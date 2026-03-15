Résultat de l'élection municipale 2026 à Antony : Jean-Yves Sénant face à David Mauger, suivez le 2e tour en direct
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Antony opposera Jean-Yves Sénant à David Mauger. Perrine Precetti et Virginie Evennou sont aussi potentiellement qualifiées. Suivez le 2e tour en direct.
15/03/26 - 19:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Antony
Au cœur de la campagne électorale municipale, Antony est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 49,74% de cadres pour 64 026 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Ses 4 831 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 17 251 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 18,32% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 26,58% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Antony accueille une communauté diversifiée, avec ses 7 889 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 3 950 €/mois, la ville ambitionne un avenir prospère. En somme, à Antony, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.
15/03/26 - 17:57 - Les électeurs d'Antony tentés par le RN ?
Le RN n'avait pas vraiment pesé lors des élections locales à Antony en 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 8,71% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 19,51% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 6,14% au représentant du parti au tour 1. Un score trop limité, à Antony comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 12,80% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 14,94% pour le Rassemblement national. Il était ensuite sorti des premières places lors du vote définitif.
15/03/26 - 17:56 - Le taux de participation aux municipales 2026 à 17h dans les Hauts-de-Seine dévoilé
Le taux de participation aux élections municipales 2026 à 17h dans le département des Hauts-de-Seine est de 40,55% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est moins que lors du scrutin municipal de 2014 (44,76%).
15/03/26 - 16:58 - Les électeurs d'Antony très mobilisés lors des scrutins
La désertion des urnes à Antony constituera un 'game changer' pour cette municipale. Les archives de 2020 révèlent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention frappait 58,13 % des électeurs, proche des 55,3 % observés au niveau national, en pleine épidémie de coronavirus à l'époque. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 19,80 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 37,45 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 23,82 % au premier tour, contre 42,97 % en 2022. Si on tente de dégager une tendance, le secteur se positionne comme une zone moins abstentionniste que la moyenne.