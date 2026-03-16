Résultat de l'élection municipale 2026 à Angers : Christophe Béchu face à Romain Laveau, suivez le 2e tour en direct
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Angers opposera Christophe Béchu à Romain Laveau. Suivez le 2e tour en direct.
10:42 - Romain Laveau espère réunir les électeurs pour le second tour
Romain Laveau, à la tête de la liste « Demain Angers », s'est placé second lors du premier tour des élections municipales de 2026 à Angers avec 28,71% des voix, face au maire sortant Christophe Béchu. Il espère une alternance et incite les électeurs à se mobiliser pour un second tour. L'Union de la gauche accède également au second tour, promettant un défi intense. Lire sur ouest-france.fr
10:21 - La candidate du Rassemblement national à Angers réagit
La candidate du Rassemblement national à Angers a exprimé ses réactions suite aux résultats des élections municipales de 2026. Dans un contexte politique tendu, elle a souligné l'importance des voix recueillies et des enjeux à venir pour la ville. Ces élections sont cruciales pour l'avenir politique local. Lire sur angers.maville.com
09:39 - Christophe Béchu vise un second mandat à Angers
À Angers, le maire sortant Christophe Béchu a frôlé les 50 % lors des élections municipales de 2026, soulignant la compétition intense pour le poste. Ces résultats préliminaires révèlent des discussions sur l'avenir de la ville et les attentes des citoyens face aux enjeux futurs. La dynamique politique locale semble donc prometteuse pour les prochaines élections. Lire sur angers.maville.com
08:38 - Résultats du premier tour à Angers
Lors des élections municipales à Angers, la liste "Angers pour vous" menée par le maire sortant a remporté le premier tour avec 49,48 % des voix. Elle est suivie de la liste 'Demain Angers' de Romain Laveau, qui sera présente au second tour avec 28,71 %. Les autres candidats, Arash Saedi et Aurore Lahondès, ont obtenu des scores inférieurs. Lire sur ouest-france.fr