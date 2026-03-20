Résultat de l'élection municipale 2026 Annecy : Suite au retrait d'un candidat, ils ne sont plus que 3 à concourir pour la mairie

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Annecy oppose Antoine Armand, Alexandre Mulatier-Gachet, et Guillaume Roit-Levêque. Suivez le 2e tour en direct.

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13:56 - Derrière les points communs, le fossé se creuse entre Armand et Mulatier-Gachet à l'occasion d'un débat Lors des élections municipales de 2026 à Annecy, les candidats Antoine Armand et Alexandre Mulatier-Gachet, bien qu'ayant des points communs, divergent fortement sur leurs solutions face aux enjeux de la ville. Leurs débats mettent en lumière des visions différentes pour améliorer la mobilité, le logement et la sécurité.. Lire sur ledauphine.com

19/03/26 - 18:11 - Suite au retrait d'un candidat, ils ne sont plus que 3 à concourir pour la mairie Le second tour des élections municipales 2026 à Annecy approche avec plusieurs candidats en lice. Les listes incluent Antoine Armand, Alexandre Mulatier-Gachet et Guillaume Roit-Levêque, tandis que l'ancienne liste de Jean-Luc Rigaut s'est retirée. Les électeurs sont appelés à voter le 22 mars pour élire leur maire. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

18/03/26 - 19:48 - Les candidats du 2e tour dévoilés officiellement Les candidats du second tour de l'élection municipale 2026 à Annecy sont désormais officiellement connus. Le ministère de l'Intérieur a publié toutes les listes ce mercredi soir. Antoine Armand, Alexandre Mulatier-Gachet, Guillaume Roit-Levêque mèneront bien trois listes ce dimanche dans les bureaux de vote. Voir tous les candidats à Annecy

18/03/26 - 05:16 - La liste Acteur d'Annecy organise une réunion publique La liste "Acteurs d'Annecy" organise une réunion publique en vue des élections municipales de 2026. Cet événement vise à mobiliser la population autour des projets pour la ville, en créant un dialogue avec les citoyens. Les représentants de cette liste souhaitent ainsi présenter leurs idées et recueillir les avis des anneciens. Lire sur ledauphine.com

16/03/26 - 20:48 - Annecy :Jean-Luc Rigaut, l'ancien maire, retire sa candidature À Annecy, l'ancien maire Jean-Luc Rigaut a décidé de retirer sa candidature pour les élections municipales de 2026, créant ainsi des opportunités pour d'autres candidats. Cette décision pourrait modifier le paysage politique de la ville en redéfinissant les alliances et les stratégies des partis. L'absence de Rigaut pourrait également influencer l'électorat et les attentes des citoyens. Lire sur ledauphine.com

16/03/26 - 19:16 - La triangulaire se dessine à Annecy pour 2026 À Annecy, Jean-Luc Rigaut, arrivé troisième lors du premier tour des élections municipales de 2026 avec 21,29 %, a décidé de se retirer, provoquant une triangulaire au second tour. Cette décision a été qualifiée de choc pour les électeurs. Le contexte politique devient donc de plus en plus incertain pour les candidats restants. Lire sur ledauphine.com

16/03/26 - 19:11 - Annecy : Jean-Luc Rigaut retire sa candidature Jean-Luc Rigaut, ancien maire d'Annecy, retire sa candidature pour le second tour des élections municipales de 2026, où il s'est classé troisième. Malgré son retrait, il ne soutient aucun des candidats restants, Antoine Armand et Alexandre Mulatier-Gachet, ce qui ouvre la voie à une triangulaire. La ville, où les élections sont cruciales pour Renaissance, fait face à un nouvel enjeu politique. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

16/03/26 - 11:31 - Malgré sa première place Antoine Armand se voit refuser une alliance En préparation du second tour des élections municipales de 2026 à Annecy, Antoine Armand, arrivé en tête au premier tour avec 34,78% des voix, n'est pas parvenu à rallier à sa cause Jean-Luc Rigaut, qui a préféré s'associer avec d'autres candidats, ce qui complique sa situation. Armand appelle les électeurs de Rigaut à le soutenir contre l'équipe sortante. Le second tour s'annonce intense avec plusieurs candidats toujours en lice. Lire sur ledauphine.com

16/03/26 - 07:06 - Antoine Armand est en tête à Annecy au premier tour des municipales Le député Renaissance Antoine Armand se positionne en tête lors du premier tour des élections municipales de 2026 à Annecy. Avec un résultat de 34,78% des voix, il devance de 10 points le candidat de la gauche unie Alexandre Mulatier-Gache arrivé en deuxième position. Jean-Luc Rigaut (21,29%) et Guillaume Roit-Levêque (13,65%) sont qualifiés pour le second tour. Lire sur ledauphine.com