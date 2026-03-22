Résultat de l'élection municipale 2026 à Angers : suivez la journée de vote en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Angers va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Angers est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.

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07:47 - Voici les horaires des bureaux de vote à Angers Pour faire leur devoir électoral, les votants de la ville ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 h et 19 h, horaires d’ouverture des 85 bureaux de vote d'Angers. Ce dimanche 22 mars 2026, les 93 543 électeurs d'Angers sont appelés aux urnes pour le second tour des municipales, pour connaître qui va diriger leur commune pour les années à venir. Pour mémoire, en mars 2020, le 1er tour des élections municipales s’est tenu dans un contexte exceptionnel marqué par le coronavirus. La liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune après les élections municipales 2026 à Angers est en ligne plus bas dans cette page. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.

21/03/26 - 15:50 - Pour rappel, Christophe Béchu et Romain Laveau s'affronteront au second tour À Angers, le maire sortant Christophe Béchu affronte Romain Laveau au second tour des élections municipales de 2026, après avoir obtenu 49,48 % des voix. Bémol, son score s'est réduit par rapport à 2020, tandis que l'opposition, notamment La France insoumise, a gagné des soutiens. D'autres candidats, comme ceux du Rassemblement national, ont échoué à atteindre le seuil pour se maintenir. Lire sur ouest-france.fr

20/03/26 - 20:39 - Un candidat obtient 100 % des voix dans un bureau de vote à Angers lors du premier tour À Angers, lors des élections municipales de 2026, Christophe Béchu a réussi à obtenir 100 % des voix un bureau de vote spécifique à la maison d'arrêt, où seul un électeur sur six a voté. Ce résultat surprenant, bien que symbolique, met en lumière la possibilité pour les détenus de voter sous certaines conditions. Ces élections permettent aux personnes incarcérées d'exercer leur droit de vote par procuration. Lire sur angers.maville.com

20/03/26 - 13:03 - Echange tendu entre Laveau et Béchu lors d'un dernier débat L'ambiance électrique de l'entre-deux-tours a atteint son paroxysme à Angers ce jeudi 19 mars 2026. Alors que les échanges étaient restés courtois pendant une grande partie du dernier débat télévisé, la situation a basculé lorsque Romain Laveau a abordé le thème du "vivre ensemble" pour attaquer frontalement la composition de la liste "Angers Pour Vous". Le leader de "Demain Angers", fort de ses 28,71 % obtenus au premier tour, a nommément visé certains colistiers du maire sortant en évoquant des caricatures jugées racistes et des propos polémiques passés. Christophe Béchu a immédiatement dénoncé des méthodes "scandaleuses" et "indignes", accusant son adversaire de jeter des citoyens en pâture et de faire tomber la campagne "dans le caniveau". Cette tension extrême, qui s'est prolongée jusque dans les coulisses après l'enregistrement, illustre la fracture profonde entre les deux favoris à seulement trois jours du second tour des municipales. Lire sur Ouest-France.fr

20/03/26 - 10:19 - Les propositions de Béchu et Laveau sur la transition écologique À Angers, les élections municipales de 2026 voient Christophe Béchu (UMP) et Romain Laveau présenter leurs propositions sur la transition écologique. Le maire sortant prévoit d'augmenter le raccordement aux réseaux de chaleur urbain, tandis que Romain Laveau propose un déploiement massif du solaire et l'isolation des bâtiments municipaux d'ici 2035. Ces initiatives visent à combattre le changement climatique et à promouvoir des énergies renouvelables. Lire sur angers.villactu.fr

18/03/26 - 23:55 - L'adjoint au maire d'Angers convoqué devant la justice À Angers, à l'approche du second tour des élections municipales 2026, l'adjoint au maire, Stéphane Pabritz, est convoqué devant le tribunal pour des accusations de pratique commerciale trompeuse. Bien que ces faits ne soient pas liés à ses fonctions actuelles, ils soulèvent des inquiétudes pour le camp de Christophe Béchu. Malgré cela, sa position sur la liste de Béchu demeure inchangée. Lire sur ouest-france.fr

18/03/26 - 23:03 - Romain Laveau défie Christophe Béchu à Angers À Angers, Romain Laveau, candidat de l'union de la gauche, se prépare pour le second tour des élections municipales face au maire sortant Christophe Béchu. Il critique les actions de son adversaire et propose un programme axé sur le pouvoir d'achat, les services publics et une transition écologique. Laveau se positionne comme un candidat de changement pour les Angevins, reprochant à Béchu sa gestion et son manque de vision pour la ville. Lire sur angers.villactu.fr

18/03/26 - 10:34 - Christophe Béchu organise un meeting À Angers, le maire sortant Christophe Béchu prépare sa campagne pour les élections municipales de 2026 en organisant un meeting au centre. Cet événement vise à consolider son soutien et à partager sa vision pour l'avenir de la ville. La concurrence s'annonce toutefois serrée avec plusieurs candidats potentiels. Lire sur angers.maville.com

17/03/26 - 23:34 - Romain Laveau organise un meeting à Angers À Angers, Romain Laveau et son équipe préparent un meeting pour les élections municipales de 2026. Cet événement vise à mobiliser les électeurs autour de leur programme municipal. L'initiative est un moment clé pour renforcer leur présence et stratégie en vue des prochaines élections. Lire sur angers.maville.com