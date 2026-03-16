Résultat de l'élection municipale 2026 à Angoulême : Xavier Bonnefont face à Anne-Aziliz Petit-Louboutin, suivez le 2e tour en direct
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Angoulême opposera Xavier Bonnefont à Anne-Aziliz Petit-Louboutin, et potentiellement Vincent You, Patrick Mardikian, Christophe Duhoux-Salaberry. Suivez le 2e tour en direct.
07:11 - LFI cherche à faire alliance pour le second tour à Angoulême
À Angoulême, LFI semble bien positionnée pour les élections municipales de 2026, avec des discussions engagées pour une possible union entre les partis de gauche. La candidate appelle à la fusion des listes, alors que des tensions subsistent avec certaines d'entre elles. Les enjeux sociaux et écologiques sont au cœur de cette campagne, créée comme une alternative à l'actuel mandat. Lire sur charentelibre.fr
04:11 - Le RN et Reconquête ne parviennent pas à se qualifier pour le second tour à Angoulême
Lors des élections municipales de 2026 à Angoulême, le Rassemblement National et Reconquête ont subi une débâcle avec des résultats de seulement 6,73 % et 1,50 % respectivement. Cette contre-performance soulève des questions sur leur stratégie locale et leur impact sur la politique municipale. Les résultats reflètent un changement d'attitude des électeurs face à ces partis. Lire sur charentelibre.fr
03:12 - Les résultats du premier tour à Angoulême
À Angoulême, le maire sortant Xavier Bonnefont (DVD) arrive en tête du premier tour des élections municipales 2026 avec 27,45% des voix, suivi par Anne-Azilliz Petit-Louboutin (LFI) à 18,01% et Vincent You (DVD) à 16,84%. Malgré des controverses autour du festival de la BD, il se présente comme un rempart contre l'extrême-gauche. Cinq listes sont qualifiées pour le second tour. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
15/03/26 - 19:43 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Angoulême
En marge des élections municipales, Angoulême fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 41 423 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 3 753 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 9 367 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (63,03%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. La population étrangère de 3 732 personnes apporte une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 864 euros/an, la commune affiche un taux de chômage de 18,69%, annonçant une situation économique mitigée. À Angoulême, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.