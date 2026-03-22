Résultat de l'élection municipale 2026 à Annecy : suivez tous les résultats du 2e tour sur place

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Annecy sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Annecy et la liste complète des élus.

En direct

18:48 - Le vote d'Annecy nettement ancré à droite il y a deux ans Le scrutin des Européennes du printemps 2024 à Annecy avait vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (21,89%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait obtenu 18,17% des suffrages. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Annecy avaient ensuite placé en tête la nuance Ensemble ! (Majorité présidentielle) (34,18%), devant les partis de gauche unis (30,36%) selon les résultats mesurés à l'échelle des 2 circonscriptions. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, la Majorité présidentielle culminant à 72,02% des suffrages exprimés sur place. La physionomie politique d'Annecy a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une zone sans vote prédéterminé.

17:30 - Le taux de participation aux municipales à 17 heures dévoilé en Haute-Savoie En Haute-Savoie, 54,07% des électeurs ont voté aux élections municipales à 17 heures selon le ministère de l'Intérieur, bien plus que la moyenne nationale évaluée à 48,10%. Ce taux de participation est à comparer aux 63,52% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 35,51% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 46,58%.

16:27 - François Astorg vainqueur des dernières municipales à Annecy Jean-Luc Rigaut (Union du centre) avait imposé son rythme aux dernières municipales en obtenant 8 147 suffrages (28,39%). En deuxième position, François Astorg (Divers gauche) a recueilli 7 997 bulletins valides (27,87%). Frédérique Lardet (Divers centre) suivait, réunissant 6 169 bulletins (21,50%). François Astorg l'avait finalement emporté au second tour avec 12 664 suffrages (44,74%), face à Jean-Luc Rigaut s'adjugeant 44,64% des électeurs inscrits et Denis Duperthuy obtenant 10,61% des votes. La dynamique s'est progressivement inversée, confirmant le basculement que le score étriqué du premier tour laissait présager.

15:06 - Trois heures d'interruption après le drame Lors du second tour des élections municipales à Annecy, un homme de 81 ans a succombé à un arrêt cardiaque dans un bureau de vote, conduisant à la fermeture temporaire des lieux concernés. Les bureaux ont rouvert après deux heures pour garantir le bon déroulement du scrutin. La ville d'Annecy a collaboré avec la préfecture pour gérer la situation. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

14:30 - Les chiffres de la participation à 12h Les résultats du 2e tour des élections municipales à Annecy offrent déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département des Haute-Savoie s'élève à 23,67%. Un chiffre à comparer aux 28,81% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 15,09% des municipales 2020, organisées en plein Covid (17,21% en 2014).

14:06 - Annecy fait face à un drame inattendu pendant l'élection Lors du second tour des municipales 2026 à Annecy, un homme est décédé d'un arrêt cardiaque dans un bureau de vote, provoquant une fermeture temporaire des lieux. Cette situation a eu lieu juste après l'ouverture des bureaux, qui ont rouvert plus tard. Les élections opposent trois candidats : Antoine Armand, Alexandre Mulatier-Gachet et Vincent Drème. Lire sur actu.fr

13:06 - Annecy n'est pas la seule commune de Haute-Savoie à voter Les élections municipales de 2026 en Haute-Savoie se concentrent sur 16 communes, avec des enjeux multiples au second tour. À Annecy, Thonon-les-Bains et Chamonix, plusieurs listes s'affrontent, rendant le vote particulièrement disputé. Les électeurs sont invités à suivre les résultats en direct. Lire sur ledauphine.com

11:20 - Un bureau de vote fermé à Annecy après le décès d'un électeur Les bureaux de vote situés au gymnase des Glaisins, à Annecy, ont dû fermer leurs portes ce matin après qu'un électeur a fait un malaise. L'homme est mort sur place. Après l'évacuation de la victime, les bureaux de vote 34, 35 et 36 ont réouvert dans le courant de la matinée.

08:25 - Le second tour des municipales à Grenoble jusqu'à 20h Les élections municipales de 2026 à Grenoble vivent leur second tour ce dimanche 22 mars, avec plusieurs candidats en lice. La liste 'Réconcilier Grenoble' menée par Alain Carignon et 'Oui Grenoble' dirigée par Laurence Ruffin sont les deux principales options. Les bureaux de vote à Grenoble resteront ouverts jusqu'à 20 heures. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr