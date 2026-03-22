Résultat de l'élection municipale 2026 à Angoulême : suivez la publication des résultats dans la commune

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Angoulême sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Angoulême et la liste complète des élus.

En direct

20:22 - De premiers résutats partiels à Angoulême dévoilés par le ministère D'après de premiers résultats (basés sur seulement 46 % des inscrits pour le moment), le candidat Xavier Bonnefont arriverait en tête avec 49,68 % des voix, suivi d'Anne-Aziliz Petit-Louboutin (30,64%), puis de Patrick Mardikian (19,68%).

18:10 - Le taux de participation à 17h en baisse par rapport au 1er tour dans le département Le taux de participation en Charente à 17h s'élève à 45.11%, en net recul par rapport au premier tour (48.61%). C’est bien au-dessus des municipales de 2020 (organisées pendant la pandémie de Covid-19) où la participation à la même heure était de 34.22%. En revanche, en 2014, le taux de participation au deuxième tour était de 53.23%, soit plus de 8 points au-dessus de 2026.



17:13 - Le taux de participation aux municipales à 17h dévoilé en Charente En Charente, 45,11% des électeurs ont voté aux élections municipales à 17 heures selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Un chiffre à comparer aux 56,78% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 36,57% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 53,98%.

16:26 - La droite grande gagnante de l'élection de 2020 à Angoulême Lors des dernières élections municipales à Angoulême, Xavier Bonnefont (Divers droite) avait pris l'ascendant sur ses adversaires au premier tour en rassemblant 52,68% des bulletins. Derrière, Françoise Coutant (Europe Ecologie-Les Verts) avait recueilli 21,96% des votes. Le trio de tête avait été complété par Martine Pinville (Divers gauche), s'adjugeant 14,63% des électeurs. Cette victoire au premier tour du candidat Divers droite dès le premier tour n'est plus d'actualité aujourd'hui, Xavier Bonnefont ayant été contraint à un second tour.

12:15 - La Charente vote-t-elle beaucoup au 2e tour des municipales ? Les résultats du 2e tour des élections municipales à Angoulême ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département de Charente s'élève à 21,46%. Un chiffre à comparer aux 27,7% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 16,52% des municipales 2020, organisées en plein Covid (20,18% en 2014).

07:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Angoulême ? Pour voter, les citoyens de la commune seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 30 bureaux de vote d'Angoulême. En 2026, les électeurs d'Angoulême sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de la commune. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? Découvrez ci-dessous tous les candidats à Angoulême. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.

21/03/26 - 16:44 - Une triangulaire dimanche pour le second tour La triangulaire de dimanche opposera donc les listes de Xavier Bonnefont, Patrick Mardikian, et Anne-Aziliz Petit-Louboutin à Angoulême pour le 2e tour des municipales. Voir tous les candidats à Angoulême

20/03/26 - 16:31 - Les candidats à la mairie d'Angoulême s'accordent sur la voirie mais se déchirent sur la fiscalité À Angoulême, les élections municipales de 2026 révèlent des programmes aux convergences et fractures. Les candidats s'accordent sur des investissements en voirie, mais divergents sur la fiscalité et le futur du festival de la bande dessinée. Le débat s'intensifie sur la gestion des finances et l'identité culturelle de la ville. Lire sur charentelibre.fr

19/03/26 - 18:20 - Polémique autour du tract du maire sortant Xavier Bonnefont Les élections municipales à Angoulême suscitent des tensions entre les candidats, notamment Xavier Bonnefont et Anne-Aziliz Petit-Louboutin. Le tract du maire sortant accuse LFI de vouloir réduire la police municipale et d’augmenter les dépenses publiques, tandis que Anne-Aziliz Petit-Louboutin défend ses propositions de réinsertion. Lire sur charentelibre.fr