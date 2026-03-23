Résultat de l'élection municipale 2026 à Annecy : Antoine Armand élu maire, tous les résultats

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Annecy ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.

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07:11 - Antoine Armand élu à l'issue du second tour Antoine Armand a été élu maire d'Annecy lors des élections municipales de 2026, remportant 49,36% des voix. Il a réussi à distancer son concurrent Alexandre Mulatier-Gachet de 14 points, en bénéficiant d'un fort report de voix. Sa victoire met fin à six ans de gestion écologiste, promettant un nouveau projet pour la ville. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

22/03/26 - 23:05 - Cinq élus RN intègrent le conseil municipal d'Annecy Pour les élections municipales de 2026 à Annecy, cinq élus du Rassemblement National (RN) vont intégrer le conseil municipal. Cette entrée témoigne d'un changement significatif dans la représentation politique de la ville. Les élus espèrent influencer les décisions locales en faveur de leurs priorités. Lire sur ledauphine.com

22/03/26 - 22:13 - Les résultats complets à Annecy Voici les résultats complets à Annecy pour ce 2e tour des Municipales : Antoine Armand 49,36% (LUC), Alexandre Mulatier-Gachet 35,12%, Guillaume Roit-Levêque 15,52%

22/03/26 - 22:13 - Les résultats complets à Annecy Voici les résultats complets à Annecy pour ce 2e tour des Municipales : Antoine Armand 49,36% (LUC), Alexandre Mulatier-Gachet 35,12%, Guillaume Roit-Levêque 15,52%

22/03/26 - 20:49 - "Renaissance dirigera désormais une ville de plus de 100 000 habitants", se félicite Gabriel Attal "Nous avons entendu dire que nous enjambons ces élections municipales alors même que nous avons eues partout en France des candidates et des candidats pour défendre nos couleurs soit en notre propre nom soit dans des alliances. Partout sur le territoire le résultat ce soir il est net nous doublons notre nombre d'élus locaux partout en France à l'issue de ces élections municipales de renaissance ont été élus à l'occasion de ces élections municipales partout sur le territoire à Nevers à Bayonne à Tarbes à Rodez et dans bien d'autres villes de 100 000 parfois 50 000 habitants nous progressons et nous renforçons notre implantation local. Mes chers amis pour la première fois de son histoire je vous annonce que Renaissance dirigera désormais une ville de plus de 100 000 habitants je veux féliciter Antoine Armand élu maire d'Annecy", déclare le premier secrétaire de Renaissance, Gabriel Attal.

22/03/26 - 18:48 - Le vote d'Annecy nettement ancré à droite il y a deux ans Le scrutin des Européennes du printemps 2024 à Annecy avait vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (21,89%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait obtenu 18,17% des suffrages. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Annecy avaient ensuite placé en tête la nuance Ensemble ! (Majorité présidentielle) (34,18%), devant les partis de gauche unis (30,36%) selon les résultats mesurés à l'échelle des 2 circonscriptions. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, la Majorité présidentielle culminant à 72,02% des suffrages exprimés sur place. La physionomie politique d'Annecy a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une zone sans vote prédéterminé.

22/03/26 - 17:30 - Le taux de participation aux municipales à 17 heures dévoilé en Haute-Savoie En Haute-Savoie, 54,07% des électeurs ont voté aux élections municipales à 17 heures selon le ministère de l'Intérieur, bien plus que la moyenne nationale évaluée à 48,10%. Ce taux de participation est à comparer aux 63,52% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 35,51% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 46,58%.

22/03/26 - 16:27 - François Astorg vainqueur des dernières municipales à Annecy Jean-Luc Rigaut (Union du centre) avait imposé son rythme aux dernières municipales en obtenant 8 147 suffrages (28,39%). En deuxième position, François Astorg (Divers gauche) a recueilli 7 997 bulletins valides (27,87%). Frédérique Lardet (Divers centre) suivait, réunissant 6 169 bulletins (21,50%). François Astorg l'avait finalement emporté au second tour avec 12 664 suffrages (44,74%), face à Jean-Luc Rigaut s'adjugeant 44,64% des électeurs inscrits et Denis Duperthuy obtenant 10,61% des votes. La dynamique s'est progressivement inversée, confirmant le basculement que le score étriqué du premier tour laissait présager.

22/03/26 - 15:06 - Trois heures d'interruption après le drame Lors du second tour des élections municipales à Annecy, un homme de 81 ans a succombé à un arrêt cardiaque dans un bureau de vote, conduisant à la fermeture temporaire des lieux concernés. Les bureaux ont rouvert après deux heures pour garantir le bon déroulement du scrutin. La ville d'Annecy a collaboré avec la préfecture pour gérer la situation. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr