Résultat de l'élection municipale 2026 à Angers : les résultats dévoilés, suivez le verdict dans la ville

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Angers sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Angers et la liste complète des élus.

En direct

21:03 - Résultats partiels Les résultats à Angers sur la base de 47,18% des inscrits pour ce 2e tour des Municipales, Christophe Béchu (LDVC) 59,59%, Romain Laveau (LUG) 40,41%.

18:35 - Les électeurs d'Angers vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour rappel, la participation atteignait 34,25 % à Angers lors des municipales de 2020, un niveau inférieur aux 44,7 % du pays alors que le pays était durement touché par l'épidémie de Covid. De longue date, les élections municipales restent pourtant, avec les élections présidentielles, un rendez-vous où les Français se déplacent le plus massivement, s'agissant de désigner leur maire ou leur président. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 72,01 %. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 49,64 % au premier tour en 2022 à 66,70 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes se situait à 52,43 % (51,49 % en France). Cet instantané des scrutins depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une ville moins participative que la moyenne par rapport au reste du pays. En ce jour de municipale 2026 à Angers, cette donnée sera en conséquence très observée.

17:31 - La participation à 17h dans le département La participation à 17h a été communiquée par le ministère pour ce 2e tour des Municipales et est détaillée au fur et à mesure de la journée. Dans le département de la Maine-et-Loire, elle s'élève à 52,17%. Un chiffre à comparer aux 61,74% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 34,05% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 54,07%. Une première idée pour la ville d'Angers sur ce 2e tour des Municipales.

16:12 - Les résultats de la dernière élection municipale à Angers, Christophe Bechu loin devant Lors du dernier rendez-vous municipal avec les urnes, en 2020, Christophe Bechu (Divers droite) avait pris l'ascendant sur ses adversaires dès le premier tour avec 57,82% des bulletins. Derrière, Silvia Camara-Tombini (Union de la gauche) avait obtenu 16,80% des bulletins valides. La troisième place est revenue à Yves Aurégan (Europe Ecologie-Les Verts), réunissant 4 206 voix (14,08%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Christophe Bechu avait coupé court à tout suspense. Cette année, il a tout de même été contraint à un second tour.

14:13 - Le taux de participation aux municipales à midi dans le Maine-et-Loire dévoilé Les résultats du 2e tour des élections municipales à Angers ont déjà un premier indicateur significatif. A midi, la participation dans le département de Maine-et-Loire s'élève à 23,86%. Un chiffre à comparer aux 26,62% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 17,14% des municipales 2020, organisées en plein Covid (19,55% en 2014).

13:16 - Les électeurs affluents à Angers pour les municipales À Angers, le second tour des élections municipales de 2026 attire un flux constant d'électeurs depuis l'ouverture des bureaux de vote. Cette élection oppose Christophe Bechu, arrivé en tête au premier tour, à Romain Laveau de l'Union de la gauche. Le dépouillement est prévu pour ce soir avec la participation de nombreux volontaires. Lire sur ouest-france.fr

12:56 - Participation est attendue en hausse, notamment dans les quartiers comme Molière À Angers, les 85 bureaux de vote sont ouverts pour le deuxième tour des élections municipales de 2026, opposant Christophe Bechu, le maire sortant, à Romain Laveau de l'Union de la gauche. La participation est attendue en hausse, notamment dans les quartiers comme Molière, où elle atteignait 65 % la semaine précédente. Lire sur ouest-france.fr

12:39 - Le Maine-et-Loire augmente la participation aux élections Le second tour des élections municipales 2026 en Maine-et-Loire attire aussi plus de monde dans le département. A 12h, le taux de participation est de 23,56 %, en hausse par rapport aux 20,50 % de la semaine précédente. Ce scrutin suit un premier tour où 56,54 % des électeurs s'étaient déplacés. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

12:26 - Le taux de participation à Angers augmente légèrement Les élections municipales de 2026 à Angers se poursuivent avec un taux de participation de 7,19% au deuxième tour à la mi journée, supérieur à celui du premier tour. Les électeurs choisissent entre le maire sortant Christophe Béchu et Romain Laveau. Les résultats seront dévoilés dès le dépouillement à l'Hôtel-de-Ville. Lire sur ouest-france.fr