,64%, Hubert de Jenlis 32,95%, Damien Toumi 16,01%, Julia Bellina 12,40%.
22/03/26 - 17:16 - La participation à 17h dans le département
La participation à 17h dans le département de la Somme, bon indicateur pour la ville d'Amiens a été communiquée par le ministère. Elle s'élève à 52,67% pour ce 2e tour des Municipales 2026. Un chiffre à comparer aux 62,49% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 41,13% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 61,72%.
22/03/26 - 15:59 - Comment Brigitte Fouré s'est imposée à Amiens en 2020
Au soir du premier scrutin, Brigitte Fouré (Union du centre) avait coiffé ses concurrents au poteau en récoltant 6 776 voix (29,89%). Julien Pradat (Divers gauche) avait rassemblé 25,50% des votes. Renaud Deschamps (Divers) complétait le trio de tête, glanant 2 508 bulletins (11,06%). Au second tour, Brigitte Fouré l'avait finalement emporté avec 45,79% des bulletins, face à Julien Pradat qui avait séduit 7 676 électeurs (35,95%) et Renaud Deschamps, obtenant 3 897 votants (18,25%).
22/03/26 - 14:11 - Les chiffres de la participation à 12h
Voici un premier résultat du 2e tour des Municipales à midi du côté d'Amiens, la participation dans le département de Somme s'élève à 22,7%. Un chiffre à comparer aux 28,34% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 16,92% des municipales 2020, organisées en plein Covid (27,92% en 2014).
22/03/26 - 08:42 - Amiens attend les résultats du second tour des municipales 2026
Le second tour des élections municipales se déroule à Amiens et dans d'autres villes de Picardie ce 22 mars 2026. Les électeurs devront se prononcer lors de duels et autres formats électoraux qui promettent un suspense notable. Les résultats seront dévoilés en direct dès 20 heures. Lire sur courrier-picard.fr