Résultat de l'élection municipale 2026 Amiens : Quelles postures adoptent les candidats éliminés pour le second tour ?

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Amiens opposera Damien Toumi, Frédéric Fauvet, Hubert de Jenlis et Julia Bellina. Suivez le 2e tour en direct.

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19:33 - Une quadrangulaire dimanche pour le 2e tour C'était attendu depuis les résultats du premier tour : ce sont bien quatre candidats et quatre listes qui se présenteront aux municipales à Amiens pour le second tour ce dimanche. Damien Toumi, Frédéric Fauvet, Hubert de Jenlis, Julia Bellina font partie des têtes de listes dévoilées officiellement par le ministère de l'Intérieur ce soir. Voir tous les candidats à Amiens

09:36 - Les quatre candidats réunis pour un débat Les élections municipales de 2026 à Amiens ont vu un débat entre les quatre candidats qualifiés pour le deuxième tour, abordant des enjeux cruciaux tels que le pouvoir d'achat. Le maire sortant, Hubert de Jenlis, a défendu son bilan tandis que ses adversaires ont proposé des alternatives axées sur l'amélioration des services publics. Les propositions des candidats reflètent les préoccupations d'une population exposée à la pauvreté. Lire sur francebleu.fr

09:26 - Quatre candidats dont le maire sortant se maintiennent À Amiens, le deuxième tour des municipales de 2026 voit quatre candidats en lice, dont le maire sortant Hubert de Jenlis, avec 26% des voix. Les candidats tentent de convaincre les abstentionnistes et d'attirer les voix des autres listes pour l'emporter. Les alliances s'avèrent compliquées, notamment à droite, tandis que la gauche mise sur une alternance. Lire sur francebleu.fr

03:36 - Hubert de Jenlis fait face à Frédéric Fauvet À Amiens, les élections municipales de 2026 suscitent des tensions entre Hubert de Jenlis, le maire sortant, et Frédéric Fauvet. Un mail d'un administré concernant le stationnement a déclenché des accusations sur l'utilisation des moyens municipaux pour la campagne. La situation s'est intensifiée avec des accusations d'agressions verbales et des débats autour de la communication politique. Lire sur courrier-picard.fr

17/03/26 - 18:00 - Quelles postures adoptent les candidats éliminés pour le second tour ? À Amiens, Paul-Eric Dècle ne donne pas de consignes de vote pour le second tour des élections municipales, respectant la souveraineté des électeurs. Benoît Mercuzot exprime un soutien implicite à Frédéric Fauvet tout en appelant à la liberté d'analyse. Aurélien Caron déplore l'absence d'accord avec le maire sortant Hubert de Jenlis pour un rassemblement de la droite. Lire sur courrier-picard.fr

16/03/26 - 19:48 - Amiens : refus d'alliance du PS avec LFI À Amiens, les élections municipales de 2026 voient Frédéric Fauvet, socialiste, refuser toute fusion avec la France Insoumise. Samy Olivier, tête de liste LFI, critique cette décision, soulignant l'importance d'une union pour vaincre la droite. Les électeurs auront un choix libre le 22 mars, sans consigne de vote. Lire sur francebleu.fr

16/03/26 - 19:46 - Les enjeux à Amiens pour les municipales 2026 À Amiens, les élections municipales de 2026 s'annoncent tendues avec quatre candidats qualifiés pour le second tour : Hubert de Jenlis, Frédéric Fauvet, Damien Toumi et Julia Bellina. Bien qu'en tête avec 26%, de Jenlis doit se méfier de Fauvet qui le suit de près. Des discussions pour d'éventuelles alliances se préparent, mais des refus ont déjà été exprimés par certains candidats. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

16/03/26 - 18:31 - Les habitants d'Amiens dénoncent l'abstention massive À Amiens, le quartier Etouvie a connu une abstention record lors des élections municipales, avec seulement 23,46 % de participation dans son bureau des Provinces. Les habitants expriment leur désillusion envers les élus et estiment que leur situation ne s'améliore pas, se sentant abandonnés par la municipalité. Ce constat s'accompagne d'une forte critique des institutions locales qui peinent à répondre aux besoins de la communauté. Lire sur courrier-picard.fr

16/03/26 - 10:41 - Frédéric Fauvet (PS) refuse la fusion avec LFI pour le second tour À Amiens, le candidat socialiste Frédéric Fauvet, arrivé deuxième avec 24% des voix au premier tour des élections municipales de 2026, a clairement rejeté la fusion avec La France Insoumise. Il prône une liste cohérente pour le second tour, insistant sur l'importance de respecter les électeurs. Fauvet souhaite aborder les préoccupations des Amiénois sans politique politicienne. Lire sur francebleu.fr