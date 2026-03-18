Résultat de l'élection municipale 2026 Angoulême : Vincent You se retire avant le second tour faute d'alliance pour contrer LFI

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Angoulême opposera Xavier Bonnefont à Anne-Aziliz Petit-Louboutin, et potentiellement Vincent You, Patrick Mardikian, Christophe Duhoux-Salaberry. Suivez le 2e tour en direct.

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11:17 - La gauche avance désunie vers le second tour À Angoulême, la guerre des gauches se intensifie après l'échec d'une alliance, provoquant des tensions entre les soutiens de Patrick Mardikian. Ce dernier, perçu comme un traître pour son maintien, suscite l'ire par ses choix jugés égoïstes. Les tensions révèlent des divisions profondes au sein de l'électorat de gauche. Lire sur charentelibre.fr

05:06 - Trois listes restent opposées À Angoulême, les élections municipales s'annoncent tendues avec trois listes en compétition après le retrait de Vincent You (divers droite). Ce dernier a préféré se retirer face à une victoire probable de Xavier Bonnefont (droite), bien que des tentatives d'union à gauche aient échoué. La candidate LFI, Anne-Aziliz Petit-Louboutin, souhaite rassembler pour contrer Bonnefont. Lire sur charentelibre.fr

17/03/26 - 11:45 - Vincent You se retire avant le second tour faute d'alliance pour contrer LFI Vincent You se retire de l'élection municipale à Angoulême après avoir terminé 3e avec 16,58%. Ses tentatives de créer un pôle majoritaire avec le maire sortant Xavier Bonnefont et avec le candidat de la gauche unie, Patrick Mardikian, n'ont pas abouti, le poussant à abandonner la course "face au risque LFI". Il exprime sa déception face au manque de dialogue avec le maire sortant et annonce qui'l ne déposera pas de liste en préfecture, actant son retrait des élections municipales. Lire sur charentelibre.fr

17/03/26 - 10:07 - La gauche peine à s'unir à Angoulême À Angoulême, l'union de la gauche se heurte à des désaccords, entraînant le retrait d'Angoulême Collectif de l'élection municipale. Le groupe estime qu'un rassemblement aurait été crucial pour gagner, mais les discussions sur un partenariat avec l'Union populaire n'ont pas été concluantes. Le maire sortant Xavier Bonnefont, en tête, cherche à éviter une montée de l'extrême-gauche. Lire sur charentelibre.fr

16/03/26 - 07:11 - LFI cherche à faire alliance pour le second tour à Angoulême À Angoulême, LFI semble bien positionnée pour les élections municipales de 2026, avec des discussions engagées pour une possible union entre les partis de gauche. La candidate appelle à la fusion des listes, alors que des tensions subsistent avec certaines d'entre elles. Les enjeux sociaux et écologiques sont au cœur de cette campagne, créée comme une alternative à l'actuel mandat. Lire sur charentelibre.fr

16/03/26 - 04:11 - Le RN et Reconquête ne parviennent pas à se qualifier pour le second tour à Angoulême Lors des élections municipales de 2026 à Angoulême, le Rassemblement National et Reconquête ont subi une débâcle avec des résultats de seulement 6,73 % et 1,50 % respectivement. Cette contre-performance soulève des questions sur leur stratégie locale et leur impact sur la politique municipale. Les résultats reflètent un changement d'attitude des électeurs face à ces partis. Lire sur charentelibre.fr

16/03/26 - 03:12 - Les résultats du premier tour à Angoulême À Angoulême, le maire sortant Xavier Bonnefont (DVD) arrive en tête du premier tour des élections municipales 2026 avec 27,45% des voix, suivi par Anne-Azilliz Petit-Louboutin (LFI) à 18,01% et Vincent You (DVD) à 16,84%. Malgré des controverses autour du festival de la BD, il se présente comme un rempart contre l'extrême-gauche. Cinq listes sont qualifiées pour le second tour. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

15/03/26 - 19:43 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Angoulême En marge des élections municipales, Angoulême fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 41 423 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 3 753 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 9 367 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (63,03%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. La population étrangère de 3 732 personnes apporte une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 864 euros/an, la commune affiche un taux de chômage de 18,69%, annonçant une situation économique mitigée. À Angoulême, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

15/03/26 - 18:16 - La progression du vote RN RN à Angoulême avant les municipales Le parti à la flamme restait loin du match lors du scrutin municipal à Angoulême en 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 14,82% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 29,97% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 10,49% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop faible, à Angoulême comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 19,55% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 21,86% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 22,93% le dimanche suivant.